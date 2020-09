Nogometna nedelja v najmočnejših ligah na svetu je bila zelo zanimiva in polna zadetkov. Evropski prvak Bayern München se je opekel pri Hoffenheimu (1:4) in prekinil veličasten niz neporaženosti, Oblakov Atletico je na krilih novinca Luisa Suareza nadigral Granado (6:1), Barcelona je navdušila pod vodstvom novega trenerja Ronalda Koemana (4:0), Napoli si je privoščil Zajčevo Genoo (6:0), na Otoku pa je najbolj odmevala zaušnica, ki jo je na Etihadu prejel Manchester City (2:5). V zgodovino se bo zapisala kot ena najbolj bolečih, kar jih je kadarkoli prejel trener Josep Guardiola.

Jamie Vardy je dosegel tri zadetke (dva z bele točke):

If you don't have these two in your #FPL by now, what's the point? 🤷‍♂️



That finish from Vards, though 👀 pic.twitter.com/QMGq0ylAxJ — Leicester City (@LCFC) September 27, 2020

Ko je Leicester izenačil na 1:1 ...

Josep Guardiola je priznal, da se je med njegove izbrance zaradi načina igre gostov prikradla nervoza. Foto: Reuters Katalonec je pred prihodom na Otok treniral Barcelono in Bayern, z obema kluboma osvojil ogromno lovorik, podobno zadovoljstvo pa zagotavljal tudi navijačem Manchester Cityja. Do nedeljskega srečanja z Leicester Cityjem ni še nikoli vodil tekme, na kateri bi njegovi varovanci prejeli pet zadetkov. Zdaj mu je znan tudi tovrsten občutek. Petardo so v mrežo njegovega vratarja na Etihadu odvrgle razigrane in taktično zelo disciplinirane lisice, ki so s tem ohranile stoodstotni izkupiček v tej sezoni.

Leicester City se je znesel nad oslabljenimi gostitelji, ki se spoprijemajo z ogromnimi težavami. Število poškodovanih igralcev je tako veliko, da je imel Josep Guardiola pred nedeljskim obračunom na voljo le 13 "zdravih" prvokategornikov. V napadu je zelo pogrešal južnoameriški napadalni dvojec Sergio Agüero in Gabriel Jesus. Čeprav je bila konkurenca okrnjena, se je srečanje zanj začelo izvrstno, z odličnim zadetkom Alžirca Riyada Mahreza, ki je zadel v polno že v četrti minuti in spravil v slabo voljo nekdanje soigralce.

Ko je 33 minut pozneje z najstrožje kazni izenačil Jamie Vardy, pa je igra gostiteljev razpadla kot hiša iz kart. V nadaljevanju se je smejalo le še gostom, ki so kar tri zadetke dosegli z bele točke, s tremi zadetki pa je izstopal izkušeni angleški reprezentant Vardy.

V 686. nastopu prvič prejel pet zadetkov

Manchester City je prvič po treh desetletjih na uvodni domači tekmi prvenstva izgubil. Foto: Reuters "Dobro smo odigrali uvodnih 30 minut, hitro smo povedli. Težava je nastopila, ker nismo takrat še bolj pritisnili na goste in razmišljali o tem, kako bi podvojili prednost. Kako bi takrat, ko gostje niso hoteli voditi igre, dosegli drugi, morda še tretji zadetek. Branili so se in igrali le na protinapade, v takšnem položaju pa moraš ostati miren in potrpežljiv. Takrat si nismo priigrali novih priložnosti. Postali smo nervozni. Ko so prvič prišli pred naša vrata, so izenačili. Ko prejmeš tri zadetke z bele točke, ne moreš zmagati," je po zgodovinskem porazu z 2:5 povedal Guardiola, ki se v Manchestru že vrsto let otepa očitkov, da dosega dobre rezultate le zaradi nesramno dragih nakupov, s katerimi vsako prestopno obdobje na Etihad pripelje kar nekaj okrepitev.

Guardiol je prvič, odkar je zaplul v trenerske vode članskega nogometa, na eni tekmi prejel pet zadetkov. Statistiki so postregli s podatkom, da je bila to že njegova 686. tekme v trenerski karieri. Neslaven mejnik je doživel tudi stadion Cityja. Odkar so se "meščani" preselili na Etihad, so na njem odigrali 438 tekem, a še nikoli niso prejeli petih zadetkov. V nedeljo so jih, City pa je na lestvici padel na 13. mesto. To je bil tudi najhujši domači poraz Cityja v zadnjih 17 letih (februarja 2003 je izgubil proti Arsenalu z 1:5) in prvi domači poraz v sezoni angleškega prvenstva po treh desetletjih.

Zvezdnik Man Cityja: Nogomet ni pravičen do nas

Španec Rodri ne mara takšnih tekmecev s takšno igro, kakršno je na Etihadu predstavil Leicester City. Foto: Reuters Španski zvezdnik Rodri je po nepričakovanem spodrsljaju dodal, da je bila sreča zaveznica gostov. "Nogomet ni pravičen do nas. Morda je krivda naša, morda je odločila moč tekmecev, a to je zelo težko pojasniti. Naredili smo veliko dobrih stvari. Vse z namenom, da bi dobili tekmo. Leicester se je prišel k nam branit, vseh 11 igralcev je stalo za žogo. Sem še mlad igralec in se še učim, a po tekmah, kot je bila ta, na kateri tekmec ni naredil ničesar, sem malce zmeden. Nočem igrati takšnih tekem," je v pogovoru za BBC potožil nekdanji soigralec Jana Oblaka pri madridskem Atleticu.

"Slabo se počutimo, a za nami je šele druga tekma. Takšnim stvarem se bomo poskušali v prihodnje izogniti. To je moja naloga," poudarja Guardiola. City je (s tekmo manj) padel na 13. mesto, prvi korak k temu, da bi okrepil obrambo, pa predstavlja prihod Portugalca Rubena Diasa iz Benfice, ki bo bogati angleški klub, podprt z arabskim kapitalom, stal več kot 70 milijonov evrov.