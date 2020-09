Manchester United je vrgel oko na vezista Chelseaja N'Goloja Kanteja, poroča Dailly Mirror. Čeprav je francoski vezist član prve enajsterice trenerja Franka Lamparda, naj bi ga bili modri pripravljeni prodati. Rdeči vragi naj bi že začeli pogovore z njegovimi svetovalci, a težave nastane pri njegovi veliki plači. United noč plačati toliko. Če se ga Londončani res želijo znebiti, bi Kante lahko prikimal tudi manjši plači.

A to so za zdaj le govorice, v tistem pravem pomenu besede. Možnosti, da se vse skupaj uresniči je toliko, kot to, da se Celje uvrsti v skupinski del lige prvakov, pa ga dolgo ni več niti v kvalifikacijah.