Aluminij pripeljal Hrvata, ki je končal študij v ZDA

Kidričani, ki so v sobotni tekmi 5. kroga Prve lige Telekom Slovenije priznali premoč Gorici (0:2), so okrepili zvezno vrsto. Iz drugoligaša Fužinarja je prišel 24-letni Hrvat Roko Prša. Nekdanji igralec zagrebškega Dinama je prehodil zanimivo nogometno pot, v Slovenijo pa je prišel po končanem študiju v ZDA.

V sezono je vstopil v dresu ravenskega drugoligaša Fužinarja, kjer je v osmih nastopih dosegel dva zadetka, zdaj pa jo bo nadaljeval stopničko višje, v družbi najboljših slovenskih klubov, saj se je pridružil Aluminiju. ''Dogovor z Aluminijem mi predstavlja izziv. Gre za prvoligaški klub in verjamem, da bom zaradi svoje kakovosti na terenu dokazal, da sem si zaslužil njegov klic. Rdeče-belim želim pomagati na zelenici po najboljših močeh. V Kidričevo sem prišel, da napredujem in naredim korak naprej v karieri,'' je po prihodu v Kidričevo povedal Roko Prša.

24-letni hrvaški zvezni igralec je nekdanji igralec zagrebškega Dinama. Ima izkušnje iz hrvaškega prvenstva, v zadnjih treh letih in pol pa je igral nogomet na drugi strani velike luže, saj je v ZDA nastopal ob študiju in nosil dres kluba Umass Lowell. Ko je končal študij, se je vrnil v Evropo, se pridružil Fužinarju, nato pa je dočakal ponudbo iz Kidričevega, ki jo je z veseljem sprejel in okrepil Kidričane.

Prša bi lahko debitiral v dresu Aluminija v soboto, ko bo v Kidričevem gostoval Koper. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Nogometni klub Aluminij se je NK Fužinar, zlasti njegovemu predsedniku Petru Stočku, zahvalil za korektno izvedbo prestopa.