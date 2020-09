Norega nakupovanja Romana Abramoviča očitno še ni konec

Stephan El Shaarawy, nekoč veliki up italijanskega nogometa, ki je že kot najstnik zablestel v majici Milana, a potem nikoli ni izpolnil visokih pričakovanj, je danes star 27 let in nogomet igra na Kitajskem, za šanghajsko Shenshuo, h kateri je odšel leta 2019. Zdaj pa so se pojavile informacije, da se utegne vrniti v Evropo, in sicer kar na Apeninski polotok. Zanj naj bi se resno zanimali pri rimskem Laziu. Faraon, kot se ga je prijel vzdevek v njegovih najboljših dneh, je v Rimu sicer že igral, a ne za Lazio, ampak Romo. V njenem dresu je odigral 139 tekem, zabil 40 golov in prispeval 25 asistenc.

Foto: Reuters