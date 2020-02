Jan Oblak zapihal na dušo nekdanjemu snubcu, ki se ga boji vsa Evropa

Atletico ali Liverpool? Rdeči bodo po 262 dneh zaigrali na stadionu, kjer so lani prišli do šestega evropskega naslova. Takrat so premagali Tottenham z 2:0, danes pa se bodo v prvi tekmi osmine finala ob 21. uri udarili z Atleticom.

Verjetni začetni postavi: Atletico: Oblak; Arias, Savić, Felipe, Saul Niguez; Koke, Thomas, Llorente, Vitolo; Correa, Morata Liverpool: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

Španski velikan v zadnjih tednih ni preveč prepričljiv. Na sedmih tekmah je zmagal le enkrat, zaostanek za vodilnim Realom se je povečal na 13 točk, v pokalu je neslavno izpadel proti tretjeligašu. Rdeče-beli vidijo izhod iz krize v ligi prvakov, kjer pa bodo morali, če se želijo prebiti med osem najboljših, izločiti najbolj vroči klub na svetu.

Liverpool ruši vse pred seboj. Na Otoku je nepremagljiv in podira rekord za rekordom, Atletico pa se tolaži z dejstvom, da je eno redkih ranljivosti v tej sezoni pokazal prav v ligi prvakov, kjer si je v skupinskem delu zagotovil napredovanje šele v zadnjem krogu.

Liverpool niso le Mane, Firmino in Salah

Slovenski reprezentant bo danes zadovoljen, če bo zadržal mrežo nedotaknjeno. Lani je Atletico v prvi tekmi osmine finala z 2:0 premagal Juventus. Foto: Reuters Pred spektakularnim evropskim uvodom v letu 2020 sta na novinarski konferenci spregovorila trener Diego Simeone in vratar Jan Oblak, kar je še en dokaz, kako visoko kotira Škofjeločan pri Atleticu. Spada med največje ase, po odhodu Antoina Griezmanna ga skoraj ni nogometaša, o katerem bi se razpredalo s tolikšno mero spoštovanja.

''Analizirali smo Liverpool. Mane, Firmino in Salah spadajo med najboljše na svetu. Zagotovo nam bodo povzročili veliko težav, a Liverpoola ne sestavlja le omenjena trojica. Liverpool je poln izjemnih igralcev, ki so v izvrstni formi. Zato nam bo pretila nevarnost od vseh, ne le od treh napadalcev,'' se eden najboljših čuvajev mreže v Evropi zaveda, da ga čaka ogromno dela, saj prihaja v goste angleški velikan, ki ima na Otoku pred Manchester Cityjem kar 25 točk prednosti, v prvenstvu pa bolj ali manj niza zgolj zmage.

''To je klub, ki v zadnjem letu malodane ni izgubil. Je v izvrstni formi. Liverpool si zasluži naziv favorita, a to še ne pomeni, da se bomo kar tako predali in mu omogočili, da igra tako, kot si je zamislil. Želimo odigrali najboljšo tekmo v tej sezoni. Če bi zadržali mrežo nedotaknjeno, bi bilo to pozitivno,'' si želi, da bi na povratno tekmo na Anfield odpotoval z aktivnim rezultatom.

Zvečer se bo pomeril proti klubu, ki ga je pred leti v želji po nakupu novega vratarja uvrstil na seznam želja, a je nato v svoje vrste iz Rima pripeljal Brazilca Alissona Beckerja in začel osvajati lovorike.

Izgubili Coutinha, a postali še močnejši

Diego Simeone računa na pomoč glasnih navijačev. Foto: Guliver/Getty Images Če je Oblak proglasil Liverpool za favorita enega najbolj atraktivnih parov osmine finala, pa je trener Diego Simeone poudaril, kako so možnosti izenačene. ''Igrata se dve tekmi, tako da so možnosti 50:50. Zaupam svojim igralcem. Nisem pesimist, ampak optimist. Igrali bomo pred polnim in naelektrenim stadionom. A tako bo tudi na povratni tekmi,'' je Argentinec, znan po temperamentnem vodenju moštva, prepričan, da bi lahko prednost domačega igrišča pomagala Atleticu do odmevnega rezultata proti Liverpoolu.

Stanovskega tekmeca Jürgena Kloppa, ki v tej sezoni brani evropski naslov, zelo spoštuje. Karizmatični Nemec je rdeče že popeljal na svetovni prestol, hkrati pa je oddaljen le še ''nekaj milimetrov'' od težko pričakovanega angleškega naslova, ogromne želje navijačev Liverpoola, ki o njej sanjajo že tri desetletja. ''Spominjam se Kloppove Borussie. Bila je podobna Liverpoolu,'' je podal primerjavo s prejšnjim obdobjem, ko je Klopp ustvarjal čudeže z Borussio Dortmund. Utemeljil jo je s tekmovalnostjo, značajem, neposrednostjo ter sposobnostjo, da igralci v trenutku spremenijo koncept igre, se prilagodijo in zaigrajo drugače. Vse, kar zna Liverpool v tej sezoni, ko se ga boji vsa Evropa.

Portugalec Joao Felix, najdražji nakup v zgodovini Atletica, ne bo kandidiral za tekmo. Foto: Reuters

''Čeprav je Liverpool leta 2018 izgubil Coutinha, je postal še močnejši. To pove veliko o klubu in igralcih,'' je izpostavil Simeone, ki z Atleticom v domačih tekmovanjih še nikoli ni začel tako skromno kot prav v tej sezoni.

Vrnitev Diega Coste, brez portugalskega zvezdnika Danes bo v ekipi zaradi poškodbe pogrešal mladega portugalskega zvezdnika Joaa Felixa, bi pa se lahko prvič po treh mesecih na igrišču znašel Diego Costa. Ko je bil Brazilec s španskim potnim listom napadalec Chelseaja, je dvakrat zatresel mrežo Liverpoola. Atletico, ki je v 24 krogih španskega prvenstva dosegel le 25 zadetkov, težko trese mreže, tako da bodo izkušnje nepredvidljivega napadalca na tako pomembni tekmi prišle zelo prav.

V primerjavi s Kloppom kot policist v vrtcu

Jürgen Klopp ima na stadion Wanda Metropolitano prekrasne spomine, saj je na njem lani proslavljal prvo lovoriko na klopi Liverpoola. Foto: Reuters ''Atletico predstavlja enega najbolj neugodnih tekmecev. So dobro organizirana ekipa. Kot dobro naoljen motor, ki zna doseči želen rezultat," je pohvalil tekmeca, ki pa se v zadnjem obdobju nahaja v rezultatski krizi. Jürgena Kloppa nekoliko slabši rezultati ne presenečajo. Izpostavil je, kako se španski velikan nahaja v zahtevnem obdobju menjave oziroma prenove ekipe, vse pa zahteva svoj davek.

Pred srečanjem v Madridu je v svojem slogu primerjal še čustveno zavzetost spremljanja dvobojev obeh trenerjev in nasmejal prisotne. "Pravijo, da sem med tekmo ob robu igrišča zelo strasten in čustven. No, če sem jaz nivo štiri, je potem Diego nivo 12. V primerjavi z njim sem kot policist v vrtcu,'' je podal šaljivo primerjavo in dal vedeti, kako se bo nocoj pomeril s strategom, ki doživlja dvoboj še bolj doživeto in energično kot on.

Prvi dvoboj osmine finala lige prvakov med Atleticom in Liverpoolom se bo začel ob 21. uri, povratna tekma bo na Anfieldu 11. marca.