NZS z novim svežnjem ukrepov za pomoč klubom

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je na zadnji seji izvršnega odbora NZS sprejela nov sveženj pomoči nogometnim klubom, ki so se v času epidemije novega koronavirusa znašli v zahtevnem organizacijskem in finančnem položaju. NZS je tokrat klubom namenila skoraj 350.000 evrov, skupaj pa že dobrih 753.000, so sporočili z zveze.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bo NZS na pobudo predsednika Radenka Mijatovića sofinancirala stroške nadomestil za uradne osebe v jesenskem delu sezone 2020/21 v tekmovanjih 1. SNL, 2. SNL, 3. SNL, 1. SFL in 2. SFL, kar skupaj predstavlja olajšavo za klube v višini 179.333 evrov.

Klubom 1. SNL, 2. SNL, 3. SNL, 1. SFL, 2. SFL, 2. SML/SKL, ŽFL in vsem mlajšim futsal-selekcijam v tem obdobju ne bo treba kriti niti stroškov kotizacij za vodenje tekmovanj v višini 44.700 evrov, so pojasnili pri NZS.

Dodatno pomoč krovne nogometne organizacije predstavlja kritje polovice stroškov (35.200 evrov) za najem LED-zaslonov na tekmah 3., 4. in 5. izbora tekem Prve lige Telekom Slovenije v jesenskem delu sezone 2020/21 in celotno kritje testiranja covid-19 pred začetkom sezone v višini 35.000 evrov.

Foto: STA NZS prav tako v jesenskem delu sezone klubom ne bo zaračunavala stroškov taks za registracije in certifikate ob prestopnih dejavnostih, kar pomeni pomoč v višini 16.250 evrov, so še zapisali pri NZS.

Obenem pa bo NZS pomagala tudi klubom, ki z nobeno ekipo ne tekmujejo v njenih tekmovanjih. Omenjenim klubom bo ponudila enkratno pomoč v obliki paketa z žogami in osnovno zaščitno opremo za covid-19, stroški te postavke pa znašajo 36.550 evrov.

Že pred tem je NZS na sejah IO zagotovila pomoč klubom za dokončanje sezone 2019/20 v obliki kritja stroškov uradnih oseb, financiranje uradnih oseb v mladinskih in ženskih tekmovanjih ter v celotnem obsegu tudi v 2. SML/SKL kakor tudi testiranje za covid-19 pred nadaljevanjem lige.

Velik del sredstev jskozi dvig nagrad v projektu vključevanja mladih U-21

"Velik del sredstev je NZS namenila tudi skozi dvig nagrad v projektu vključevanja mladih U-21 igralcev, saj se je višina nagrade, ki si jo razdelijo klubi, dvignila z 260.000 na 470.000 evrov. Dodatne vzpodbude v višini 30.000 evrov so bili deležni tudi klubi Slovenske ženske nogometne lige, saj bo NZS po novem v tekmovalnem letu 2020/21 sofinancirala nadomestila za vodje mladinskih programov," pišejo pri NZS.

Poudarjajo, da nemoteno delovanje klubov v zahtevnem obdobju predstavlja prioriteto NZS, ki je z racionalizacijo poslovanja, rebalansom proračuna ter pomočjo Uefe in Fife priskrbela pomembna sredstva za najranljivejše člane nogometne družine. "NZS bo s finančnimi spodbudami, različnimi oblikami pomoči in drugimi vzvodi še naprej stala ob strani vsem nogometnim deležnikom, saj se zaveda, da je odgovorno in nesebično ravnanje v težkih časih ključ do svetle prihodnosti panoge in družbe," so še zapisali.

