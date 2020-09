Igralci NK Maribor se strinjajo z opazko Bogatinova o katastrofalnem stanju

Besede športnega direktorja NK Maribor Oliverja Bogatinova, ki je ob predstavitvi novega trenerja Maura Camoranesija spregovoril o stanju v garderobi in ga brez ovinkarjenja ocenil za katastrofalnega, v mestu ob Dravi še vedno močno odmevajo. ''Športni direktor je imel prav, ko je to izpostavil,'' poudarja Blaž Vrhovec in dodaja, da so za sramoten izpad iz Evrope najbolj krivi prav igralci.

Mariborčani so v novo sezono vstopili z odkrito željo. Na domačih tleh napadajo dvojno krono, v Evropi pa so načrtovali bistveno več od šokantnega poraza s severnoirsko amatersko zasedbo Coleraine, ki je v Ljudskem vrtu presenetila vijolice in jim zadala enega najbolj bolečih in nepričakovanih udarcev v bogati klubski zgodovini. Ceno za izpad je plačal trener Sergej Jakirović, ki je zapustil vroči stolček.

''Ne gre za krivdo prejšnjega trenerja. Del odgovornosti je tudi pri igralcih. So izvršitelji, ki sprejemajo odločitve na igrišču in imajo velik vpliv. S prihodom novega trenerja bodo nekatere zadeve v ekipi drugače zastavljene. Odkrito lahko povem, da je stanje v garderobi trenutno katastrofalno,'' je o razlogih, zaradi katerih je Maribor pokleknil na uvodni evropski stopnički, zapravil del težko priborjenega ugleda, hkrati pa iz rok izpustil tudi priložnost za konkretnejši evropski zaslužek, spregovoril Oliver Bogatinov.

Vrhovec: Športni direktor je imel prav

Oliver Bogatinov je prepričan, da bo novi trener Mauro Camoranesi dvignil in popravil stanje v garderobi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Športni direktor, ki je na odgovornem položaju nasledil legendarnega Zlatka Zahovića in stopil v velike čevlje, se je po neuspehu proti Severnim Ircem odločil za menjavo trenerja. V Ljudski vrt je privabil Maura Camoranesija, nekdanjega zvezdnika svetovnega nogometa, ki je v prejšnji sezoni kot strateg Tabora Mariborčanom povzročal številne težave.

Ena od poglavitnih nalog Argentinca z italijanskim potnim listom bo, da uredi zadeve v slačilnici, kjer je stanje po besedah Bogatinova katastrofalno. Je športni direktor s to oceno pretiraval? Blaž Vrhovec, ki spada med bolj izkušene igralce Maribora, saj nosi vijolični dres že peto sezono zapored, ocenjuje, da so bile besede prvega kadrovika kluba povsem na mestu.

Razočaranje Maribora po presenetljivem izpadu v Evropi proti predstavniku Severne Irske. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Zavedamo se, da je največji del odgovornosti na nas, igralcih. Športni direktor je imel prav, ko je to izpostavil, in v slačilnici smo pripravljeni prevzeti svoj del krivde, ki je – pošteno povedano – tudi največji. Vsak pri sebi mora te zadeve sprejeti kot del posla in se osredotočiti na tisto, kar je najpomembnejše. Na svoje naloge. Narediti moramo vse, da se bo krivulja obrnila navzgor in da bomo ob koncu sezone tam, kjer si želimo biti. Imamo ekipo, ki je tega sposobna,'' je Ljubljančan, tudi občasni slovenski reprezentant, dal vedeti, kako se igralci zavedajo, da so najbolj odgovorni za zadnje neuspehe.

Le še vprašanje časa, kdaj bo boljše

Mauro Camoranesi je sklenil z Mariborom pogodbo do leta 2023. Foto: Matjaž Vertuš Po novem ga vodi Camoranesi, ki je konec prejšnjega tedna prijateljsko tekmo proti Hartbergu (0:1) v Avstriji spremljal še s tribun, drugače pa bo v soboto. Takrat bo Maribor v Ljudskem vrtu gostil Bravo. Ravno klub, ki je spomladi z zmago na Štajerskem posredno poskrbel, da sta Maribor zapustila Zahović in Darko Milanič (v ponedeljek je uradno postal trener slovaškega prvaka Slovan Bratislava), dolgoletna simbola vijoličnega kluba.

''Smo še v fazi spoznavanja glede načina in metod dela. Seveda pa ga poznamo od prej. Je veliko ime v svetu nogometa z neprecenljivimi izkušnjami. Veliko je doživel, veliko znanja ima in verjamem, da bo to prenesel v naš skupni projekt, da se bomo dvignili kot moštvo. V slačilnici bomo prispevali svoj delež in verjamem, da je ob trdem delu vseh udeležencev predvsem vprašanje časa, kdaj bo spet naša podoba na igrišču takšna, kot mora biti,'' je 27-letni Vrhovec prepričan, da bo Maribor pod vodstvom novega trenerja začel kmalu dosegati predstave, kakršne bi od njih pričakovali navijači.

Ko je Maribor nazadnje v prvenstvu gostil Bravo, je ostal brez točk (1:2), po tekmi pa sta vijolično barko zapustila Darko Milanič in Zlatko Zahović. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Vrhovec za začetek opozarja, da bo treba napake spraviti na minimum, predvsem pa izboljšati učinkovitost. ''Tudi zadnja tekma v Hartbergu je pokazala, da smo v fazi, ko nas vse kaznuje, in moramo se čim prej izvleči iz tega stanja,'' je še povedal za klubsko stran. Mariborčani želijo v nadaljevanju sezone, ko jih čakajo le še izzivi v domačih tekmovanjih, končati sezono na najboljši možni način in osvojiti dvojno krono.