Prvi mariborski vtisi Maura Camoranesija

"Prvi teden je ob začetku vsake nove zgodbe vedno najtežji, dokler se vsi ne spoznamo. Za nami sta šele dva prva skupna treninga, tako da gre za uvodno obdobje v vseh pogledih, se pa vsi skupaj že usmerjamo proti sobotni tekmi, ki je trenutno najpomembnejša za nas," je v pogovoru za uradno klubsko spletno stran danes povedal Mauro Camoranesi, ki je trener NK Maribor postal prejšnji četrtek.

V novi vlogi si je dan po podpisu pogodbe nove varovance že ogledal na prvi preizkušnji. Na prijateljski tekmi proti avstrijskemu prvoligašu Hartbergu, proti kateremu so Mariborčani pod vodstvom začasnega trenerja Saše Gajserja izgubili z 0:1.

"Igrali smo proti ekipi, ki je po kakovostnem nivoju zelo podobna naši. Po načrtu smo igralcem večinoma namenili po 45 minut, da preverimo, v kakšnem stanju so trenutno. Pomembno je bilo, da so imeli kompaktnost, enotnost na igrišču. V podobi, ki jo želimo imeti tudi v nadaljevanju ob seveda izboljšanju določenih zadev v igri. Kot sem dejal ob prihodu, temelji so dobri. Z delom pa jih moramo nadgraditi," je o videnem povedal nekdanji sloviti italijanski reprezentant in dolgoletni član torinskega Juventusa, ki je v Slovenijo prišel v začetku letošnjega leta in postal trener Tabora iz Sežane. Pri tem so ravno danes potrdili njegovega novega naslednika.

Kdo je Mauro Camoranesi?

Hitro je ugotovil, da bo imel sladke skrbi

Toda o tem, kaj se dogaja na stadionu Rajka Štolfa v Sežani, Camoranesija zdaj seveda ne zanima več. Veliko bolj je zanj pomembno to, kaj se dogaja v Ljudskem vrtu. Po prvih treningih s svojimi novimi varovanci je zadovoljen.

"Pozitivni. Opazno je, da si želijo delati, da se zavzemajo, da bomo uspešni. Odnos do obveznosti je takšen, kot mora biti. Gremo dan za dnem, v skladu z načrtom, ki smo ga predstavili fantom. Vemo, kakšni so naši cilji, in imamo dovolj časa, da delamo ter jih skušamo izpolniti. Prizadevnost fantov je na visoki ravni, tako da zaenkrat lahko povem, da bom imel po prvih skupnih aktivnostih sladke skrbi pri sestavi začetne enajsterice za dvoboj z Bravom," je pred debijem na mariborski klopi, ko bo v soboto v 3. krogu Prve lige Telekom Slovenije z vijoličastimi gostil ljubljanski Bravo, povedal Camoranesi.