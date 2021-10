Novi navijaški izgredi v Marseillu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Do izgredov na tribunah je prišlo v prvem polčasu. Kot poročajo različni francoski mediji, so turški navijači prvi začeli obmetavati francoske. Začelo se je z različnimi predmeti, nadaljevalo pa z baklami in drugimi gorečimi sredstvi.

Foto: Guliverimage

Glavni sodnik je zato v 38. minuti prekinil tekmo. Trener Galatasaraya Fatih Terim in kapetan domače zasedbe Dimitri Payet sta nekako umirila razgrete strasti na tribunah, tako da se je lahko tekma po nekaj minutah nadaljevala. Ekipi sta se na koncu razšli z neodločenim izidom 0:0.