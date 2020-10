Nov dokaz tega, da je Jan Oblak svetovni fenomen

Ne le, da Jan Oblak v tej sezoni navdušuje z obrambami, mirnostjo in ogromnim številom tekem, na katerih ohrani mrežo nedotaknjeno, dodaten dokaz o veličini 27-letnega Slovenca ponuja Transfermarkt. Spletna stran, tesno vpeta v dogajanje na nogometni tržnici, je prejšnji teden oceno o njegovi tržni vrednosti povzdignila na 90 milijonov evrov. Oblak tako ostaja razred zase med vratarji in 11. najdražji nogometaš na svetu!

V tej sezoni je branil na sedmih tekmah. Štirikrat za reprezentanco, trikrat za Atletico. Po žogo je moral v mrežo le enkrat, pa še to na dvoboju z Granado, ki je takrat v Madridu zaostajala z 0:5, tako da se ni pretirano veselila, ko je bil Jan Oblak prvič premagan. Prvič in edinkrat v tej sezoni. Po tistem dvoboju je Oblak branil na štirih tekmah in jih vselej izpeljal do konca z nedotaknjeno mrežo.

Škofjeločan na vratih slovenske reprezentance ni prejel zadetka že na štirih zaporednih srečanjih. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Kišinjevu se je najbolj izkazal v uvodnih minutah in pomagal Sloveniji do novega rekorda, saj na reprezentančnih tekmah ni prejela zadetka že 459 minut! Slovenski vratar je poleg Valižana Wayna Hennesseyja edini, ki je po štirih odigranih krogih lige narodov še vedno nepremagan.

Razred zase med vratarji, v Španiji zaostaja le za Messijem

Jan Oblak je eden od le dveh vratarjev, ki sta ostala nepremagana na vseh štirih srečanjih lige narodov. Foto: Reuters Za 27-letnim Škofjeločanom, ki se z Atleticom že pripravlja na sobotno gostovanje v Vigu pri Celti, je tako izjemen začetek sezone. Da spada med najboljše vratarje na svetu, vedno pogosteje poudarjata tako njegov trener Diego Simeone kot tudi njegov selektor Matjaž Kek. Nekdanji vratar Olimpije in Benfice, ki v izbrani vrsti ob odsotnosti Bojana Jokića opravlja tudi odgovorno vlogo kapetana, pa je ogromne časti deležen tudi v mednarodnih krogih.

Stran Transfermarkt, ki skrbno spremlja dogajanje na nogometnem trgu in igralcem določa tržno vrednost, je prejšnji teden opravila posodobitev vrednosti udeležencev španskega prvenstva. V poštev je prišel tudi Oblak, edini slovenski legionar v la ligi (vroči strelec Haris Vučkić z Zaragozo tekmuje v drugi španski ligi), in prejel veliko priznanje. Če je v novo sezono vstopil s tržno vrednostjo, ocenjeno na 80 milijonov evrov, je zdaj vreden še več! S tem je zadržal primat med svetovnimi nogometnimi vratarji. Predstavlja razred zase, najdražjega čuvaja mreže na svetu.

V nogometnem svetu je poleg Oblaka zelo cenjen tudi njegov starejši rojak Samir Handanović. Kapetan Interja in že dalj časa eden najboljših vratarjev v serie A je star 36 let, pred sedmimi leti je bil na Transfermarktu vreden 24 milijonov evrov, spomladi pa je njegova vrednost iz 6 padla na 4 milijone evrov. Foto: Getty Images

Naslednji na lestvici je leto dni starejši Brazilec Alisson Becker (Liverpool), vreden 80 milijonov evrov, največja tekmeca v španskem prvenstvu Thibaut Courtois (Real Madrid) – 28-letni Belgijec je v prejšnji sezoni z belimi baletniki postal prvak in prekinil Oblakov štirileten niz zaporednih osvajanj priznanja zamora – in Marc-Andre ter Stegen sta ocenjena na 75 milijonov, lestvico petih najdražjih vratarjev na svetu pa zaključuje mladi Italijan Gianluigi Donnarumma. Vratar Milana je vreden 60 milijonov evrov.

Čudežni najstnik Barcelone že pri 80 milijonih

V la ligi ima višjo vrednost od Oblaka le velezvezdnik Barcelone in svetovnega nogometa Lionel Messi. Foto: Reuters Oblak je edini vratar na svetu, ki se je lahko na Transfermarkt.com pohvali z vrednostjo, izraženo s trimestnim številom milijonov evrov. Lani je bil vreden 100 milijonov evrov, a je nato nogometna dogajanja prekinila koronakriza, po kateri so se na omenjenem spletnem portalu odločili, da bodo vsem nogometašem znižali vrednost za 20 odstotkov. Izjema so bili le tisti nekoliko mlajši, ki so izgubili le desetino vrednosti. Oblakova vrednost je tako iz 100 padla na 80 milijonov, a si je Slovenec hitro opomogel in s predstavami, na katerih zelo redko prejema zadetke, poskrbel za izboljšanje.

Oblak postaja tudi eden najbolj prepoznavnih in spoštovanih obrazov španskega prvenstva. Ko so bile 8. oktobra osvežene vrednosti udeležencev španskega prvenstva, je slovenski vratar na skupni lestvici skočil na drugo mesto! Višjo vrednost od njega ima le še Lionel Messi (okroglih 100 milijonov evrov), sledita Oblakov soigralec Joao Felix, katerega vrednost je iz 90 padla na 80 milijonov, padec je doživel tudi nekdanji soigralec Škofjeločana Antoine Griezmann (iz 96 na 80), velik dvig pa je uspel čudežnemu najstniku v vrstah Barcelone Ansuju Fatiju, ki je bil prej vreden 50, danes pa kar 80 milijonov evrov.

Nova preizkušnja Oblaka čaka v soboto, ko bo ob 16. uri gostoval pri Celti. Na srečanjih s tekmecem iz Galicije je večkrat zablestel, španske ljubitelje nogometa je najbolj navduševala ''dvakratna'' obramba na lanskoletnem srečanju s Celto v Madridu.

This double save from Jan Oblak 🤯pic.twitter.com/GRuaOA1RPA — Goal (@goal) October 15, 2020