Spregledani reprezentant je dal jasno vedeti, da lahko pomaga

Damjan Bohar je eno izmed odkritij uspešne nogometne jeseni 2020. Foto: Reuters

Je eden od redkih slovenskih nogometašev, ki se lahko pohvali z golom v ligi prvakov. Ne enega, zabil je kar dva. Ne v eni sezoni, ampak kar v dveh. V obeh, ko so se z evropsko nogometno elito družili Mariborčani.

Za Maribor je igral redno in dobro vse do leta 2018, ko je odšel na Poljsko. V tamkajšnji prvi ligi je kot član Zaglebie Lubina v zadnjih dveh letih odigral 80 tekem, zabil 28 golov in dodal še 14 asistenc, a v reprezentanci od novembra 2014, ko je debitiral pod vodstvom Srečka Katanca na prijateljski tekmi proti Kolumbiji v Ljubljani, ni igral.

Vse do prve tekme kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 v Izraelu, kjer mu je Matjaž Kek namenil pet minut. Čeprav je na Poljskem redno igral, zabijal in tudi asistiral, je pod vodstvom zdajšnjega selektorja v zadnjih kvalifikacijah potem odigral le še vsega 21 minut, pri porazu v Avstriji.

Za Maribor je v ligi prvakov v sezoni 2014/15 v ligi prvakov zadel pri remiju s Schalkejem, potem pa z golom v sezoni 2017/18 poskrbel še za točko proti moskovskemu Spartaku. Foto: Reuters

Letošnja jesen je vse obrnila na glavo

Z letom 2020 in novo ligo narodov se je vse spremenilo. Krilni napadalec, ki se najbolje znajde na levi, a lahko brez težav igra tudi na desni strani, je proti Grčiji (0:0) septembra v ligi narodov igral od prve do zadnje minute. Podobno je bilo tudi proti Moldaviji tri dni pozneje, le da je dočakal reprezentančni prvenec in dosegel edini gol pri zmagi z 1:0.

Pri zmagi s 4:0 na prijateljski tekmi proti San Marinu prejšnji teden je igral od prve minute, pa potem ob polčasu ostal na klopi. Selektorja očitno ni prepričal, tekmo lige narodov v Prištini je začel na klopi. Pri zmagi nad Kosovom z 1:0 je igral 35 minut.

V sredo se je v Moldaviji vrnil v začetno enajsterico in navdušil. Najprej s sijajno podajo za vodstvo ob golu Sandija Lovriča, še ene velike jesenske pridobitve slovenske reprezentance, potem še s podobno natančno podajo za drugi gol Harisa Vučkića, ki je pozneje prišel do "hat-tricka" in postal junak večera.

Če v nogometu ne bi daleč največ šteli goli, bi bilo lahko tudi obratno. Naziv najboljšega posameznika tekme bi brez težav dali tudi v roke hitronogega nogometaša, ki po novem nogomet igra na Hrvaškem. Poleti je namreč zapustil Poljsko in se preselil v vrste ambicioznega hrvaškega prvoligaša Osijeka.

V Moldaviji je zablestel z dvema sijajnima asistencama za gola Harisa Vučkića in Sandija Lovriča. Foto: Reuters

Dokazali so, da gre na bolje

Dovolj o tem. Kaj je Prekmurec povedal po zagotovo najboljši tekmi od osmih, ki jih je v reprezentančnem dresu do zdaj odigral?

"Visoka zmaga, ampak na začetku smo nekaj minut viseli. Jan Oblak nas je rešil in nam dal dodaten motiv, da smo potem začeli igrati bolje, zabili tri gole, poskrbeli za nekaj lepih akcij in prišli do zaslužene zmage," je povedal Damjan Bohar in sramežljivo nekaj besed namenil tudi odlični predstavi, ki je bila za njim.

"Vesel sem, da sem dobil priložnost za igro od začetka tekme. Želel sem se oddolžiti in od sebe dati maksimum. Uspelo mi je. Zabili smo štiri gole, igrali smo dobro, kot prava ekipa. Že ob prvem zboru septembra letos sem dejal, da potrebujemo nekaj časa, da se uigramo. Mislim, da smo dokazali, da nam gre vse bolje," je še dejal 28-letnik, ki je v Sloveniji igral za Maribor in Muro.

"Naredili smo velik korak naprej. Že med treningi nas selektor vedno opozarja, da smo videti dobro. Da moramo to ohraniti in prenesti na igrišče. Smo dosti boljša ekipa od Moldavije," je gost nedavnega Sportalovega sobotnega intervjuja potegnil vzporednice s tekmo proti Moldaviji, ki jo je Slovenija odigrala pred mesecem dni in v Stožicah zmagala z 1:0.

V reprezentančnem dresu je trenutno pri osmih nastopih in enem zadetku. Foto: Vid Ponikvar

Cilj je samo en. Uvrstitev na veliko tekmovanje.

Slovenija je po štirih odigranih tekmah v svoji skupini C lige narodov z desetimi točkami na prvem mestu. Grčija je druga in ima dve manj. Moldavija in Kosovo sta daleč zadaj. Slovenijo že novembra čakata zadnji preizkušnji. Grčija v gosteh in Kosovo doma.

"Vemo, kakšni so naši cilji. Najbolj pomembno je, da igramo v svojih klubih, da smo čim boljši in formo prenesemo na naslednji zbor, ki bo, resnici na ljubo, praktično že čez nekaj dni. Vesel bom, če ne bo nihče poškodovan. Da bomo v polni zasedbi, polno motivirani štartali v zadnji dve tekmi," si je za konec še zaželel v zadnjih letih verjetno največkrat spregledani reprezentant, ki pa lahko v prihodnosti resno računa na veliko več priložnosti v majici Slovenije.

Prihodnost pa prinaša zgolj en cilj, ki ga je v dneh pred tekmo z Moldavijo povedal tudi sam: "Uvrstitev na veliko tekmovanje."