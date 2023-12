Nogometni zastopniki z rekordnimi zaslužki

Nogometni zastopniki so v letu 2023 so zaslužili rekordnih 822 milijonov evrov.

Ta vsota predstavlja kar 42,5-odsotno povečanje v primerjavi s prejšnjim letom, za več kot tretjino pa presega prejšnji rekord iz leta 2019.

Angleški klubi so k temu znesku prispevali največ, zastopniki so od njih dobili približno 260 milijonov evrov. Italijanski so za posredovanje zastopnikov (vključeni so prestopi v klube in odhodi iz njih) porabili približno 105 milijonov, nemški 83, sledijo pa savdski s skoraj 80 milijoni evrov.

Skupni znesek je sicer še precej večji, saj so omenjeni zaslužki zastopnikov povezani zgolj s prestopi igralcev v druge države, manjkajo pa tisti znotraj iste.

Prvič presegli milijon dolarjev za posredovanje pri prestopih v ženskem nogometu

Fifa je z novimi pravili omejila zaslužke zastopnikov pri milijonskih transferjih, a so ta izpodbili sodišči v Angliji in v Nemčiji. Športno arbitražno sodišče v Lozani (Cas) pa je letos podprlo legitimnost Fifinih pravil.

V Fifinem poročilu o zaslužkih zastopnikov so omenili tudi, da so prvič presegli vsoto milijon dolarjev (925.00 evrov) za posredovanje pri prestopih v ženskem nogometu. Pri rekordnih 125 prestopih so posredniki skupno dobili 1,3 milijona evrov.