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Avtorji:
Pe. M., STA

Ponedeljek,
22. 6. 2026,
11.07

Osveženo pred

33 minut

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Venuste Baboula nogometna tržnica NK Bravo Slovan Liberec nogomet

Ponedeljek, 22. 6. 2026, 11.07

33 minut

Nogometna tržnica, 22. junij

Po poti Fayeja v Liberec tudi Baboula

Avtorji:
Pe. M., STA

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NK Bravo Venuste Baboula | Venuste Baboula se, tako kot Fallou Faye, iz brava seli k Slovanu iz Libereca. | Foto Jure Banfi

Venuste Baboula se, tako kot Fallou Faye, iz brava seli k Slovanu iz Libereca.

Foto: Jure Banfi

Nogometaš Srednjeafriške republike Venuste Baboula se iz Ljubljane seli k Slovanu iz Libereca, je na družbenih omrežjih potrdil slovenski prvoligaš Bravo. Sedemindvajsetletnik bo znova združil moči s Falloujem Fayejem, ki je k Slovanu prestopil v soboto.

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Baboula se je Bravu pridružil na začetku lanskega koledarskega leta iz francoskega Quevillyja. V tem času je odigral 54 tekem ter dosegel 12 golov in 16 asistenc. Bil je eden ključnih nogometašev Ljubljančanov v minuli sezoni, ki so jo končali na tretjem mestu prvenstvene lestvice za Celjem in Koprom.

V tekmovalnem obdobju 2025/26 je Baboula na 30 tekmah dosegel devet golov in prispeval še 11 podaj. Štiri tekem je odigral tudi v pokalnem tekmovanju.

Zdaj se bo Baboula, ki je za reprezentanco svoje domovine zbral 18 nastopov in dosegel štiri gole, pridružil nekdanjemu soigralcu Fayeju v Liberecu, odškodnina pa za zdaj ni znana. Z Bravom je imel 27-letnik sklenjeno pogodbo do konca sezone 2026/27.

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