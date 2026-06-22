Nogometaš Srednjeafriške republike Venuste Baboula se iz Ljubljane seli k Slovanu iz Libereca, je na družbenih omrežjih potrdil slovenski prvoligaš Bravo. Sedemindvajsetletnik bo znova združil moči s Falloujem Fayejem, ki je k Slovanu prestopil v soboto.

Baboula se je Bravu pridružil na začetku lanskega koledarskega leta iz francoskega Quevillyja. V tem času je odigral 54 tekem ter dosegel 12 golov in 16 asistenc. Bil je eden ključnih nogometašev Ljubljančanov v minuli sezoni, ki so jo končali na tretjem mestu prvenstvene lestvice za Celjem in Koprom.

V tekmovalnem obdobju 2025/26 je Baboula na 30 tekmah dosegel devet golov in prispeval še 11 podaj. Štiri tekem je odigral tudi v pokalnem tekmovanju.

Zdaj se bo Baboula, ki je za reprezentanco svoje domovine zbral 18 nastopov in dosegel štiri gole, pridružil nekdanjemu soigralcu Fayeju v Liberecu, odškodnina pa za zdaj ni znana. Z Bravom je imel 27-letnik sklenjeno pogodbo do konca sezone 2026/27.