Dvakratni najboljši nogometaš leta na svetu Ronaldinho očitno načrtuje vrnitev. Brazilec je za časnik Gazzetta dello Sport napovedal, da namerava pri 46 letih nadaljevati nogometno kariero. Po poročanju italijanskega dnevnika bo Ronaldinho podpisal pogodbo z italijanskim tretjeligaškim klubom Ravenno.

Končna odločitev bo znana na torkovi predstavitvi v Miamiju. Vendar pa za zdaj ostaja nejasno, ali bo Ronaldinho z vzdevkom čarovnik na igrišču tudi dejansko igral.

"Komaj čakam, da se vrnem na igrišče in začnem pisati novo poglavje z Ignaziem in celotno družino Cipriani," je Ronaldinho povedal o svojih načrtih in lastniku kluba, poslovnežu in lastniku hotelske verige Ignaziu Ciprianiju.

"Bo igral? Bomo videli, ampak ni izključeno. Je le zmagovalec in starost ni ovira," je za italijansko tiskovno agencijo ANSA povedal podpredsednik Ravenne Ariedo Braida.

Ronaldinho je svojo zadnjo profesionalno tekmo odigral leta 2015 za Fluminense iz Ria de Janeira. Upokojil se je nekaj več kot dve leti pozneje.

Med njegovimi največjimi dosežki je dvakratni naziv za najboljšega igralca leta po izboru Fife. Leta 2006 je z Barcelono osvojil ligo prvakov, štiri leta prej pa je z Brazilijo postal svetovni prvak.