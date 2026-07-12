Prašičja korita

V Ljubljani se je razpaslo politično "pobiralništvo", ki ga Zoran Janković simbolizira s parkirninami. Višji davki, prispevki in parkirnine so postali sredstvo za polnjenje privilegiranih korit. Ko se umetniški aktivizem spremeni v proračunsko plenjenje, ko prestopništvo postane vrlina in ko država izplačuje "zaslužne" pokojnine tistim, ki so z žaljenjem in sovraštvom presegli vse meje spodobnosti, je čas, da zadeve poimenujemo s pravimi imeni.

Proti parkiriščem kot sredstvu polnjenja blagajne Mestne občine Ljubljana bom danes glasoval na referendumu. Podpisal sem tudi zahtevo za ta referendum, ker menim, da je Zorana Jankovića odneslo s pobiralništvom. Kot urednik svojega pogleda ne skrivam. Mnenja o tem so pa seveda deljena. Na referendumu odločajo le prebivalci Ljubljane, a se dilema nanaša na vse v državi. Parkirnine v prestolnici, kjer je skoncentrirana večina državnih in drugih institucij, zadevajo denarnice vseh. Kot tudi sicer vse višji davki in prispevki. Razplet danes bo nekoliko vplival tudi na rezultat lokalnih volitev, ki jih je ta teden razpisal Zoran Stevanović, kandidaturo pa je napovedal tudi nekdanji šef LDS in premier Anton Rop, ki je zaslovel z razkritjem, da je Jankovića osebno nastavil na vrh Mercatorja.

O vodenju državnih podjetij pri nas odloča politika. Ko je država prodala svoje deleže v Mercatorju Laškemu in Istrabenzu, ker za državno lastništvo trgovca ni bilo razumnih razlogov, je Janković tam padel. S pomočjo medijev se je pozneje predstavil kot velika žrtev takrat prvič premiera Janeza Janše, ki je na volitvah premagal Ropa. In se kot "žrtev" zavihtel na vrh prestolnice, kjer je že 20 let. Mercator je bil, ko je Laško potopila finančna kriza, spet podržavljen in v času premierke Alenke Bratušek prodan Agrokorju Ivice Todorića. Nakup so s stotinami milijonov posojil omogočile ruske banke, predvsem Sberbank in državna VTB Bank, ki so sčasoma postale dejanski lastnik Agrokorja. Janković je znan kot podpornik Vladimirja Putina. In obratno. Mercator je bil prodan za veliko nižjo ceno, kot je bila tista, ki so jo v času vlade Boruta Pahorja zavrnili. Rusija je s tem pridobila vpliv na Balkanu. Izgubila ga je po napadu na Ukrajino leta 2022, ko je deleže morala prodati.

Politični prestopniki so stalnica prestolnice

Rop je, ko mu je spodletelo kot nasledniku Janeza Drnovška na vrhu LDS in vlade, postal prestopnik. Potem ko je LDS, v katerem je bil takrat tudi Golob, porazil Janša, je Rop prestopil k SD, ki jo je vodil Pahor. Tak prestop nekdanjega premiera in šefa stranke se je zgodil prvič. Podobno je prestopnica Urška Klakočar Zupančič, ki namerava na lokalne volitve v prestolnici skupaj z Ropom. Po porazu na volitvah je izstopila iz Svobode, katere predsednik Golob zadnja leta slovi po velikem prijateljstvu z Jankovićem. Nekoliko je Golob Jankovića zatajil le, ko je Alenko Bratušek pomagal spraviti na vrh vlade. Rop in Klakočar Zupančičeva pa nam nista razkrila, kdo od njiju si bo drznil nastopiti proti Jankoviću za županski stolček. Kar je tvegano. V dveh desetletjih je Jankovićevo "korito" najbolj ogrozil Anže Logar, ki mu je s pomočjo SDS uspelo zbrati skoraj 30 odstotkov glasov. Vsi preostali izzivalci so na volitvah propadli že s skoraj sramotno nizkimi deleži.

Umetnost žaljenja na državne stroške

Teden je zaznamovala še prestavitev sojenja častni občanki Jankovićeve Ljubljane, ki je ta naziv sicer protestno vrnila, Svetlani Makarovič, ki jo zaradi razžalitve toži novinar Jože Možina, ker ga je označila za svinjo, ki je našla korito, ter ob pozivanju k smrti fašizma in janšizma zahtevala, da mora držati jezik za zobmi. Svoj skrajno nizkotni levičarski politični aktivizem je v sodnem postopku razglasila za primer umetnosti. Pesništva.

Si predstavljate, kaj bi bilo, če bi kdo njo razglasil za svinjo, ki si je našla korito, ter pozval k smrti komunizma in utišanju umetnice, ki je sicer že precej v letih in ki je z veliko umetniško svobodo, ko gre za denar zanjo, v težave spravila predvsem zdaj že nekdanjo ministrico za kulturo Asto Vrečko, ki je "nasedla" logiki, da se za prave kadre sme karkoli iz žepov vseh ljudi. Ko je vrh Prešernovega sklada zavrnil, da bi Makarovičevi plačal za Prešernovo nagrado, ki se ji je nepreklicno odrekla dve desetletji prej, ji je Vrečkova podarila 8.346 evrov iz proračuna ministrstva za kulturo. V tem primeru so se izkazale državne nadzorne institucije. Najprej je računsko sodišče, ki ima zagotovljen neodvisen status od politikov, opozorilo, da je bilo plačilo v nasprotju z zakonom in pravili. Še bolj je presenetila proračunska inšpekcija. To je organ, ki deluje v okviru ministrstva za finance in torej ni formalno neodvisen. A so kar dvakrat zahtevali, da mora Asta Vrečko ta denar proračunu vrniti. Obakrat je prejšnja vlada zlorabo Vrečkove za Makarovićevo zaščitila. Politično. Nazadnje že po izgubljenih volitvah: Vlada drugič rešila Vrečkovo, da ne bo vračala 8.346 evrov darila Makarovičevi.

Posebna zadrega za sodstvo je ta primer, ker se je že ukvarjalo z manj spornimi primeri. Denimo, ko je Janša na propagandna podtikanja TVS o fašizmu in nacizmu, kar z leve sistematično prek svoje mreže medijev in novinarjev za obračune uporabljajo še iz časov komunizma, odgovoril s tvitom o Milanovih prostitutkah Mojci Pašek Šetinc in Eugeniji Carl. V ozadju je bil enak vzorec propagande, kot ga je proti Možini uporabila Makarovičeva. Pašek Šetinčeva je pozneje postala podobna prestopnica kot Rop. Najprej je prestopila iz TVS v Svobodo in prišla v parlament. A jo je Robert Golob zabrisal iz svoje stranke, niso je pa izključili iz poslanske skupine. Sčasoma je sama odšla in prestopila k SD. A se na volitvah ni obrestovalo. Med prestopnike pa se ta teden ni vpisal Branko Grims, ki so ga v Evropskem parlamentu izključili iz poslanske skupine EPP, a ostaja v stranki SDS.

Sam menim, da je naše sodstvo šlo predaleč, ker je sploh sodilo Janši, ki se je kot opozicijski voditelj le odzval na zlorabo državne televizije za nizkotno politično propagando Kučanovih.

"Podedovani privilegiji" in korita

Makarovičeva je z novinarjem kot svinjo, ki je našla korito, ki ga je treba utišati, povrhu s pozivi k smrti, drugačen primer, ker ni bila nič izzvana. Olajševalna okoliščina je morda, da gre za umetnico, ki jo je, ko je že v letih, zaneslo v hudobijo. Hudo oteževalna pa, da ta umetnica že od leta 1999 prejema poseben politično dodeljen dodatek za zasluge k pokojnini, ki izvira iz časov komunizma. Lani je vsak mesec dobila 1.874 evrov privilegiranega dodatka k pokojnini. To je bilo več, kot je bila povprečna neto plača v državi, in za kar dve povprečni pokojnini dodatka, za katerega v ZPIZ ni prispevala nič. Iz skupnega korita dobiva.

Koliko dobiva dodatka Makarovičeva in koliko drugi, je bilo skupnosti celo dolgo prikrivano. Podatki so dostopni šele od odločitve informacijske pooblaščenke po sporu, ki sem ga sprožil proti ministrstvu za kulturo Aste Vrečko in ZPIZ. Tudi ta odločitev, da imajo ljudje pravico vedeti, je bila, kot ocena o kršitvi računskega sodišča in proračunske inšpekcije, dokaz, da imamo tudi od politike neodvisne organe, ki opravljajo svoje delo. Za lani zaradi tega vemo to: Podedovani privilegiji 2025: Sinu Radka Poliča lani 32.355 evrov dodatka, več kot Vilfanu in Makarovičevi.

Na koncu je Makarovičeva, kot Rop, Klakočar Zupančičeva ali Pašek Šetinčeva, tudi "prestopnica" v svojem bloku. Pred volitvami ni več pomagala Levici in Asti Vrečko, čeprav se je nekdanja ministrica zanjo žrtvovala in osramotila. Namesto tega je odšla k Mihi Kordišu.

K napačnemu koritu.