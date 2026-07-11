Ukrajinska prestolnica Kijev je bila ponoči znova tarča ruskih raketnih napadov, v katerih je bilo po navedbah tamkajšnjih oblasti ranjenih najmanj deset ljudi. Ruska vojska je po navedbah župana Kijeva Vitalija Klička mesto napadla z balističnimi raketami. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da so ruske sile izvedle napade na vojaško-industrijske objekte v Kijevu.

Ruska vojska je Kijev napadla z balističnimi raketami, sta po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila župan Vitalij Kličko in vodja mestne vojaške uprave Timur Tkačenko. Oblasti so prebivalce pozvale, naj se zatečejo v zaklonišča.

V napadih je bilo ranjenih najmanj deset ljudi, med njimi tudi otrok, so sporočile reševalne službe. Štiri ranjene osebe so hospitalizirali, je po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform dejal Kličko.

Po napadih so poročali o škodi v več delih mesta. Med drugim je bila poškodovana cestna infrastruktura, razbita so bila okna v stanovanjskih stavbah. V več delih mesta so izbruhnili tudi požari v nestanovanjskih stavbah.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem po poročanju ruske tiskovne agencije Tass sporočilo, da so bili v napadih poškodovani objekti za proizvodnjo in skladiščenje brezpilotnih letalnikov dolgega in srednjega dosega.

Kot so dodali v Moskvi, so ruske sile napadle tudi objekte pristaniške infrastrukture v Odesi, Čornomorsku in Izmailu, ki se uporabljajo za dostavo in skladiščenje vojaškega materiala in goriva.