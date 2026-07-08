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Avtor:
Sa. B.

Sreda,
8. 7. 2026,
7.10

Osveženo pred

54 minut

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Natisni članek
Ukrajina vojna Rusija Vladimir Putin Volodimir Zelenski

Sreda, 8. 7. 2026, 7.10

54 minut

Vojna v Ukrajini

Sirene v Kijevu: Rusi nad prestolnico z balističnimi raketami

Avtor:
Sa. B.

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Napad na Kijev | Napad na Kijev | Foto Reuters

Napad na Kijev

Foto: Reuters

V ruskem nočnem napadu z balističnimi raketami na Kijev sta bili poškodovani dve osebi. Potem ko so se oglasile sirene zaradi zračnega napada, ukrajinske sile pa so opozorile na nevarnost balističnih raket, so v prestolnici odjeknile eksplozije. Prebivalce so pozvali, naj se zatečejo v zaklonišča, poroča Kyiv Independent.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je sporočil, da je po raketnem napadu zagorelo v skladiščih v kijevski četrti Desnjanski. Požar je izbruhnil tudi v stavbi v četrti Svjatošinski. "Zagoreli so upravna stavba in skladiščni prostori. Poškodovani sta bili dve osebi, ena je bila prepeljana v bolnišnico," so sporočili iz Državne službe za izredne razmere.

Na drugi lokaciji v isti četrti pa je zagorelo v garažnem kompleksu, pri čemer so bili poškodovani tramvaji in upravna stavba.

V napadu sta bili poškodovani dve osebi. | Foto: Reuters V napadu sta bili poškodovani dve osebi. Foto: Reuters

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