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Avtorji:
D.K., STA

Nedelja,
12. 7. 2026,
7.22

Osveženo pred

45 minut

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Natisni članek
Ljubljana referendum Zoran Janković civilna iniciativa

Nedelja, 12. 7. 2026, 7.22

45 minut

Ljubljančani na referendumu odločajo o parkirnem odloku

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Shod stanovalcev Štepanjskega naselja v povezavi s problematiko parkiranja, Zoran Janković | Foto Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Mestni svet je sicer odlok umaknil, a je umik po prepričanju pobudnikov referenduma pravno sporen. Ljubljanska občina v kampanji ni sodelovala.

Ob 7. uri se je v Ljubljani za 12 ur odprlo 257 volišč. Volilnih upravičencev je 227.324, na predčasnem glasovanju, ki je potekalo od torka do četrtka, je glas po podatkih občinske volilne komisije oddalo 4600 ljudi. Za primerjavo - predčasnega glasovanja pred lokalnimi volitvami leta 2022 se je udeležilo 7000 volivcev.

Referendumsko vprašanje se glasi: "Ali ste za to, da se uveljavi 4. člen odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk (15.a, 15.b in 15.c člen), ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na seji dne 23. 3. 2026?"

Prvi referendum na pobudo občanov

To bo tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. V Civilni iniciativi za Ljubljano so jih s pomočjo somišljenikov zbrali nekaj več kot 14 tisoč. Čeprav je Mestna občina Ljubljana odlok umaknila, so v civilni iniciativi pri referendumu vztrajali, saj je bil umik po njihovem prepričanju pravno sporen.

Ljubljanska občina v kampanji ni sodelovala, župan Zoran Janković pa je vztrajal, da bodo volivci glasovali o odloku, ki ne obstaja. Referenduma se ne namerava udeležiti.

Za uspeh referenduma morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum. Po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi bo odlok zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti odloku glasuje najmanj petina vseh volivcev oz. okoli 45.500.

Ljubljana referendum Zoran Janković civilna iniciativa
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