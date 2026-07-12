Spletni vplivnež Aleksandar Repić, na družbenih omrežjih znan po vzdevku Nepridiprav, bo kandidiral za župana Ljubljane. Danes je razkril, da se na prihajajoče županske volitve v Ljubljani podaja z novoustanovljeno Listo Aleksandra Repića. Nekdanji predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je v oddaji Odmev tedna na TV Slovenija medtem izrazil mnenje, da se prav lahko zgodi, da bo Repić na volitvah celo premagal trenutnega župana Ljubljane Zorana Jankovića.

"Ljubljana pripada Ljubljančanom in ne kakšnim skupinam oziroma posameznikom, ki mislijo, da lahko mesto vzamejo za svoje in z našim glavnim mestom počnejo, kar njim paše. Jaz sem mnenja, da mora čisto vsak posameznik, ki živi v Ljubljani, biti del zgodbe in del načrtov, ki jih sprejemamo med odločanjem o tem, kako se bo naše mesto razvijalo naprej. Moja kampanja bo najbolj transparentna kampanja od vseh, zato si želim, da mojo listo sestavljajo tudi posamezniki, ki jih ta trenutek morda sploh še ne poznam. Želim si, da tudi vi odločate o tem, kdo bo sestavljal mojo listo in kakšen program bomo imeli," je v napovedi na družbenih omrežjih, da se podaja na volitve za župana Ljubljane, uvodoma dejal Aleksander Repić.

"Zdaj nikogar ne zanima, kaj si mislite, kaj vam paše ali ne paše"

Napovedal je, da bo kmalu na voljo spletna stran kampanje z anketo, ki bo eden od temeljev izgradnje programa njegove liste - Liste Aleksandra Repića, ki ima glede na eno od njegovih objav slogan Ljubljana, Ljubljančanom.

Aleksandar Repić je še poudaril, da za vložitev kandidature njegova Lista Aleksandra Repića - v nasprotju s predhodnimi govoricami kandidature za župana Ljubljane ne bo vlagal kot kandidat ene od obstoječih političnih strank - potrebuje 2.500 podpisov podpore. Foto: Instagram / Nepridiprav

Repić je aktualnim ljubljanskim mestnim oblastem v seriji videoposnetkov danes sicer očital, da tako prebivalcev Ljubljane kot tistih, ki občasno prihajajo v prestolnico, nikoli ne vprašajo za mnenje, kar zadeva porabo sredstev iz občinskega proračuna. "Nikogar ne zanima, kaj si vi mislite in ali vam kaj paše ali ne paše," je dejal Repić.

Repić obljublja transparentno sprejemanje odločitev o prestolnici

Obljubil je, da bo njegova lista v primeru zmage na lokalnih volitvah večje odločitve o morebitnih spremembah v prestolnici sprejemala skupaj z volivci, in se zavzel za čim večjo transparentnost.

"Moj cilj je, da ustvarim sistem, katerega del bo prav vsak posameznik, vsak bo slišan, štelo bo vsako mnenje, vsak glas. Zdi se mi pomembno, da Ljubljana ostane v rokah Ljubljančanov. Ne želimo si, da bi kdor koli ustvaril okolje, v katerem bi bila prisotna korupcija, v katerem se ne bi vedelo, kam gredo sredstva in koliko zapravljamo za določene stvari," je dodal in izpostavil tudi pomembnost jasnosti načrtov, še preden je na občinski ravni sprejeta kakšna koli pomembna odločitev.

Lista potrebuje 2.500 podpisov podpore

Repić je še poudaril, da za vložitev kandidature njegova Lista Aleksandra Repića - v nasprotju s predhodnimi govoricami kandidature za župana Ljubljane ne bo vlagal kot kandidat ene od obstoječih političnih strank - potrebuje 2.500 podpisov podpore.

Pojasnil je še, da se je za kandidaturo z listo odločil zato, ker želi biti popolnoma neodvisen. "Politično smo popolnoma neopredeljeni, želimo samo delati za dobro mesta," je dodal.

Nekdanji predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je v oddaji Odmev tedna na TV Slovenija pred nekaj dnevi medtem izrazil mnenje, da se lahko zgodilo, da lahko Repić zaradi svoje zmožnosti mobilizacije volivcev na spletu in delovanja izven sistema na volitvah tudi premaga trenutnega župana Ljubljane Zorana Jankovića: