Žiga Turk: Vročina prihaja

Janša se je vrnil na Gregorčičevo. Jaz se vračam na Siol. Ni nepovezano. Takšno je stanje na področju medijskega pluralizma. Vročina šele prihaja.

Nisem obseden s tem, koliko se me bere, koliko ogledov ima kakšna objava na Iksu ali kako na katerem od podcastov povedati kaj takega, da bo "viralno". Povsem zadovoljen sem z nekaj tisoč naročniki na Substacku in nekaj deset tisoč sledilci na Iksu. Sem pa vedno rad pisal za Siol, ker sem tukaj prišel do bralcev, ki me sicer ne bi brali. Ker sem tukaj prediral mehur levičarskega medijskega monopola, ki ustvarja vtis, da je mnenje enega avtobusa zaposlenih v redakcijah zastarelih medijev mnenje slovenske javnosti.

Nekoč sem se bil zato trudil kaj objaviti v Sobotni prilogi ali sprejel kakšno vabilo na RTV ali POP. Na Delu sem prepovedan s tako visokega mesta, da mi niti ne odgovorijo, da mi kratkega pisma bralca ne bodo objavili. Prepoved je govorica, ignoranca pa dejstvo. Da bi na depolitizirane televizije hodil zato, da bi se oni lahko pretvarjali, da so pluralni, se mi pa tudi upira.

Na nek način se mi tudi upira tudi tale povratek na Siol oz. to, da za Siol en čas pišem, potem se menja vlada in uredniki v najboljšem primeru ne vedo, kaj bi, v najslabšem me odslovijo; potem se spet menja vlada in urednik in me vzamejo nazaj. Upira se mi tak sistem. V medije, ki jih kontrolira leva politika imajo dostop levi, v medije, ki jih kontrolira desna politika pa desni. Saj vem, da bi zmerni bralec tule rad prebral, da je treba s tem nehati in da mora Siol poskrbeti za pluralnost. Vsi bi me trepljali, če bi se zavzel za to, da bi urednik med kolumnisti ohranil Niko Kovač, s katero me je njegov predpredhodnik nadomestil.

Razočaral vas bom. V teh letih sem se naučil, da nima več nobenega smisla, da bi desnica vodila z zgledom, da bi nastavljala drugo lice, da bi nas vsi (beri: tovariši in tovarišice učiteljice javnega mnenja) trepljali po ramenih. Druga stran razume samo silo in vračati je treba, kot piše nekje v Svetem pismu, zvrhano in potlačeno.

Velja tudi in predvsem za politiko. Nobene potrebe ni, vsaj na začetku mandata, da bi se vlada trudila ugajati. Tudi ni nobene potrebe, da se kaj dosti oglaša v javnosti. Pišejo naj v Uradni list, ne na družbena omrežja. Brez popuščanja, je rekel Janša.

"Nekoč sem se bil zato trudil kaj objaviti v Sobotni prilogi ali sprejel kakšno vabilo na RTV ali POP. Na Delu sem prepovedan s tako visokega mesta, da mi niti ne odgovorijo, da mi kratkega pisma bralca ne bodo objavili." Foto: Bojan Puhek

Nadaljevanje vročega poletja

Kolumna, ki je na Siolu leta 2023 sodu izbila dno, ni bila povezana z obsodbo islamskega terorizma, opozarjanjem na pogubnost migracij, kritiko multikulturalizma, opozarjanjem na različnost žensk in moških, upravičenostjo samoobrambe Slovencev pred komunističnim nasiljem, kritiko lenobe, zavisti in prevzetnosti kot temeljev levičarstva, zagovarjanjem patriotizma, kapitalizma ali Izraela, opozarjanjem na zgrešenost ideje o nepopisanem listu, dobrih divjakih in slabi civilizaciji ... in kar je še tem, s katerimi sem na teh straneh pridil "za ovce rojene, za ovce vzgojene" žrtve slovenskega šolstva in medijev.

Leta 2023 so bile poplave in kot vsak z vremenom povezan dogodek je tudi tega izkoristila zelena sekta, da bi opozorila, kako je za vse skupaj kriv človek, ki povzroča podnebne spremembe, in kako se mora ta človek odpovedati udobnemu civiliziranemu življenju in se, karikiram, vrniti v votline. Kolumna, zaradi katere sem dobil odpoved, se je končala takole:

Lahko izbirate politike, ki bodo počeli razmeroma poceni stvari, ki imajo velik učinek na obvladovanje vremenskih neprilik jutri, in ne tistih, ki bi ukazovali pregrešno drage omejitve, ki bodo morebiti nekaj malega ohladile planet čez 50 ali 100 let.

Naloga vsake generacije je, da poskrbi, da svet, ki ga je podedovala od prednikov, še boljšega zapusti svojim potomcem. Da bodo imeli boljšo hrano, boljšo pijačo, boljše zdravstvo, boljše šole, boljša domovanja, boljše ceste, boljše delo. In seveda tudi boljše in varnejše okolje za življenje.

Ja, mogoče smo ljudje krivi, da imamo malo toplejše jeseni, zime, pomladi in poletja. Zunaj je stopinjo, morda celo dve topleje. Ampak v stanovanjih smo zdaj pozimi v kratkih rokavih, poleti pa nekateri potrebujejo jopico. Na morje hodimo ob treh zjutraj, ne, ker bi bilo takrat hladno, ampak ker ni ribičije (beri: zastojev) na avtocestah.

"Tudi poletja bodo vroča. V naravi bodo čedalje bolj vroča, v civilizaciji čedalje bolj hladna. Ker človeštvo napreduje, ker kapital, če je svoboden, sledi potrebam, željam in izkušnjam ljudi. Kapital dela za ljudi, kapitalist brez kupcev bankrotira." Foto: Shutterstock

Bilanca je prepričljivo pozitivna

V primerjavi s tako imenovanim predindustrijskim obdobjem (1850–1900), ki ga kot izhodišče uporablja "podnebna stroka", se je pričakovana življenjska doba v zahodnih državah povečala za 30–35 let. Svetovno prebivalstvo je naraslo z okoli 1,3 na več kot 8 milijard, prebivalstvo Evrope pa za nekaj manj kot trikrat. Povprečni svetovni dohodek na prebivalca se je realno povečal za približno desetkrat, delež ljudi, ki živijo v skrajni revščini, pa se je z več kot 80 % svetovnega prebivalstva zmanjšal na manj kot 10 %.

Na eni strani tehtnice je daljše, boljše, bolj zdravo življenje mnogo večjega števila ljudi, na drugi pa stopinjo ali dve toplejše podnebje. Po mojem je bilanca industrializacije in vseh tehnologij, ki naj bi povzročile segrevanje, prepričljivo pozitivna.

Ne, ni naloga vsake generacije, da naslednji zapusti enako hladen svet. Življenje z vremenom, kakršno je bilo leta 1965, ni človekova pravica. Da ljudje umirajo zaradi vročine, niso krive podnebne spremembe, ampak je kriva slaba gradnja, odsotnost klimatskih naprav in podobno.

Katastrofi smo se izognili

Te dni je bilo spet vroče in "podnebna znanost" spet dviga glavo in vije roke. Kot je nekdo zapisal, ni pomembno, kaj je problem, rešitev je več socializma. Odrast, odpoved pridobitvam civilizacije, kvote na izpuste CO2, boni za bencin, idiotske energetske rešitve, ki delujejo poleti čez dan, če je lepo vreme ... Ni civilizirane družbe brez velike porabe energije – in ta bo samo še rasla!

Se je pa med tem mimo slovenskih medijev povsem neopazno pretihotapila pomembna ugotovitev podnebne znanosti. Skupina, ki pripravlja scenarije za naslednjo generacijo podnebnih modelov, je uradno zapisala, da scenarij SSP5-8.5 in njegov predhodnik RCP8.5 nista verjetna (sekundarni in primarni vir). RCP8.5 je bil scenarij, ki je kazal na 4,5 do 5 °C segrevanja glede na predindustrijsko obdobje (1850–1900). Desetletje je služil kot podlaga za najbolj apokaliptične naslove, govore in aktivizem, kot so bili tisti od Al Gora o skorajšnjem razpadu podnebnega sistema, paničarjenju Grete Thunberg, da "gori naša hiša" in številne napovedi najvišjih politikov o skorajšnjem "podnebnem zlomu".

Ja, mogoče smo ljudje krivi, da imamo malo toplejše jeseni, zime, pomladi in poletja. Zunaj je stopinjo, morda celo dve topleje. Foto: Reuters

To ne pomeni, da globalnega segrevanja ni ali da ni problem. Je. Eden od mnogih problemov, ki jih ima človeštvo. Novi scenariji, na katerih bo temeljilo naslednje poročilo IPCC, kažejo na segrevanje približno med 2,5 in 3 °C glede na predindustrijsko obdobje konca male ledene dobe (1850–1990). Ker se je Zemlja do danes segrela za približno 1,5 °C, to pomeni še približno eno do poldrugo stopinjo dodatnega segrevanja. Tudi to bo zahtevalo prilagajanje (beri: klimatske naprave, izolacijo, namakanje, urejanje vodotokov) in razumna vlaganja v zmanjšanje emisij (elektrifikacija, elektrarne). Ne upravičuje pa retorike podnebnih aktivistov, ki najbolj skrajne scenarije predstavljajo kot najverjetnejšo prihodnost.

Če želimo, da javnost zaupa znanosti, mora znanost enako odločno popravljati pretiravanja, kot opozarja na resnična tveganja. Če želimo, da bodo ljudje zaupali medijem, morajo ti objavljati tudi popravke, do katerih znanost pride. Če želimo, da bodo ljudje zaupali politiki, mora ta racionalno reševati probleme danes, ne pa obljubljati odrešitev čez 50, 100 ali 200 let.

Če bi vi osebno želeli prispevati k reševanju težav z globalnim segrevanjem in bi investirali tisoč evrov, potem boste naredili bistveno več, če si boste kupili klimo, kot če si boste montirali sončne panele in nekaj elektrike naredili iz sonca, namesto da kupite tisto iz omrežja.

Skratka

Mandat nove vlade bo vroč. V medijih bo vroče. Iskrila se bodo mnenja. Spet bodo malo bolj svobodna. In to je dobro. Zato človeštvo napreduje. Vsako prvo soboto v mesecu vas bo sirena spet opozorila na moje mnenje na Siolu, s katerim se bo mogoče ne strinjati.

Tudi poletja bodo vroča. V naravi bodo čedalje bolj vroča, v civilizaciji čedalje bolj hladna. Ker človeštvo napreduje, ker kapital, če je svoboden, sledi potrebam, željam in izkušnjam ljudi. Kapital dela za ljudi, kapitalist brez kupcev bankrotira.

Vroče bo, ker odhaja Svoboda in prihaja svoboda. In eni bodo to pač težko prenašali.

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