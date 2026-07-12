Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
12. 7. 2026,
16.28

Osveženo pred

1 ura

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Conor McGregor Max Holloway UFC

Nedelja, 12. 7. 2026, 16.28

1 ura

UFC329, Las Vegas

McGregor vrnitev v ring končal po 69 sekundah

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Conor McGregor : Max Holloway | Conor McGregor se je po petletni odsotnosti vrnil v oktagon, a se je njegova vrnitev končala že po 69 sekundah. | Foto Reuters

Conor McGregor se je po petletni odsotnosti vrnil v oktagon, a se je njegova vrnitev končala že po 69 sekundah.

Foto: Reuters

Nekdanji dvakratni prvak mešanih borilnih veščin UFC Conor McGregor se je po petletni odsotnosti vrnil v oktagon, a se je njegova vrnitev končala že po 69 sekundah. Na prireditvi UFC 329 v Las Vegasu je zaradi poškodbe desnega kolena izgubil proti Američanu Maxu Hollowayu. "Kaj naj rečem? Očitno sem mu zmehčal kolena," mediji povzemajo Hollowaya, ki je že napovedal, da si želi še en dvoboj z Ircem in da seveda upa, da poškodba 37-letnega McGregorja ni hujše narave, piše francoska tiskovna agencija AFP.

McGregor po dvoboju ni stopil pred medije, je pa pozneje na družbenem omrežju X zapisal, da je njegovo koleno uničeno. "Pred dvobojem nisem imel nikakršnih težav. Med pripravami in tik pred borbo sem brez težav izvajal vse elemente. To se je zgodilo povsem nepričakovano," je še zapisal in dodal, da je razočaran.

Holloway je dejal, da je takoj opazil, da je z nasprotnikom nekaj narobe. "Njegovo vedenje se je povsem spremenilo. Videl sem, da je v težavah," je povedal.

Conor McGregor : Max Holloway | Foto: Reuters Foto: Reuters

Dvoboj je bil ponovitev njunega prvega obračuna iz leta 2013 v peresni kategoriji, ko je McGregor slavil po soglasni sodniški odločitvi.

Irec se pred sobotnim nastopom ni boril vse od leta 2021, ko si je v porazu proti Dustinu Poirieru zlomil levo nogo.

Pred poškodbo je bil največji zvezdnik UFC. Leta 2016 je postal prvi borec v zgodovini organizacije, ki je hkrati osvojil naslov prvaka v dveh različnih težnostnih kategorijah.

Conor McGregor : Max Holloway | Foto: Reuters Foto: Reuters

Njegova zadnja zmaga v UFC sega v januar 2020, ko je Donalda Cerroneja premagal po vsega 40 sekundah. Leta 2017 se je preizkusil tudi v boksarskem ringu, kjer ga je ugnal Floyd Mayweather, kljub porazu pa je Irec po poročanju medijev takrat zaslužil skoraj 100 milijonov evrov.

Donald Trump, UFC
Novice Trump med mirovnimi pogovori užival v borbah. Nato so mu povedali, kaj se je zgodilo. #video
Conor McGregor Max Holloway UFC
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.