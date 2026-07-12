Nekdanji dvakratni prvak mešanih borilnih veščin UFC Conor McGregor se je po petletni odsotnosti vrnil v oktagon, a se je njegova vrnitev končala že po 69 sekundah. Na prireditvi UFC 329 v Las Vegasu je zaradi poškodbe desnega kolena izgubil proti Američanu Maxu Hollowayu. "Kaj naj rečem? Očitno sem mu zmehčal kolena," mediji povzemajo Hollowaya, ki je že napovedal, da si želi še en dvoboj z Ircem in da seveda upa, da poškodba 37-letnega McGregorja ni hujše narave, piše francoska tiskovna agencija AFP.

McGregor po dvoboju ni stopil pred medije, je pa pozneje na družbenem omrežju X zapisal, da je njegovo koleno uničeno. "Pred dvobojem nisem imel nikakršnih težav. Med pripravami in tik pred borbo sem brez težav izvajal vse elemente. To se je zgodilo povsem nepričakovano," je še zapisal in dodal, da je razočaran.

Holloway je dejal, da je takoj opazil, da je z nasprotnikom nekaj narobe. "Njegovo vedenje se je povsem spremenilo. Videl sem, da je v težavah," je povedal.

Foto: Reuters

Dvoboj je bil ponovitev njunega prvega obračuna iz leta 2013 v peresni kategoriji, ko je McGregor slavil po soglasni sodniški odločitvi.

Irec se pred sobotnim nastopom ni boril vse od leta 2021, ko si je v porazu proti Dustinu Poirieru zlomil levo nogo.

Pred poškodbo je bil največji zvezdnik UFC. Leta 2016 je postal prvi borec v zgodovini organizacije, ki je hkrati osvojil naslov prvaka v dveh različnih težnostnih kategorijah.

Foto: Reuters

Njegova zadnja zmaga v UFC sega v januar 2020, ko je Donalda Cerroneja premagal po vsega 40 sekundah. Leta 2017 se je preizkusil tudi v boksarskem ringu, kjer ga je ugnal Floyd Mayweather, kljub porazu pa je Irec po poročanju medijev takrat zaslužil skoraj 100 milijonov evrov.