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Avtor:
Š. L.

Nedelja,
12. 7. 2026,
10.50

Osveženo pred

10 ur, 16 minut

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Natisni članek
EuroBasket 2026 slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let Izrael Danijel Radosavljević

Nedelja, 12. 7. 2026, 10.50

10 ur, 16 minut

EP v košarki do 20 let, skupinski del, 2. krog

Slovenci pred višjo oviro

Avtor:
Š. L.

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Slovenija U20 | Slovenci se bodo danes pomerili z Izraelom. | Foto Aleš Fevžer

Slovenci se bodo danes pomerili z Izraelom.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let se bo na svoji drugi tekmi letošnjega evropskega prvenstva na domačih tleh ob 18.30 pomerila z Izraelom. Slovenci so na prvi tekmi povsem brez težav razorožili Češko, Izrael pa je bil boljši od Romunije.

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Zadnjo v skupini D bo Slovenija odigrala v ponedeljek proti Romuniji prav tako ob 18.30.

Sistem tekmovanja na prvenstvih mlajših kategorij je nekoliko specifičen, saj se bo vsej 16 reprezentanc uvrstilo v osmino finala. Od srede dalje bodo potekali dvoboji na izpadanje. Skupina s Slovenijo se bo križala s Španijo, Hrvaško, Grčijo in Belgijo. Prva ekipa v skupini se bo pomerila z najslabšo druge skupine in obratno.

Ta generacija slovenskih košarkarjev (letnik 2006 in mlajši) se je z zadnjih dveh velikih tekmovanj, evropskega prvenstva 2024 na Finskem in SP 2025 v Švici, vrnila z bronastima medaljama.

EuroBasket 2026 do 20 let, drugi krog:

Nedelja, 12. julij:

Lestvica slovenske skupine:

Vse skupine:

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