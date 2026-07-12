Nedelja, 12. 7. 2026, 10.50
10 ur, 16 minut
EP v košarki do 20 let, skupinski del, 2. krog
Slovenci pred višjo oviro
Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let se bo na svoji drugi tekmi letošnjega evropskega prvenstva na domačih tleh ob 18.30 pomerila z Izraelom. Slovenci so na prvi tekmi povsem brez težav razorožili Češko, Izrael pa je bil boljši od Romunije.
Zadnjo v skupini D bo Slovenija odigrala v ponedeljek proti Romuniji prav tako ob 18.30.
Sistem tekmovanja na prvenstvih mlajših kategorij je nekoliko specifičen, saj se bo vsej 16 reprezentanc uvrstilo v osmino finala. Od srede dalje bodo potekali dvoboji na izpadanje. Skupina s Slovenijo se bo križala s Španijo, Hrvaško, Grčijo in Belgijo. Prva ekipa v skupini se bo pomerila z najslabšo druge skupine in obratno.
Ta generacija slovenskih košarkarjev (letnik 2006 in mlajši) se je z zadnjih dveh velikih tekmovanj, evropskega prvenstva 2024 na Finskem in SP 2025 v Švici, vrnila z bronastima medaljama.
EuroBasket 2026 do 20 let, drugi krog:
Nedelja, 12. julij:
Lestvica slovenske skupine:
Vse skupine: