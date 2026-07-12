Slovenci pred višjo oviro

Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let se bo na svoji drugi tekmi letošnjega evropskega prvenstva na domačih tleh ob 18.30 pomerila z Izraelom. Slovenci so na prvi tekmi povsem brez težav razorožili Češko, Izrael pa je bil boljši od Romunije.

Zadnjo v skupini D bo Slovenija odigrala v ponedeljek proti Romuniji prav tako ob 18.30.

Sistem tekmovanja na prvenstvih mlajših kategorij je nekoliko specifičen, saj se bo vsej 16 reprezentanc uvrstilo v osmino finala. Od srede dalje bodo potekali dvoboji na izpadanje. Skupina s Slovenijo se bo križala s Španijo, Hrvaško, Grčijo in Belgijo. Prva ekipa v skupini se bo pomerila z najslabšo druge skupine in obratno.

Ta generacija slovenskih košarkarjev (letnik 2006 in mlajši) se je z zadnjih dveh velikih tekmovanj, evropskega prvenstva 2024 na Finskem in SP 2025 v Švici, vrnila z bronastima medaljama.

EuroBasket 2026 do 20 let, drugi krog:

Nedelja, 12. julij:

Lestvica slovenske skupine:

Vse skupine: