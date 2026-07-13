Francoski kolesarski up Paul Seixas se je v prvih devetih etapah svoje prve Dirke po Franciji odrezal odlično in v skupnem seštevku zaseda šesto mesto, a zdaj se njegov krst na tritedenskih dirkah šele začenja, opozarja vodja 19-letnikove ekipe Decathlon CMA CGM Julien Jurdie: "Zdaj vstopamo na povsem neznano področje."

Devetnajstletni čudežni deček francoskega kolesarstva Paul Seixas nastopa na prvi tritedenski dirki v karieri in zdaj se šola Toura zanj šele zares začenja. Dirka in mladi as moštva Decathlon CMA CGM vstopata v drugi teden in zdaj bo tudi francoska javnost z zanimanjem spremljala, kako se bo mladenič odrezal.

"Paul v svoji karieri še nikoli ni dirkal dlje kot osem dni in ne smemo pozabiti, da je star šele 19 let. Skupaj z njim bomo odkrili nov svet. Pomagali mu bomo in poskrbeli, da bo vse potekalo po načrtih. Ni razloga, da se to ne bi izšlo, vendar moramo ostati previdni," je za Cyclism'Actu še povedal Julien Jurdie.

"V tem, kar počne, ni nič normalnega"

Francija že več kot štiri desetletja čaka svojega šampiona na Touru. Zadnji Francoz, ki je slavil na dirki, je bil Bernard Hinault leta 1985, Seixas pa je domačim navijačem vlil novo upanje. Letos je ob prevladi Tadeja Pogačarja le malo možnosti, da bi Seixas posegel po skupni zmagi, vendar ostaja v boju za stopničke, ki bi bile ob dejstvu, da to ni le njegov prvi Tour, temveč prva tritedenska dirka v karieri, velikanski dosežek.

V prvih devetih etapah se je odrezal odlično, Jurdie pa poudarja, da v tem ni nič normalnega. "Pri 19 letih je šesti v skupni razvrstitvi Toura. Etapo skozi Pireneje je končal na petem mestu, v drugi etapi pa je bil četrti. V tem, kar počne, ni nič normalnega." Odločno se je spopadel tudi s pritiski domačih medijev in javnosti, ki se z vsako uspešno opravljeno etapo le še stopnjujejo.

Povoji na njegovih rokah so zaskrbeli navijače. Foto: Reuters

Zakaj je še v povojih?

"Paul resnično postaja pomembna osebnost francoskega športa, zato je logično, da ga ljudje želijo videti in se z njim pogovarjati. To je cena slave," pravi vodja ekipe Decathlon. Nekaj skrbi povzroča Seixasova pojava, saj kolesari s povoji na rokah. Mu poškodbe, ki jih je staknil pri padcu na junijski dirki Auvergne–Rhône-Alpes, še vedno povzročajo težave?

"Paul se počuti dobro in njegovo okrevanje dobro napreduje. Za zdaj je vse videti pozitivno. Res je, da po padcu na dirki po Auvergneju res še vedno dirka s povoji, vendar je to zgolj previdnostni ukrep, da se rane lahko pravilno zacelijo. Dobro skrbimo zanj in nima nobenih zdravstvenih težav," Seixasove navijače pomirja Jurdie.

Skupni vrstni red po devetih etapah Toura: 1. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 32:17:04

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma | Lease a Bike) + 2:42

3. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG) 3:27

4. Remco Evenepoel (Bel/Red Bull – BORA – hansgrohe) 3:30

5. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 3:34

6. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 3:55

7. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull – BORA – hansgrohe) 4:00

8. Lenny Martinez (Fra/Bahrain Victorious) 4:21

9. Mattias Skjelmose (Dan/Lidl-Trek) 4:57

10. Egan Bernal (Kol/Netcompany Ineos) 9:12

...

Preberite še: