Volkswagnovo tovarno zapletla geopolitika: v ozadju Katar in Izrael

Foto: Reuters Prihodnost Volkswagnove tovarne v nemškem Osnabrücku ostaja negotova. Po poročanju agencije Reuters naj bi katarski državni investicijski sklad Qatar Investment Authority (QIA) nasprotoval pogovorom med Volkswagnom in izraelskim obrambnim podjetjem Rafael o prodaji oziroma novi namembnosti tovarne.

Razlog naj bi bili zapleteni politični odnosi med Katarjem in Izraelom, kar bi lahko dodatno upočasnilo iskanje rešitve za obrat.

Kaj bodo izdelovali namesto avtomobilov?

Volkswagen za tovarno išče novo prihodnost, saj bodo leta 2027 končali proizvodnjo modela T-Roc Cabriolet. V Osnabrücku je zaposlenih približno 2.300 ljudi, vodstvo koncerna pa že več mesecev preučuje različne možnosti za ohranitev delovnih mest. Ena najresnejših je sodelovanje z izraelskim podjetjem Rafael, ki naj bi v tovarni izdelovalo posamezne sestavne dele sistema protizračne obrambe Iron Dome, ne pa celotnih orožarskih sistemov ali prestreznih raket.

Katarski državni sklad ima pri Volkswagnu pomemben vpliv. V lasti ima približno 17 odstotkov glasovalnih pravic in 10,4 odstotka delnic, njegovi predstavniki pa sedijo tudi v nadzornem svetu koncerna. Reuters poroča, da je sklad zaradi političnih razlogov izrazil pomisleke glede sodelovanja z izraelskim podjetjem, nemški časnik Bild pa celo navaja, da naj bi Katar vložil veto na dogovor.

Volkswagen poročil ni želel komentirati. Potrdili so le, da še naprej preučujejo različne možnosti za prihodnost tovarne po letu 2027, med drugim tudi sodelovanje s podjetji iz obrambne industrije. Končne odločitve o prihodnosti obrata v Osnabrücku za zdaj še niso sprejeli.