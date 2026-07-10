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Avtorji:
K. M., STA

Petek,
10. 7. 2026,
7.40

Osveženo pred

15 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump ZDA Iran Izrael

Petek, 10. 7. 2026, 7.40

15 minut

Izrael: Iran pripravlja načrt za atentat na Trumpa. Trump: Doslej sem imel srečo.

Avtorji:
K. M., STA

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Donald Trump | "Želijo odstraniti voditelja ZDA, mene. Na vseh njihovih seznamih sem," je dejal Donald Trump. | Foto Reuters

"Želijo odstraniti voditelja ZDA, mene. Na vseh njihovih seznamih sem," je dejal Donald Trump.

Foto: Reuters

Izrael je ZDA posredoval nove obveščevalne podatke, ki naj bi kazali, da Iran pripravlja nov načrt za atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa, poroča časnik Wall Street Journal, ki se sklicuje na dobro obveščene vire.

Teheran že več let napoveduje maščevanje Trumpu zaradi ukaza za likvidacijo poveljnika iranske revolucionarne garde Kasema Solejmanija januarja 2020 med njegovim prvim predsedniškim mandatom.

Izraelsko veleposlaništvo v Washingtonu navedb ni želelo komentirati, iranska misija pri ZN pa se na prošnjo za odziv ni takoj odzvala. Bela hiša je Wall Street Journal napotila na izjave predsednika Trumpa, ki je v sredo med obiskom Ankare dejal, da je tarča iranskih groženj.

Trump: Doslej sem imel srečo, a ne vem, kako dolgo še 

"Želijo odstraniti voditelja ZDA, mene. Na vseh njihovih seznamih sem," je dejal Trump in dodal, da je doslej imel srečo, vendar ni prepričan, kako dolgo bo to še trajalo.

Wall Street Journal še poroča, da je bilo med pogrebnimi slovesnostmi za umrlega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja slišati vzklike s pozivi k Trumpovi smrti, udeleženci pa so nosili tudi transparent z napisom: "Ubili bomo Trumpa."

Medtem se po navedbah časnika odnosi med Trumpom in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem v zadnjih tednih zaostrujejo zaradi razhajanj glede nadaljnje strategije v zvezi z Iranom. Trump in Netanjahu sta na začetku vojne z Iranom pogosto govorila po telefonu, v zadnjem času pa naj bi bili njuni pogovori precej bolj napeti.

Netanjahu za nadaljnje vojaške napade

Netanjahu zagovarja nadaljnje vojaške napade in doseganje dodatnih vojaških ciljev, Trump pa si prizadeva za končanje konflikta, saj ga skrbi njegov vpliv na svetovno gospodarstvo. ZDA so prejšnji mesec z Iranom dosegle krhko prekinitev ognja, ki jo je Trump v Ankari sicer razglasil za mrtvo.

Urad izraelskega premierja pa je v četrtek v objavi na družbenem omrežju X sporočil, da je Trump v telefonskem pogovoru Netanjahuja seznanil z najnovejšimi dejavnostmi ZDA v Perzijskem zalivu.

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