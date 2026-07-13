Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Ponedeljek,
13. 7. 2026,
6.29

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
ZDA Iran Bližnji vzhod vojna Izrael Donald Trump

Ponedeljek, 13. 7. 2026, 6.29

40 minut

Bližnji vzhod

Zaostritev spopadov: nov val ameriških napadov na Iran #video #vŽivo

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Ameriška vojska je ponoči izvedla nov val napadov na Iran, potem ko so se spopadi zaradi razmer v Hormuški ožini znova zaostrili. Iran se je odzval s povračilnimi napadi na ameriške vojaške cilje in baze v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:

6.31 ZDA izvedle nove napade na Iran
6.30 Zunanji ministri EU o omejevanju trgovine z izraelskimi naselbinami na Zahodnem bregu

6.31 ZDA izvedle nove napade na Iran

Ameriška vojska je ponoči izvedla nov val napadov na Iran, potem ko so se spopadi zaradi razmer v Hormuški ožini znova zaostrili. Iran se je odzval s povračilnimi napadi na ameriške vojaške cilje in baze v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je danes sporočilo, da je vojska zaključila zadnji val napadov na številne iranske cilje, ki se je začel v nedeljo zvečer po srednjeevropskem času, potem ko je že v noči na nedeljo izvedla približno 140 napadov na iranske cilje. Po navedbah ameriških predstavnikov so bili napadi usmerjeni v zmanjšanje iranskih zmogljivosti za napade na tovorne ladje.

Do nove eskalacije je prišlo po iranskem napadu na tovorno ladjo v Hormuški ožini, ki je zagorela, posadka pa jo je morala zapustiti. Iranska revolucionarna garda je nato sporočila, da bo Hormuška ožina do nadaljnjega in do konca ameriškega vmešavanja v regiji zaprta za plovbo. Centcom je navedbe zavrnil in poudaril, da je ožina odprta za vse ladje, ki zakonito plujejo skozi območje, ameriške sile pa zagotavljajo svobodo plovbe.

Iran je v nedeljo zvečer poročal o ameriških napadih na otoka Kešm in Farur v Perzijskem zalivu. Po navedbah iranskih medijev je bil na Farurju ubit telekomunikacijski delavec, dva človeka pa sta bila ranjena. Eksplozije so odmevale tudi v Bandar Abasu, Siriku, Jasku in provinci Huzestan.

Iranska revolucionarna garda je danes sporočila, da je izvedla povračilne napade na ameriške vojaške cilje in baze v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Iz Kuvajta poročajo, da so bili v iranskem napadu poškodovani trije mejni prehodi na severu države, tarča brezpilotnega letalnika pa je bila tudi naftna ploščad na morju, kjer je bila ena oseba ranjena. Sirene in eksplozije so odjeknile tudi v Katarju, Združenih arabskih emiratih in Bahrajnu, Jordanija pa je sporočila, da so na njeno ozemlje padle tri iranske rakete.

Iransko zunanje ministrstvo je ameriške napade označilo za vzrok ponovne nestabilnosti v Hormuški ožini in ocenilo, da so ZDA izničile prizadevanja za obnovitev miru v regiji.

Hormuška ožina velja za eno najpomembnejših svetovnih pomorskih poti, saj prek nje poteka približno petina svetovne trgovine z nafto. Po novih spopadih so se cene nafte ob odprtju azijskih trgov zvišale za več kot 3,5 odstotka, ameriška referenčna nafta WTI pa je presegla 74 dolarjev za sod.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je izrazil globoko zaskrbljenost zaradi zaostrovanja razmer in pozval ZDA ter Iran k največji zadržanosti, takojšnji umiritvi razmer in vrnitvi k diplomaciji. Opozoril je, da bi lahko imela vrnitev k obsežnim spopadom katastrofalne posledice za regijo in svetovno gospodarstvo.

6.30 Zunanji ministri EU o omejevanju trgovine z izraelskimi naselbinami na Zahodnem bregu

Zunanji ministri držav članic EU bodo danes na zasedanju v Bruslju obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Na dnevnem redu imajo še zadnje dogajanje v vojni med Iranom in ZDA ter nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo.

Zunanji ministri bodo v okviru razprave o Bližnjem vzhodu med drugim razpravljali o pravnih možnostih za omejitev uvoza blaga iz nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, ki jih je pretekli teden predstavila Evropska komisija. Med možnimi ukrepi so sistem uvoznih dovoljenj za blago iz naselbin, visoke carine, s katerimi bi take izdelke izrinili s trga EU, in popolna prepoved uvoza s poreklom iz izraelskih naselbin.

Ob robu zasedanja bo medtem potekala druga donatorska konferenca za Palestino, na kateri bodo pregledali stanje na področju mednarodne finančne podpore palestinskim oblastem. Palestinsko upravo bo zastopal premier Mohamad Mustafa.

Zunanji ministri bodo sicer na zasedanju govorili še o zadnjem dogajanju v vojni med Iranom in ZDA, med katerima so v zadnjem tednu znova izbruhnili spopadi. Na dnevnem redu pa imajo tudi nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, pri čemer se bodo osredotočili na vojaško pomoč Kijevu in predlog 21. svežnja sankcij proti Moskvi.

Zasedanja se bo udeležil tudi slovenski zunanji minister Tone Kajzer, ki se je že v nedeljo sestal z visoko zunanjepolitično predstavnico unije Kajo Kallas. Srečanje je bilo tudi priložnost za pogovor o imenovanju njegove predhodnice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice EU za Sahel, ki ga slovenska vlada blokira.

Ameriški napad na cilje v Iranu
Novice ZDA izvedle nov napad na Iran, ta zaprl Hormuško ožino
Hamenej, Iran
Novice Iranski vrhovni voditelj napovedal neizogibno maščevanje
Donald Trump
Novice Donald Trump: Premirja z Iranom je konec
ZDA Iran Bližnji vzhod vojna Izrael Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.