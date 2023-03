Nogometna norišnica: kar 1,5 milijona povpraševanj za 63.000 vstopnic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz tamkajšnje zveze so sporočili, da so dobili kar 1,5 milijona povpraševanj za 63.000 vstopnic, kolikor jih bo na voljo za četrtkovo tekmo s Panamo na stadionu Monumental v Buenos Airesu. Okrog 20.000 jih ima zveza rezerviranih za svoje potrebe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gre za drugi val nogometnega navdušenja po decembrskem slavju v Katarju nad Francijo. Takrat je na ulicah Buenos Airesa naslov prvakov po uradnih ocenah slavilo kar pet milijonov Argentincev.

Lionel Messi je napovedal, da bo še vedno igral v reprezentančnem dresu. Foto: Reuters

Zdaj je spet v središču pozornosti prvi zvezdnik ekipe Lionel Messi. Javnost je pričakovala, da se bo sedemkratni dobitnik zlate žoge po osvojitvi naslova v Katarju poslovil od reprezentance, nogometaš pariškega PSG pa je storil nasprotno in napovedal, da bo še naprej užival v belo-modrem dresu izbrane vrste, ki je tudi dres svetovnih prvakov.

Nekaj je bilo dvomov v začetku meseca, ko so neznanci streljali na trgovino, ki je v lasti Messijeve družine in puščali sporočila. A nogometaša to ni vrglo s tira, saj je Argentina v svojih mestih vajena nasilja.

Še o ceni vstopnic, te se gibajo med 60 in 245 evri. Zgornji znesek je več od polovice povprečne plače v Argentini.

In še nekaj številk. Prošenj za medijske akreditacije je tokrat kar 130.000, na voljo je 344 delovnih mest za novinarje. "Radi bi ustregli vsakomur, a bi samo za novinarje potrebovali dva stadiona," so število prošenj pokomentirali na zvezi.

Večina bo tekmo tako morala spremljati po televiziji, navijači pa bodo imeli naslednjo priložnost za ogled v živo 28. marca, ko bo Santiago del Estero na severu države gostil tekmo med Argentino in Curacaom.

