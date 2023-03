Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji nogometni napadalec Arsenala, Manchester Cityja in Real Madrida Emmanuel Adebayor končuje športno pot, danes poročajo agencije. Devetintridesetletni nogometaš iz Toga je novico potrdil na družbenih omrežjih in pripisal, da je bila njegova kariera neverjetno popotovanje, polno vzponov in padcev.