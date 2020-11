Nogometaši že v Atenah, od koder prihajajo dobre novice

Slovenska nogometna reprezentanca je prispela v Atene, kjer jo v sredo ob 20.45 po slovenskem času čaka zadnja tekma v ligi narodov. Vzdušje je dobro po spodbudni nedeljski predstavi proti Kosovu in zmagi, ki je Slovenijo pripeljala do tega, da ji za prvo mesto v skupini 3 lige C zadošča že neodločen izid.

Slovenski nogometaši ob prihodu v Grčijo:

"Mirno se lahko pripravimo na Grčijo. Vemo, kaj zmoremo. Vemo tudi, kakšna je Grčija na domačem terenu. Ampak razmišljamo predvsem o sebi. Popraviti moramo tisto, kar ni bilo dobro, razmišljati o kakovosti naše igre, o želji in karakterju, ki ga moramo potrditi v sredo," je dejal selektor Matjaž Kek, ki si bo znova želel tolikokrat omenjene nepopustljivost, zbranost, osredotočenost ...

V glavno mesto Grčije je skupaj z reprezentanti, ki so na letalu tudi zapeli današnjemu slavljencu, predsedniku Nogometne zveze Slovenije Radenku Mijatoviću, za 57. rojstni dan, potoval tudi Jan Oblak. Ta zaradi težav z ramo ni branil na nedeljski tekmi s Kosovom.

Grška reprezentanca, evropski prvak leta 2004, v približno 14 mesecih pod vodstvom selektorja Johna van't Schipa in pomočnika Michaela Valkanisa doživlja spremembe. Med drugim je v povprečju štiri leta mlajša, kar naj bi zagotovilo energijo in intenzivnost. Ti dve pa sta nujni za drugi cilj, to je za napadalnejšo ekipo, ki se je že leta drži sloves obrambno naravnane selekcije.

Iz tabora Grčije je pred tekmo s Slovenijo spregovoril pomočnik selektorja Michael Valkanis. Foto: Guliverimage

Iz tabora Grčije: To bo za nas finale

"Dosegli smo kar nekaj dobrih rezultatov in pokazali res nekaj dobrih iger, kar je tudi naš glavni cilj. Postajamo ekipa, znana po napadalnem slogu. Tekmeci to lahko vidijo ter se drugače prilagajajo na našo igro. S takšnim načinom lahko dosežemo tisto, kar si želimo," je dejal Valkanis za The World Game.

Ena izmed glavnih želja pa je trenutno osvojitev prvega mesta v skupini s Slovenijo. "To bo res finale za nas. Poskusili bomo končati na vrhu skupine ter se prebiti v višjo ligo," je dodal Valkanis.

Grčija je v tej ligi narodov na prvi medsebojni tekmi s Slovenijo v Stožicah igrala 0:0, za želeno prvo mesto v skupini pa bo potrebovala zmago. V njen prid govori zgodovina dvobojev s Slovenci, saj ima proti njej dva neodločena izida in tri zmage.

Grki so sicer v nedeljo v gosteh premagali Moldavijo z 2:0, pri čemer sta zadela Kostas Fortunis in Tasos Bakasetas. Sicer pa so začeli v postavi Odiseas Vlahodimos, Kostas Cimikas, Jorgos Dzavelas, Pantelis Hadzidiakos, Haris Mavrias, Andreas Buhalakis, Zeca, Fortunis, Bakasetas, Dimitris Limnios in Vangelis Pavlidis. Zaigrali še Hristos Dzolis, Tasos Hadziovanis, Jorgos Jakumakis in Jorgos Kiriakopulos.