Iličić spomnil na Ačimovića in odprl avtocesto do mesta, ki si ga želimo

Slovenija je v Stožicah v predzadnji tekmi lige narodov z golom Josipa Iličića z enajstmetrovke v 94. minuti premagala Kosovo z 2:1. Varovanci Matjaža Keka, ki je tik pred tekmo ostal brez kapetana Jana Oblaka, so pred zadnjo, sredino tekmo v Grčiji vodilni v svoji skupini lige narodov in v odličnem položaju v lovu na mesto najboljšega med vsemi reprezentancami v C razredu novega reprezentančnega tekmovanja, ki odpira vrata za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2022.

Veselje Josipa Iličića po 10. golu v dresu Slovenije, ki ji je prinesel pomembno zmago v ligi narodov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenskega selektorja Matjaža Keka je tik pred začetkom tekme s Kosovom dočakala zelo neprijetna novica. Na ogrevanju se je namreč poškodoval prvi zvezdnik reprezentance Jan Oblak, tako da je vratar Atletico Madrida izpustil še drugo tekmo Slovenije v nizu, a tokrat, za razliko od sredine prijateljske z Azerbajdžanom, nenadejano.

Najdražji nogometni vratar na svetu je mesto med vratnicama prepustil Vidu Belcu, kapetanski trak pa predal v roke Josipa Iličića. Ta je v pričakovanem sistemu 4-2-3-1 spet zaigral na desni strani slovenskega napada, za napadalcem, ki je bil tokrat Haris Vučkić, pa se je postavil Sandi Lovrič.

Manjkal je tudi izkušeni Benjamin Verbič, čigar težave, ki jih je selektor omenjal dan pred tekmo, so bile očitno prevelike. Ob teh spremembah je bilo v slovenski postavi še nekaj novih imen. Pričakovano Petar Stojanović, Jure Balkovec in Miha Blažič v obrambi. Morda malce manj nepričakovano Amedej Vetrih, ki je na sredini zamenjal kaznovanega Jako Bijola in se v paru vezistov postavil ob Jasmina Kurtića. Na levi strani je napade Slovenije skušal graditi Damjan Bohar.

V primerjavi s tekmo z Azerbajdžanom je bilo sprememb v slovenski enajsterici šest. V primerjavi s prvo tekmo proti Kosovu, ko so Slovenci prejšnji mesec v Prištini zmagali z 1:0, pa štiri.

Kosovo močnejše kot v Prištini, a spet zelo oslabljeno

Zelo spremenjena je bila od prištinske tudi podoba ljubljanskega Kosova. Sprememb v prvi postavi je bilo kar pet. Kosovci so tokrat nastopili v močnejši zasedbi, mesto v napadu je zavzel tudi njihov najnevarnejši napadalec Vedat Muriqi, za katerega je rimski Lazio letos odštel skoraj 20 milijonov evrov, kar pa ne pomeni, da so niso bili oslabljeni.

Igrali so brez Milota Rashice in Learta Pagarda, ki nista dobila dovoljenji svojih klubov, nemških Werderja in St. Paulija, brez poškodovanih Idriza Voce in Florenta Muslija, pa tudi brez kaznovanih Herolinda Shale in Benjamina Kolollija.

Na igrišču se je nemalokrat zaiskrilo. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

No, pa še selektorja Kosovci niso imeli. Z novim koronavirusom obolelega Bernarda Challandesa je v zapisniku v vlogi selektorja zamenjal njegov pomočnik Muharrem Sahiti. Njegov nadrejeni sicer ni v najboljšem položaju. Do tekme v Stožicah Kosovo namreč ni zmagalo kar devet tekem v nizu in v tem času kar sedemkrat izgubilo. Tudi v Ljubljano najboljši kosovski nogometaši, ki po "rojstvu" svoje mlade, komaj šest let stare reprezentance še sestavljajo ekipo, niso prišli z najboljšim obeti, a zato prepričani, da jo lahko zagodejo favoriziranim Slovencem.

Trda tekma in prvi polčas za pozabo

Tako, odločno, so se na igrišču tudi postavili. V zelo borbeni igri so bili nogometaši obeh ekip kar nekajkrat na tleh in čudno je, da poljski sodnik Bartosz Frankowski ni podelil več kot šest rumenih kartonov, kolikor jih je pokazal.

Na igrišču sicer sploh prva polovica prvega polčasa ni bila preveč zanimiva. Razen velike priložnosti Vučkića v 17. minuti. Takrat je Bohar po veliki napaki vratarja Kosova Arijaneta Murica, ki je zletel v prazno, lepo podal do strelca petih oktobrskih reprezentančnih golov, ta pa je poizkusil z glavo, meril v gol, a se je tam odlično znašel kapetan Kosova, branilec Napolija Amir Rrahmani in žogo ustavil na golovi črti.

V 26. minuti je imel Vučkić še eno priložnost. Po veliki napaki Anela Rashkaja, ki je žogo podal v noge slovenskemu napadalcu, je ta ena na ena z Rrahmanijem stekel proti golu gostov, lepo prišel do strela, a meril preslabo. Vratar Kosova ni imel težav.

Foto: Grega Valančič / Sportida

Že v naslednjem napadu je bilo nevarno na drugi strani. Do strela z roba kazenskega prostora je prišel Edon Zhegrova. Le za malo je zgrešil cilj. V 28. minuti je z roba kazenskega strela v blok streljal Iličić, v 35. minuti je po njegovi podaji z glavo mimo gola meril Kurtić. V 40. minuti je še z enim strelom poizkusil Ilićić, pa meril visoko čez gol.

Zvezdnik Atalante, ki je bil pri Sloveniji tudi tokrat največ pri žogi, še ni v pravi formi, a še vedno ob vsakem dotiku z žogo pokaže, da je mojster nogometa. Tako je bilo tudi v 40. minuti, ko je začel akcijo, iz katere bi Slovenija skorajda prišla do vodstva.

Daleč od gola Kosova je z eno potezo na zadnjico spravil Anela Rashkaja, podal do Boharja, ki je žogo podaljšal do Balkovca. Ta je streljal, branilec Kosova Mergim Vojvoda pa je ob blokiranem strelu skorajda premagal svojega vratarja, ki se je moral pošteno potruditi, da je žogo odbil v kot. V 43. minuti še en poizkus Zhergova čez gol, potem pa tik pred koncem polčasa še predložek Balkovca, ob katerem sta pred golom prepozna Bohar in Vučkić. Prvi polčas se je končal brez zadetkov.

Slovenija je prvič po desetih urah in sedmih minutah prejela gol

Ob polčasu selektorja nista menjala, potem pa je bil že v 46. minuti nevaren tudi tokrat zelo aktivni Stojanović, ki je poslal predložek z desne strani. Kosovci so spet blokirali. V 54. minuti lepa akcija Slovenije. Stojanović je podal do Iličića, ki se je v svojem slogu otresel dveh nasprotnikovih branilcev, podal do Vučkića, ta pa je žogo prenesel do Lovriča, ki je imel stoodstotno priložnost. Streljal je povsem osamljen, toda na žalost ne dovolj natančno. Potem ko se je žoge rahlo dotaknil Vojvoda, so Slovenci iztržili le kot.

Jasmin Kurtić je prišel do drugega gola za Slovenijo. Prvega po več kot osmih letih. Foto: Grega Valančič / Sportida

V 58. minuti hladna prha za Slovenijo. Po asistenci Bernarda Berishe je do žoge povsem osamljen prišel najnevarnejši napadalec Kosova Muriqi in s strelom v daljši kot rutinirano premagal slovenskega vratarja Belca. To je bil prvi gol, ki ga je prejela Slovenija po skoraj enem letu. Po 19. novembru lani in zadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 v Varšavi, kjer je za Poljake pri zmagi s 3:2 v 81. minuti zadel Jacek Goralski. Sijajen in seveda tudi rekorden niz, ki se je ustavil pri 607 minutah. Deset ur in sedem minut. Ogromno.

Po prejetem zadetku je Slovenija pokazala velik značaj in se odzvala odlično. Iličić je s podajo s peto v 62. minuti lepo zaposlil Stojanovića, ta je sijajno prodrl proti kosovskemu golu, podal pred Muriceva vrata, tam pa se je še bolje znašel Kurtić in atraktivno, prav tako s peto, žogo pospravil v gol. Za svoj drugi reprezentančni zadetek v 64. nastopu. Prvega po zdaj že daljnem letu 2012 na prijateljski tekmi proti Grčiji, ko je prvi gol dosegel že ob svojem reprezentančnem debiju. Na drugega je čakal 63 tekem.

Enajstmetrovka, ki jo je v 94. minuti v gol za zmago spremenil Iličić

Po izenačujočem zadetku je Slovenija spet zastala, pomagal ji ni niti vstop Andraža Šporarja pol ure pred koncem tekme, in bila vse do zadnjih minut tekme povsem nenevarna. Potem je selektor Kek tik pred koncem tekme potegnil potezo, ki smo jo morda pričakovali že prej. Po tem ko je na igrišče prišel Domen Črnigoj, je Iličića postavil za napadalca in Slovenija je začela napadati za zmago.

Junak pomembne zmage, ki se je v reprezentanco ta mesec vrnil po natanko enem letu odsotnosti. Foto: Grega Valančič / Sportida

Tik pred zadnjim sodnikovim žvižgom jo je tudi dobila. Ob rezervistu Šporarju je z roko v svojem kazenskem prostoru igral Aliti Fidan in sodniku ni preostalo drugega, kot da pokaže na najstrožjo kazen. K žogi je pričakovano pristopil Iličić in rutinirano zadel. Iličićev gol lahko primerjamo s tistim, ki ga je leta 2001 za zmago proti Rusiji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2002 zabil Milenko Ačimović. Zdajšnji selektor mlade slovenske reprezentance je tudi takrat zadel z enajstih metrov, za zmago in v zadnji minuti.

Tista zmaga nam je potem v veliki meri prinesla svetovno prvenstvo v Južni Koreji in na Japonskem. Tokratna prinaša veliko manj, a še vedno veliko. Za začetek nadaljevanje Kekovega niza neporaženosti, ki zdaj znaša že sedem tekem. Zdajšnji selektor po novem za rekorderjem Srečkom Katancem zdaj zaostaja le še za eno tekmo. Še veliko pomembneje je, da Slovenija ob zmagi v zadnji krog svoje skupine C lige narodov odhaja na prvem mestu in z dvema točkama prednosti pred Grčijo, ki je tokrat brez večjih težav zmagala v Moldaviji. Tri točke v luči sredinega gostovanja v Grčiji sicer ne pomenijo toliko v boju za prvo mesto v svoji skupini, saj bi Sloveniji tudi v primeru današnjega remija za prvo mesto v sredo zadostoval remi.

Matjaž Kek je zdaj na klopi Slovenije neporažen že sedem tekem v nizu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Avtocesta do prvega mesta med vsemi v C ligi narodov

Veliko pomembnejša je današnja slovenska zmaga v boju za najboljšo pozicijo med zmagovalci vseh štirih skupin C lige narodov. Slovenija je trenutno vodilna s 13 točkami. Belorusija in Črna gora, trenutno preostali najboljši vodilni v svojih skupinah, imata tri točke manj.

Naj še enkrat spomnimo, zakaj je to pomembno. Dve mesti v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022 namreč prinaša tudi tokratna liga narodov. Zanje se bodo potegovale vse zmagovalke 16 skupin od A do D v ligi narodov, ki se na prvenstvo v Katarju ne bodo uvrstile neposredno oziroma si bodo zagotovile dodatne kvalifikacije.

Slovenija bi v primeru najboljšega izkupička med vsemi štirimi zmagovalkami skupin v ligi C na tej lestvici torej zasedala 9. mesto. Če bi se na SP v Katarju oziroma v dodatne kvalifikacije torej prebilo sedem od osmih reprezentanc pred njo, bi si dodatne kvalifikacije zagotovila Slovenija. Če se seveda tja ali pa kar neposredno na SP ne bi uvrstila že pred tem, kar je velika želja vseh slovenskih navijačev, ki na novo uvrstitev na veliko tekmovanje zdaj čakajo že debelo desetletje.

Slovenija : Kosovo 2:1 (0:0)

Stadion Stožice, brez gledalcev, sodniki: Frankowski, Winkler in Heinig (vsi Poljska).



Strelci: 0:1 Muriqi (58.), 1:1 Kurtić (63.), 2:1 Iličić (90./11 m).



Slovenija: Belec, Balkovec, Mevlja, Blažič, Stojanović, Kurtić, Vetrih, Bohar, Lovrić (od 87. Črnigoj), Iličić (od 90. Kouter), Vučkić (od 68. Šporar).

Kosovo: Muric, Hadergjonaj, Aliti, Rrahmani, Vojvoda, Rasjkaj, Kryeziu (od 71. L. Kastrati), V. Berisha, B. Berisha (od 84. Rashani), Zhegrova, (od 90. Hasani) Muriqi.



Rumeni kartoni: Lovrić, Mevlja; B. Berisha, Vojvoda, Rrahmani, Zhegrova.