S čudovitim razlogom poljubil žogo in porušil 18 let star rekord

Slovenski nogometni reprezentant Jasmin Kurtić si je po zadetku proti Kosovu dal duška. Žogo je v navalu čustev pospravil pod dres, poudaril ''trebušček'' in po sladki zmagi z 2:1 pojasnil, kako zadetek posveča družini, novemu naraščaju. Simpatični in vedno borbeni Belokranjec je s tem poskrbel za prav poseben slovenski rekord, ki spada v kategorijo skoraj neverjetnih dosežkov.

Slovenija je pri zmagi nad Kosovom, s katerim je nadaljevala imeniten niz v letošnji ligi narodov, imela več junakov. Eden izmed njih je bil zagotovo Jasmin Kurtić, 31-letni zvezni igralec, ki je izjemno akcijo atraktivnega Josipa Iličića in nesebičnega Petra Stojanovića pretopil v zadetek. Slovenska reprezentanca ga je takrat krvavo potrebovala, saj so gostje iz Kosova v 58. minuti presenetljivo povedli.

Za slovenski grb vedno pusti srce, dušo, telo

Zadetek je posvetil prihajajočemu otroku. Foto: Grega Valančič / Sportida Po zaslugi Kurtića, borbenega in srčnega Belokranjca, ki se že skoraj vso desetletje dokazuje v dresih italijanskih klubov, so gostitelji hitro vrnili udarec. Po pičlih štirih minutah. To pa še ni bilo vse. Do konca srečanja so uprizorili popoln preobrat in premagali Kosovo (2:1). ''Presrečen sem, ker smo fantje pokazali karakter,'' po tekmi ni skrival zadovoljstva v pogovoru za Sportklub in izpostavil moč ter pomembnost karakterja, vrlega odziva po nepričakovanem zadetku Kosova, o katerem je s spoštljivimi besedami po dvoboju razpredal tudi selektor Matjaž Kek.

Kurtić je zelo ponosen na ekipo, ki se je znašla v težkih trenutkih, ko je Kosovo, čeprav pred tem ni imel niti enega strela na gol, Slovenija pa je zapravila kar nekaj konkretnih priložnosti, povedlo. ''Nekdo gor je to videl in nas na koncu nagradil,'' je prepričan eden najbolj izkušenih slovenskih reprezentantov, ki sanja o tem, da bi nastopil na velikem tekmovanju.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotografa Matic Klanšek Velej in Grega Valančič/Sportida:

1 / 52 2 / 52 3 / 52 4 / 52 5 / 52 6 / 52 7 / 52 8 / 52 9 / 52 10 / 52 11 / 52 12 / 52 13 / 52 14 / 52 15 / 52 16 / 52 17 / 52 18 / 52 19 / 52 20 / 52 21 / 52 22 / 52 23 / 52 24 / 52 25 / 52 26 / 52 27 / 52 28 / 52 29 / 52 30 / 52 31 / 52 32 / 52 33 / 52 34 / 52 35 / 52 36 / 52 37 / 52 38 / 52 39 / 52 40 / 52 41 / 52 42 / 52 43 / 52 44 / 52 45 / 52 46 / 52 47 / 52 48 / 52 49 / 52 50 / 52 51 / 52 52 / 52

''Za ta grb, slovenski dres, vedno pustim srce, dušo, telo. Zadetek pa bi namenil družini. Ženi, otroku, prihajajočemu otroku, zelo vas imam rad,'' je družini namenil velik srček, ki ga je izoblikoval s prsti, s tem pa tudi pojasnil potezo iz 58. minute, ko je žogo ponosno pospravil pod dres in poudaril ''trebušček''.

Vesel, da je končno prehitel Rudonjo

"Turbo Rudi" Mladen Rudonja je edini zadetek v reprezentančni karieri dosegel leta 2001 v Bukarešti. To je bila njegova 53. tekma v slovenskem dresu. Po zadetku mu je pritekel v objem Milenko Ačimović. Foto: Reuters Pri družini Kurtić bodo tako kmalu ponovno zibali, o veliki radosti nekdanjega nogometaša Bele krajine in Gorice, ki jo je bilo po tekmi čutiti v slačilnici Slovenije, pa je po srečanju spregovoril tudi Kek. Omenil je, da je bil Jasmin zelo vesel, ko je na lestvici strelcev v reprezentanci prehitel Mladena Rudonja. Legendarni Turbo Rudi, zdajšnji športni direktor Olimpije, je v državnem dresu spisal zelo zanimivo pot. Čeprav ni manjkalo tekem, na katerih je imel zelo ofenzivne naloge, je v bogati karieri na 65 tekmah dosegel le en zadetek. Za mnoge občutno premalo, tako da je bil zaradi tega tudi predmet posmehovanja, po drugi strani pa nedvomno drži, kako je strelski prvenec, na katerega je Slovenija čakala dolga leta, dosegel ravno na eni najbolj pomembnih tekem v zgodovini slovenske reprezentance.

Na gostovanju v deževni Bukarešti, po katerem se je takratna zlata Katančeva generacija uvrstila na prvo svetovno prvenstvo. Rudonja je zlata vreden zadetek, prvi in zadnji za reprezentanco, dosegel 14. novembra 2001, dobrih 11 let pozneje, ko je nastopil na svoji 64. tekmi v državnem dresu, pa se je med strelce vpisal Kurtić. Postal je 40. Slovenec, ki je za člansko reprezentanco dosegel vsaj dva zadetka. Ker pa jih je dosegal v skrajno različnih časovnih obdobjih, v svojem prvem in zadnjem nastopu, vmes pa je minilo skoraj osem let in pol, se je podpisal pod izjemen podvig.

Popravil rekord Džonija Novaka

Hitri bočni branilec Džoni Novak je na nov zadetek v dresu slovenske izbrane vrste čakal skoraj sedem let. Foto: Reuters Ponosni Belokranjec je namreč popravil slovenski rekord. Nihče v zgodovini slovenskega nogometa ni v članski izbrani vrsti po prvem zadetku tako dolgo čakal na novega. Nihče ni imel tako dolgega premora med zadetkoma v državnem dresu. Kurtić je svoj prvenec dosegel na krstnem nastopu, ko je 26. maja 2012 v Kufsteinu zatresel mrežo Grčije (1:1), nato je nanizal kar 62 nastopov brez zadetka in na omenjenih tekmah zapravil kar nekaj zrelih priložnosti. Ko je že pomislil, da so mreže, vsaj kar se tiče reprezentance, saj v klubih dosega veliko zadetkov, zanj postale preklete, si je lahko v nedeljo pošteno oddahnil. V praznih Stožicah je zabil Kosovu. In po več kot osmih letih ponovno izkusil, kako je doseči zadetek za reprezentanco.

Pred njim je bil rekorder Džoni Novak, ki je prvi (in drugi) zadetek v dresu reprezentance dosegel 11. junija 1995 v Estoniji (Slovenija je zmagala s 3:1), nato pa je na nadaljevanje strelskega izkupička moral čakati skoraj sedem let, ko je bil 17. maja 2002 uspešen na prijateljski tekmi proti Gani.

Več kot pet let je za novi zadetek v državnem dresu čakal tudi Tim Matavž, ki se je nazadnje med strelce vpisal lani, 19. novembra 2019 proti Poljski (2:3), pred tem pa so mu soigralci nazadnje prihrumeli v objem po zadetku, ki ga je dosegel 31. maja 2013 proti Turčiji (2:0). Na zadetek je torej čakal dobrih šest let.

Strelski prvenec je dosegel konec maja 2012, ko je bil selektor slovenske reprezentance Slaviša Stojanović. Foto: Vid Ponikvar

Kurtić bo imel novo priložnost za zadetek v državnem dresu že v sredo, ko bo Slovenija gostovala v Grčiji. To bi bila šele zgodba, če bi nogometaš Parme ponovno zatresel mrežo nekdanjih evropskih prvakov, proti katerim se je pred osmimi leti veselil reprezentančnega prvenca!

Če bo Slovenija v sredo ostala neporažena, bo obdržala vodilni položaj v tretji skupini lige C in napredovala v višjo kakovostno skupino. Leta 2022, ko bi morala luč sveta ugledati tretja izvedba lige narodov, bi tako Slovenija nastopila v druščini lige B. S tem pa bi se ji tudi ponudila priložnost, da bi v ligi narodov zaigrala proti bistveno močnejšim tekmecem kot je letos.