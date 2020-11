Kek po jubilejnem podvigu Slovenije razkril največji dobitek

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je bil po dramatični zmagi nad Kosovom (2:1) ponosen na svoje izbrance. ''Zmagal je karakter, takšna zmaga je še slajša,'' je igralcem namenil poseben kompliment in izpostavil nepopustljiv značaj, s katerim je Slovenija po zaostanku z 0:1 vstala od mrtvih in z zadetkom v zadnjih sekundah poskrbela za velik preobrat. Takšnih je bilo v zgodovini slovenskega nogometa le deset!

Slovenski izbrani vrsti gre v tem letu še naprej odlično. Rezultatsko so najboljši v tretji skupini lige C lige narodov, kjer so od možnih 15 osvojili kar 13 točk, selektorja Matjaža Keka, ki znova in znova poudarja, kako se gradijo šele temelji in ne gre preskakovati poglavij, pa lahko veseli dejstvo, da skoraj na vsaki tekmi razširi bazo kakovostnih igralcev, s katerimi bo v sredo napadal ogromen izziv.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, fotografa Matic Klanšek Velej in Grega Valančič/Sportida:

Ne le, da lahko Slovenija v sredo v Grčiji zadrži vodilni položaj in si s tem zagotovi napredovanje v višjo kakovostno skupino lige narodov (liga B), ampak lahko, če bo zadržala zdajšnji učinek, postane najboljši zmagovalec štirih skupin lige C, kar bi ji lahko prišlo še kako prav na čakalni listi za udeležence dodatnih kvalifikacij za SP 2022.

Ni se bilo lahko vrniti

Le nekaj minut po vodstvu Kosova je Slovenija odgovorila z imenitno akcijo, v kateri sta najprej sodelovala Josip Iličić in Petar Stojanović, v polno pa je zadel Jasmin Kurtić. Foto: Grega Valančič / Sportida Do tam je resda še daleč. Tako kot je bila za marsikoga daleč pot do zmage po 58. minuti, v kateri se je prvič zatresla slovenska mreža, nogometaši Kosova pa so se razveselili vodstva. Selektorja Keka je takrat navdušila reakcija varovancev. Ponosno je poudaril, kako je nato zmagal karakter.

''Ta ekipa ima karakter. Po tako naivno prejetem golu se ni bilo lahko vrniti, ampak na koncu koncev so bili igralci poplačani za ves trud. Zasluženo smo zmagali. Resda je trajalo do konca, a smo zasluženo zmagali. Bili smo boljši,'' meni, da bi imela Slovenija razloge za razočaranje, če bi se dvoboj, v katerega je vstopila z nenadejanim udarcem, ko je zaradi bolečin v rami iz začetne enajsterice izpadel Jan Oblak, končal brez zmagovalca.

A se ni. Ko je sodnik v izdihljajih srečanja odločno pokazal na belo točko, počasni posnetek je pokazal, da povsem upravičeno, saj je branilec Kosova igral z roko, odgovornost za udarec pa je prevzel ''novi'' kapetan Josip Iličić in z zelo natančnim strelom priigral Sloveniji sladko zmago, je bilo zadovoljstvo v slovenskih vrstah popolno.

Deseti (po)polni preobrat Slovenije v zgodovini Veselje Benjamina Verbiča na lanskoletni tekmi z Izraelom, ko so bile tribune še polne navijačev. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Ne zgodi se pogosto, da Slovenija dobi tekmo, na kateri zaostaja proti tekmecu. Po novem lahko takšne dvoboje preštejemo na vse prste obeh rok. Takšen preobrat je nazadnje uprizorila 9. septembra 2019 proti Izraelu. Takrat je zaostajala z 1:2, a je nato rezultat pod Kekovim vodstvom preobrnila v 3:2. Na tisti tekmi je z dvema zadetkoma zablestel Benjamin Verbič, ki je zaradi zdravstvenih težav iz kroga kandidatov izpadel že dan pred dvobojem s Kosovom, selektor Kek pa je v izogib morebitnim govoricam pojasnil, da ni bil pozitiven na testiranju na novi koronavirus. Kar se tiče slovenskih polnih preobratov na reprezentančnih tekmah, jih je bilo v zgodovini poleg tistega proti Kosovu in Izraelu še osem. Zmaga 4:2 nad Islandijo leta 2013 (Islandija je doma vodila z 2:1), pa leta 2005 gostujoča zmaga 2:1 nad Moldavijo, ki je povedla z 1:0. Sledita najbolj znamenita preobrata v zgodovini slovenskega nogometa. Oba sta postregla z rezultatom 2:1, oba sta bila dosežena za Bežigradom. Tisti nad Romunijo je Sloveniji leta 2001 pomagal do preboja na SP 2002, tisti nad Ukrajino dve leti pred tem pa do Eura 2000. Na obeh srečanjih sta padla nepozabna ''supergola'', Osterčev volej v slogu Van Bastna in Ačimovićev čarobni lob s polovice igrišča. Milenko Ačimovič, zdajšnji selektor mlade izbrane vrste, pred bežigrajskim stadionom, kjer je leta 1999 dosegel najbolj znameniti zadetek kariere. Slovenijo je popeljal do preobrata proti Ukrajini. Foto: Ana Kovač Do takrat je Slovenija dočakala štiri preobrate. Leta 1999 je v gosteh premagala Latvijo z 2:1, tri leta pred tem je na Malti s kar 7:1 potopila Islandijo, ki je resda vodila, a ji je nato zgolj Sašo Udovič kar petkrat zatresel mrežo, leta 1995 je Slovenija nadoknadila celo dva zadetka zaostanka in doma s 3:2 ugnala Ukrajino, pred tem pa še v gosteh Estonijo s 3:1. Tako je Kekova četa v nedeljo proti Kosovu poskrbela za jubilejni deseti preobrat od zaostanka do zmage.

Selektor izpostavil Belca in Vetriha

Vid Belec je vskočil namesto Jana Oblaka med slovenski vratnici neposredno pred tekmo. Pri zadetku Vedata Muriqija je bil nemočen. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Keka po nedeljski zmagi posebej veselita dva trenutka, spoznanji dvoboja. Prvi je karakter, drugi pa zavedanje, kako je v duhu, kontekstu ekipe še kako pomemben vsak posameznik. ''Ekipa se je dobro odzvala na vse težave. Pri selektorju imajo velik, poseben kompliment,'' se je poklonil vsem, tako obema strelcema, velikima prijateljema Jasminu Kurtiću in Josipu Iličiću, kot ostalim.

Čeprav nerad govori o posameznikih, je to pot izpostavil dve imeni. ''To sta Vid Belec, ki je mirno, zbrano in hitro reagiral, ko smo videli, da Jan ne more braniti ter Amedej Vetrih, ki se je dolgo iskal in pokazal, kako pomemben je vsak igralec v kompoziciji,'' je omenil vratarja in zadnjega zveznega igralca, ki je nadomestil kaznovanega Jako Bijola. Pomembnost, kako lahko računaš na nekoga, ki lahko zamenja nekoga, rezultat Slovenije pa pri tem ne utrpi škode, je za Keka največji dobitek zmage nad Kosovom.

Po Azerbajdžanu so se spustili na zemljo

Matjaž Kek je opozoril pomembnost prijateljskega obračuna Azerbajdžana, ki je odprl oči marsikomu, zlasti pa igralcem, ki so na tisti tekmi pričakovali preveč od Josipa Iličića. Foto: Grega Valančič/Sportida Prepričan je, da je narejen korak naprej, da ima Slovenija razloge za optimizem, saj lahko zdajšnja zasedba še napreduje. Drugo vprašanje pa je, ali bo znala to izvabiti iz sebe in pokazati na igrišču.

''Se pa zdaj lepo vidi pomembnost tekme proti Azerbajdžanu, po kateri smo se spustili na zemljo, podebatirali o vseh težavah, nato pa reagirali na pravi način,'' je vesel, da se je Slovenija proti Kosovu predstavila v neprimerno boljši in bolj všečni podobi kot se je v sredo na prijateljski tekmi proti Azerbajdžanu (0:0). In to proti tekmecu, ki ima v svojih vrstah kar nekaj zelo nevarnih igralcev.

Stožice so bile še tretjič v tej ligi narodov prazne. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Kontrolirali smo potek igre med tekmo, a če zaspiš, te lahko Muriqi in soigralci, tako dobri igralci, hitro kaznujejo,'' je spomnil na 58. minuto, ko so gostje prelisičili slovensko obrambo in spravili žogo izza hrbta Belca.

Razmišljati o kvaliteti igre in potrditi karakter

Slovenci se vseeno niso predali. Pokazali so karakter. Čeprav je Keku žal, da ni Slovenija vodila po prvem polčasu, ko je zapravila kar nekaj dokaj zrelih priložnosti, je bil po drugi strani vesel, da si jih je priigrala prek igre. Na dvoboju ga je zadovoljila izjemna ofenzivna naravnanost, ki jo potrjuje tudi veliko število izvedenih kotov. Bilo jih je kar 11 v slovensko korist.

Slovenska reprezentanca lahko v sredo ubrani vodilni položaj v tretji skupini lige C in si zagotovi napredovanje v ligo B. Foto: Grega Valančič / Sportida

''Dobro smo rešili težave, zdaj se lahko mirno pripravimo za Grčijo. Dobro vemo, kaj predstavlja Grčija doma, a razmišljam le o Sloveniji. Moramo popraviti določene stvari, moramo razmišljali o kvaliteti igre, odnosu, želji, ter potrditi karakter.'' Nanj je tako dolgo čakal, zdaj pa ga želi zadržati prisotnega v ekipi, da bi Slovenija v prihodnje z njim povzročala tekmecem še ogromno težav.

Za začetek Grkom v sredo, katerim za skok na prvo mesto igra le zmaga. Kekovi četi, ki bo v sredo bogatejša za povratnika Bijola, morda tudi Oblaka, bi za napredovanje zadostovala že točka …