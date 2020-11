Josip Iličić je v 66. nastopu prišel do jubilejnega desetega gola v dresu Slovenije in na zmagovit način zaokrožil vrnitev v reprezentančno jato. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po enem letu in težavah, ki jih je imel, se je vrnil v reprezentanco in z jubilejnim desetim reprezentančnim golom nekaj sekund pred koncem tekme poskrbel za preobrat Slovenije, ji prinesel tri pomembne točke ter zmagoslavno zaokrožil svojo vrnitev v slovenski dres. Scenarij, kot bi ga pred začetkom tekme napisal sam.

"Po zaostanku smo pokazali karakter in na koncu se nam je zgodilo to, kar se nam je. Kaj povedati po takšni tekmi? Ni slajšega kot zabiti gol v zadnji minuti. To zmago smo si zaslužili. Pokazali smo veliko več kot na tekmi proti Azerbajdžanu," je po tekmi na novinarski konferenci povedal Josip Iličić, ki se je po lanskem novembru vrnil v reprezentanco in zaigral že proti Azerbajdžanu.

Na prijateljski tekmi, na kateri je ne najboljša Slovenija remizirala brez zadetkov, ni prišel preveč do izraza. V nedeljo, ko je bilo veliko pomembneje, je bil že bližje podobi, ki smo je od njega vajeni. Ne samo, da je zadel za zmago. Pred tem je s sijajno potezo, ko je s peto podal do Petra Stojanovića, začel tudi akcijo za hitro slovensko izenačenje po vodilnem zadetku, do katerega so nekaj minut pred tem prišli Kosovci.

Veselje po izenačujočem zadetku Slovenije, za katerega je poskrbel njegov dobri prijatelj Jasmin Kurtić. Foto: Grega Valančič / Sportida

Ne samo zase, vesel je tudi za svojega velikega prijatelja

"Vas to po desetih letih še preseneča?" je najprej z vprašanjem začel govoriti o sijajni potezi iz 58. minute. "To pride samo od sebe. V glavi imam svoje kombinacije. Videl sem, da sem zaprt in zadaj slišal Stojketa, s katerim se zelo dobro razumeva. Vedel sem, da je za mano. Dobro sva odigrala. V prihodnosti morava sodelovati še bolje. Danes bi lahko to izkoristila še bolje. Upam, da bova še napredovala. Da bo v prihodnosti še veliko takih akcij in zadetkov," je povedal ob nepričakovani odsotnosti Jana Oblaka vnovični slovenski kapetan, ki se je seveda zelo razveselil tudi dejstva, da se je ob njem tokrat zadetka razveselil tudi njegov prijatelj Jasmin Kurtić.

"Tako kot sem vesel zase, sem tudi zanj. Že nekaj časa sva nerazdružljiva. Sva kot brata. Drug drugemu pomeniva veliko. Svetujeva si in si pomagava. Vesel sem zaradi cele ekipe. Vsi veste, da imava z Jasminom poseben odnos. Skupaj sva šla skozi kariero. V težkih trenutkih sva si pomagala. Pomagal mi je tudi v zadnjem času. Vesel sem zanj in za vse skupaj. Za vse fante, ki se borijo," se je o prijateljstvu z nogometašem Parme, s katerim sta si v Italiji v preteklosti delila garderobe kar v treh klubih, najprej Palerma, potem Fiorentine in nazadnje še Atalante, razgovoril Iličić.

Ni pomembno, kdo in kje. Pomembna je ekipa.

"Vajen sem igranja na vseh položajih. Mogoče imaš v sredini res nekoliko več prostora. Lažje je priti do žoge. Če se ekipa brani, tako kot so se danes branili Kosovci, je težko prihajati pred nasprotnikov gol. Kljub vsemu smo pokazali, da znamo. Zdaj moramo narediti vse, da bomo iz tekme v tekmo boljši. Da napredujemo kot ekipa. Ni pomembno, kdo igra in kje. Niso pomembni samo tisti, ki so na igrišču, ampak tudi tisti, ki so na klopi. To je danes pokazal tudi Andraž Šporar, ki je vstopil na igrišče in nam prinesel enajstmetrovko," je o odločitvi selektorja Matjaža Keka, ki ga je v zadnjih minutah s krilnega položaja na desni strani premaknil za napadalca, v sredino, v kapetanskem slogu odgovoril Iličić.

V reprezentanco se je ta mesec vrnil prvič po 19. novembru lani in tekmi proti Poljski v Varšavi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Rešila ga je ljubezen do nogometa

V nadaljevanju je pogovor pričakovano šel v smeri težav, ki jih je v letošnjem, z novim koronavirusom zaznamovanim letom, imel. Spomnimo, po sijajnih prvih treh mesecih, ko je bil "hit" v majici Atalante, s katero se je prebil do četrtfinala lige prvakov, in prekinitvi, ki je sledila, je nekaj časa še igral, potem pa izpustil nekaj mesecev igranja. Preskočil je tudi odločilno tekmo Atalante proti PSG za polfinale lige prvakov in prve štiri tekme Slovenije v letu 2020. V reprezentanco se je tako vrnil po skoraj natanko enem letu. Nazadnje je pred tem dres Slovenije oblekel novembra lani, na zadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020 proti Poljski v Varšavi, kjer je ob porazu z 2:3 zablestel z golom in asistenco.

"Če bi vam razlagal o vsem, bi tukaj lahko sedeli do jutri. Želel sem si in vedel sem, da se bom vrnil. Vedel sem, da je edina možnost, da se izvlečem, ljubezen do nogometa, moje družine in ljudi okoli mene. Družina mi je bila v največjo podporo. Nikomur ne bi želel tega, kar sem doživel, ampak najpomembneje je, da je vse za mano. Zdaj gledam le naprej. Vsaka negativna stvar te naredi močnejšega. Boljšega. V nogometu še nisem rekel zadnje besede. Najlepše šele prihaja. Zdaj spet uživam. Vem, da pred mano ni več veliko let igranja, a hočem do konca iz sebe dati zadnje atome moči za to, kar ljubim. Naj tudi drugi fantje vedo, kako lepo je igrati nogomet. Tako vedno razmišljam in vedno bom. Igral bom, dokler bom lahko stal na nogah," je povedal Iličić, ki bo v začetku naslednjega leta dopolnil 33 let, in priznal, da je v zadnjem težavnem obdobju razmišljal o tem, da se od reprezentance poslovi.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Razmišljal je, da bi se poslovil od reprezentance

"V določenem trenutku sem razmišljal, da bi nehal in priložnost ponudil nekaterim drugim fantom. O tem sva se pogovarjala tudi z ženo. Potem sem ugotovil, da je to moja družina. Ko pridem v reprezentanco, se vrnem domov. Borim se za svojo državo. Za svoj grb, dres. Igranje za reprezentanco je kljub vsemu drugačno kot za klub, za katerega si kdaj mogoče tudi prisiljen igrati, medtem ko za reprezentanco vedno igraš s srcem. Dokler me bo Slovenija potrebovala, dokler bom lahko, se bom vedno vračal. Še sem sposoben, še čutim željo," je povedal.

"Res si želim, da bi prišli do tega tako želenega velikega tekmovanja. Vse bom naredil, da nam uspe kot celoti. Če bomo reagirali tako, kot smo danes po prejetem zadetku, ko smo pokazali velik karakter in iz težkih trenutkov prišli kot ekipa, potem nam lahko uspe. Tako se sestavlja skupina. Že nekaj časa sem v reprezentanci. Zavedam se, kako je bilo, ko sem prišel. Zdaj so neki drugi fantje v podobni situaciji. Moram jim pomagati, da skupaj pridemo do želenega cilja," se je razgovoril Iličić, ki je z desetim golom v reprezentančnem dresu vstopil v klub nogometašev, ki so za Slovenijo zabili dvomestno število zadetkov. Ob njem je takšnih še osem.

Žal mu je ljudi. Upa, da bo vsega skupaj čim prej konec.

Za konec je Iličić, ki ga je zdajšnja svetovna kriza močno prizadela, nagovoril tudi vse, ki so doživeli podobno izkušnjo, kot jo je sam.

"Na žalost se dogaja, kar se dogaja. Žal mi je ljudi, ki so izgubili službe. To moram poudariti, saj vem, v kakšni situaciji je marsikdo. Želim si, da bi bilo vsega tega čim prej konec," je sijajen večer na zelo primeren način zaključil mojster nogometne žoge, ki je po nekaj muhah iz mladostniške preteklosti postal tudi pomemben akter na in ob igrišču, s katerim lahko Slovenija sanja velike stvari. Sam si bolj kot kdorkoli želi, da bi mu uspelo. Ne samo njemu, ampak celotni ekipi.

"Čestitke fantom," je ves čas pogovora na novinarski konferenci ponavljal ter poudarjal pomembnost ekipe kot celote. "V nogometu spet uživam," je večkrat poudaril.

Uživaj, maestro. In s teboj bo uživala tudi Slovenija.

