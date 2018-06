Nič ne bo: Liverpool presenetljivo ostal praznih rok

To je bilo vse prej kot pričakovano, a Lyon je objavil, da bo kapetan Nabil Fekir tudi v prihodnje branil njegove barve. Pred dnevi so praktično vsi angleški in francoski mediji že objavili, da lahko Fekirjev prestop v Liverpool prepreči le še čudež, a zgodilo se je ravno to.

''Pogajanja med Lyonom, Liverpoolom in Nabilom Fekirjem se niso končala uspešno, zato smo ob 20. uri končali postopek prestopa. Čeprav je bil za Nabila Liverpool velika želja, smo veseli, da bomo lahko na našega kapetana računali tudi v sezoni 2018/19,'' so Francozi zapisali na spletni strani.

Lyon in Liverpool sta se že dogovorila za odškodnino za prestop odličnega ofenzivnega vezista za 60 milijonov evrov, očitno pa se je res zataknilo na relaciji Liverpool in igralec. Liverpool tako ostaja pri dveh poletnih okrepitvah. Prišla sta vezista Naby Keita in Fabinho, ekipo pa sta zapustila Emre Can in Jon Flanagan.

Fekir, ki je v pretekli sezoni za Lyon dosegel 23 zadetkov, se s francosko reprezentanco pripravlja na svetovno prvenstvo, galski petelini se bodo na zadnji pripravljalni tekmi pred začetkom mundiala nocoj pomerili še z ZDA.