Zapravljajo kot nori: Klopp gre na vse ali nič

Pri Liverpoolu mislijo resno. Po Nabyju Keiti in Fabinhu so rdeči na Anfield zvabili še odličnega ofenzivnega vezista Lyona Nabila Ferkirja. Francoski reprezentant bo evropske klubske podprvake stal od 55 do 65 milijonov evrov, podrobnosti pogodbe pa za zdaj še niso znane.

Trener Liverpoola Jürgen Klopp pred svojo četrto sezono na Anfieldu ne varčuje in kupuje kot po tekočem traku. Prišla sta defenzivna vezista Naby Keita in Fabinho, zdaj pa so se dogovorili še z Nabilom Fekirjem, ki je bil v pretekli sezoni eden najboljših pri Lyonu. Dosegel je 23 zadetkov in dodal osem podaj.

Lyon odločna zanika, da je posel sklenjen Potem ko so vsi praktični Fekirja že preselili na Anfield se je oglasil tudi Lyon, ki odločno zanika, da je posel že sklenjen. Vse skupaj se je zapletlo pri odškodnini. Francozi za svojega igralca zahtevajo veliko več kot 55 milijonov evrov, vseeno pa se zdi, da prestop ne bi smel pasti v vodo. Le ne bo tako poceni, kot se je sprva govorilo.

Nov hibrid med napadalcem in ofenzivnim vezistom

Jürgen Klopp gre na vse ali nič, po drugi strani pa to pomeni, da bo moral po koncu sezone tudi kaj dvigniti. Če ne ... Foto: Reuters Gre za kombinacijo ofenzivnega vezista in napadalca. In ravno to je tip igralca, na katerega prisega nemški strokovnjak. Francoski reprezentant bo tako še razširil napadalne možnosti Liverpoola. Če so v pretekli sezoni poniževali tekmece Mohamed Salah, Roberto Firmino in Sadio Mane, bi lahko Klopp na nekaterih tekmah napadel celo z vsemi štirimi. Ne pozabimo, da ima Klopp v svoji ekipi še Alexa Oxlada-Chamberlaina in Adama Lallano, ki sta prav tako še kako nevarna za nasprotno obrambo.

Liverpool ima zdaj zares dobro ekipo. Obrambi vlada nizozemski orjak Virgil van Dijk, na sredini bosta poleg kapetana Jordana Hendersona pomagala Keita in Fabinho, v napadu pa bodo obrambo nasprotnika po vsem igrišču lovili že zgoraj omenjeni štirje.

Kako uspešen bo Liverpool v naslednji sezoni? Osvojil bo vse, kar se osvojiti da. 8,00% +

Osvojil bo vsaj eno lovoriko. 65,14% +

Spet bo ostal brez lovorike. 26,86% +

Manjka le še dober vratar

Da, vse, kar jim še manjka, je vratar. Čeprav je Loris Karius na finalu domnevno utrpel pretres možganov in naj bi bil to glavni razlog za velike napake v finalu lige prvakov, Liverpool vseeno pospešeno išče njegovo zamenjavo.

Jan Oblak se za zdaj zdi nedosegljiva tarča za Liverpool. Foto: Getty Images

Čeprav si nadvse želijo Jana Oblaka, so njihove bolj realne tarče vratar Rome Alisson, vratar Lazia Thomas Strakosha in tudi Bayerjev vratar Bernd Leno, ki bi ga lahko dobili za 25 milijonov, vprašanje pa je, ali je Leno kaj boljši od Kariusa.