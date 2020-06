Kampl vse bližje uresničitvi cilja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bosta v uvodnem srečanju 31. kroga nemškega prvenstva pred praznimi tribunami v Sinsheimu spoprijela Hoffenheim in RB Leipzig, za katerega naj bi Kevin Kampl, po zadnjih napovedih iz Nemčije, zaigral od prve minute. Rdeči biki bi se z zmago še utrdili na tretjem mestu, ki prinaša preboj v ligo prvakov. Vodilni Bayern bo v sobotnem derbiju kroga gostil Borussio Mönchengladbach, najbližji zasledovalec Borussia Dortmund pa se bo mudil v Düsseldorfu.

Pri RB Leipzigu, kjer bo Kevin Kampl najverjetneje začel dvoboj na igrišču, se danes največ pričakuje od prvega strelca Tima Wernerja, ki je v tej sezoni dosegel že 25 zadetkov in na lestvici najboljših strelcev zaostaja le za Robertom Lewandowskim (29). Rdeči biki na lestvici zaostajajo le za Bayernom in Borussio Dortmund, z novo zmago pa bi se še utrdili na tretjem mestu. V tej sezoni še niso rekli zadnje v boju za evropsko krono, saj so se v ligi prvakov uvrstili med osem najboljših.

Pri Hoffenheimu bi lahko prvi nastop po treh mesecih vpisal Andrej Kramarić. Hrvaški zvezdnik in nekdanji varovanec Matjaža Keka na Reki je v tej sezoni s sedmimi zadetki prvi strelec Hoffenheima, a je zaradi pogostih težav z zdravjem nastopil le na 15 tekmah.

Nemško prvenstvo, 31. krog: Petek:

20.30 Hoffenheim – RB Leipzig Sobota:

15.30 Köln – Union Berlin

15.30 Fortuna Düsseldorf – Borussia Dortmund

15.30 Hertha Berlin – Eintracht Franfkurt

15.30 Paderborn – Werder Bremen

15.30 Wolfsburg – Freiburg

18.30 Bayern München – Borussia Mönchengladbach Nedelja:

15.30 Mainz – Augsburg

18.00 Schalke – Bayer Leverkusen

Lestvica: 1. Bayern München 30 tekem – 70 točk

2. Borussia Dortmund 30 – 63

3. RB Leipzig 30 – 59

4. Borussia Mönchengladbach 30 – 56

5. Bayer Leverkusen 30 – 56

6. Wolfsburg 30 – 45

7. Hoffenheim 30 – 43

8. Freiburg 30 – 41

9. Hertha Berlin 30 – 38

10. Schalke 30 – 38

11. Eintracht Frankfurt 30 – 35

12. Köln 30 – 35

13. Augsburg 30 – 32

14. Union Berlin 30 – 32

15. Mainz 30 – 31

16. Fortuna Düsseldorf 30 – 28

17. Werder Bremen 30 – 25

18. Paderborn 30 – 20