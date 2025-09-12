Bo šok terapija v Leverkusnu opravila svoje?

Dogajanje v 3. krogu nemškega prvenstva se bo začelo danes v Leverkusnu, kjer bo na trenerskem stolčku Bayerja debitiral Danec Kasper Hjulmand. V goste prihaja Eintracht Frankfurt, eden izmed treh klubov, ki se lahko pohvalijo s stoodstotnim izkupičkom. Preostala dva sta branilec naslova Bayern in pa povratnik med elito Köln.

Nekdanji danski selektor Kasper Hjulmand je v Leverkusnu nasledil Nizozemca Erika ten Haga, ki je ostal brez službe po zgolj dveh prvenstvenih tekmah.

Prvak Bayern bo v Münchnu po sedmih letih znova gostil Hamburger SV. To bo čustvena tekma zlasti za trenerja Bavarcev Vincenta Kompanyja, ki je kot igralec nosil dres HSV med letoma 2006 in 2008.

RB Leipzig, pri katerem Kevin Kampl na začetku sezone ne kandidira za nastope, a je trener Ola Werner namignil, da bi bilo lahko v prihodnosti drugače, pa se odpravlja na gostovanje v Mainz.

