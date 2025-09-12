Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Petek,
12. 9. 2025,
14.28

Osveženo pred

1 ura, 36 minut

Nemško prvenstvo, 3. krog

Bo šok terapija v Leverkusnu opravila svoje?

Kasper Hjulmand | Kasper Hjulmand verjame, da bo Bayer popeljal proti vrhu nemškega prvenstva. | Foto Reuters

Kasper Hjulmand verjame, da bo Bayer popeljal proti vrhu nemškega prvenstva.

Foto: Reuters

Dogajanje v 3. krogu nemškega prvenstva se bo začelo danes v Leverkusnu, kjer bo na trenerskem stolčku Bayerja debitiral Danec Kasper Hjulmand. V goste prihaja Eintracht Frankfurt, eden izmed treh klubov, ki se lahko pohvalijo s stoodstotnim izkupičkom. Preostala dva sta branilec naslova Bayern in pa povratnik med elito Köln.

Christian Eriksen
Sportal Christian Eriksen v Nemčijo, mladi slovenski reprezentant v Zagreb

Nekdanji danski selektor Kasper Hjulmand je v Leverkusnu nasledil Nizozemca Erika ten Haga, ki je ostal brez službe po zgolj dveh prvenstvenih tekmah.

Prvak Bayern bo v Münchnu po sedmih letih znova gostil Hamburger SV. To bo čustvena tekma zlasti za trenerja Bavarcev Vincenta Kompanyja, ki je kot igralec nosil dres HSV med letoma 2006 in 2008.

RB Leipzig, pri katerem Kevin Kampl na začetku sezone ne kandidira za nastope, a je trener Ola Werner namignil, da bi bilo lahko v prihodnosti drugače, pa se odpravlja na gostovanje v Mainz.

Nemško prvenstvo, 3. krog:

Petek, 12. september:

Sobota, 13. september:

Nedelja, 14. september:

Lestvica:

Najboljši strelci:

– Guirassy (Dortmund), Kane (Bayern), Olise (Bayern)
2 – Ansah (Union), Bahoya (Eintracht), Bülter (Köln), Diaz (Bayern), Doan (Eintracht), Hountondji (St. Pauli), Shick (Bayer), Uzun (Eintracht),
...

Bayern München - Augsburg
Sportal Bayern, Eintracht in Köln še stoodstotni, Dortmund do prve zmage
