Stuttgart lovi Bayern, "lahko" delo za Šeška in Kampla

Bayern za vodilnim Bayerjem zaostaja že deset točk. Prednost je še narasla po prejšnjem krogu, ko je Bayern le remiziral s Freiburgom, Bayer pa je ustavil Köln. Ekipo Xabija Alonsa na zadnji tekmi tega kroga v nedeljo zvečer čaka obračun z Wolfsburgom. Vodilna ekipa nemškega prvenstva je v četrtek v sodnikovem dodatku na prvi tekmi osmine finala proti Quarabagu iztržila remi (2:2) in je tako v tej sezoni še vedno neporažena, niz brez poraza pa zdaj v vseh tekmovanjih znaša že 35 tekem.

Benjaminu Šešku se proti Realu ni uspelo vpisati med strelce. Foto: Guliverimage

Evropska sezona pa se je med tednom končala za RB Leipzig Benjamina Šeška in Kevina Kampla. Ta je po porazu proti Real Madridu in remiju izpadel iz lige prvakov, tako da bo zdaj vse moči usmeril v bundesligo, kjer so Leipzižani trenutno na petem mestu, točko za četrto Borussio Dortmund in na položaju, ki v prihodnji sezoni še prinaša nastope v ligi prvakov. Leipzig se bo v tem krogu v soboto pomeril z zadnjim Darmstadtom, Dortmund pa bo na delu pri Werderju iz Bremna.

Nemško prvenstvo, 25. krog:

Petek, 8. marec:

Sobota, 9. marec:

Nedelja, 10. marec:

Lestvica: