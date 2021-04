Navijačem Schalkeja zavrelo, nogometaša bežala za življenje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Navijačem nemškega nogometnega kluba Schalke je po izpadu v drugo ligo zavrelo. Kakšnih 500, 600 jih je nogometaše pričakalo pred Veltins Areno v Gelsenkirchnu, ko so se ti vrnili z gostovanja pri Arminii Bielefeld, ki jih je v torek premagala z 1:0 in jih poslala iz bundeslige, ter jih napadli. Najprej verbalno, nato z jajci, naposled pa je peščica najbolj zagretih poskušala obračunati še s pestmi.

Na družbenih omrežjih je zakrožil videoposnetek, na katerem je mogoče videti, kako dva člana Schalkeja bežita pred razjarjeno množico t. i. "ultrasov". Šlo naj bi za Bošnjaka Seada Kolašinca in Nemca albanskih korenin Škodrana Mustafija. Prvi, ki sicer v Gelsenkirchnu igra kot posojen nogometaš londonskega Arsenala, se je pred dvema letoma izkazal kot človek, s katerim ni dobro zobati češenj, ko je posredoval pri poskusu oboroženega ropa svojega takratnega soigralca pri Topničarjih Mesuta Özila.

Na nogometaše Schalkeja je sinoči v Gelsenkirchnu priletelo nekaj jajc, vsi pa so jo odnesli brez poškodb, tudi Mustafija in Kolašinca razjarjeni navijači niso ujeli.

Tarča huliganov je bil po poročanju nemških medijev tudi napadalec Mark Uth, v klubu pa so nad incidentom ogorčeni. Navijači so tokrat prestopili mejo, so zapisali v klubu, ki je prvič po 33 letih izpadel iz najmočnejše nemške lige. Nemška policija preiskuje sinočnje dogodke.

