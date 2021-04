Nova ničla Kamplovega Leipziga, Bayern vse bližje naslovu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V senci dogajanja okoli ustanovitve superlige se je danes začel 30. krog nemškega prvenstva. Za uvod je RB Leipzig s Kevinom Kamplom gostoval pri Kölnu in klonil z 1:2. Nemški prvak Bayern je z 2:0 odpravil Bayer iz Leverkusna in ima zdaj pred Leipzižani štiri kroge pred koncem že deset točk naskoka in je tako tik pred osvojitvijo devetega zaporednega naslova v bundesligi.