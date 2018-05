Neuničljiva legenda slovenskega nogometa

Nekdanji kapetan slovenske reprezentance Nastja Čeh pri 40 letih ne razmišlja o koncu kariere. Čeprav si je prejšnji mesec na drugoligaški tekmi z Rogaško poškodoval stopalnico, zdravniki pa so mu predpisali daljši počitek, se Ptujčan, ki je v karieri nosil tudi dres Maribora in Olimpije, pospešeno trudi, da bi se na igrišče vrnil še v tej sezoni. V sezoni, v kateri se kot predsednik, kapetan in še vedno najboljši strelec Drave resno poteguje za napredovanje v prvo ligo.

Ptujčanom gre v 2. SNL zelo dobro. Dva kroga pred koncem so na drugem mestu, ki bi jih peljalo v dodatne kvalifikacije za popolnitev 1. SNL. Če bi do njih sploh prišlo, saj obstaja možnost, da bi Ankaran, ki mu ni odobrena tekmovalna prvoligaška licenca za sezono 2018/19, končal sezono pred Triglavom, nato pa bi se morala od elite poslovita oba. S tem bi se drugoligaškemu podprvaku na stežaj odprla vrata napredovanje med najboljše, na Ptuju pa bi lahko odpirali šampanjce.

Nekaj je želja, drugo pa ...

Okrevanje Nastje Čeha poteka hitreje od pričakovanj. Foto: Facebook V mestu ob Dravi se čuti evforija. To nam je potrdil tudi nekdanji slovenski reprezentant Nastja Čeh, ki pri 40 letih v nogometu še zdaleč ni rekel zadnje. Združuje vlogi predsednika in kapetana Drave, v tej sezoni pa je z devetimi zadetki tudi najboljši strelec. Lahko bi jih dosegel še več, če si prejšnji mesec na srečanju z Rogaško (3:0) ne bi poškodoval stopalnice na levi nogi.

"Napovedali so, da bom odsoten nekje med šestimi in osmimi tedni, a gre na bolje. V četrtek sem se že udeležil treninga. Počutim se dobro, ne čutim več bolečin v stopalu, v petek pa bom skušal delati z žogo," je postregel s svežimi novicami iz najstarejšega slovenskega mesta, ki bo v soboto stiskalo pesti za Dravo na drugoligaškem derbiju v Murski Soboti.

Ptujčani bodo v predzadnjem krogu 2. SNL gostovali v Fazaneriji, kjer se obeta veliko praznovanje, saj bodo nogometaši Mure prejeli pokal za najboljšega v drugi ligi. Bi lahko na tej tekmi že zaigral rekonvalescent Čeh. "O tem še ne bi govoril," se je skrivnostno nasmehnil in pojasnil: "Nekaj je želja, ko veš, da si po takšni sezoni, v kateri si se res trudil, tako blizu cilja, drugo pa realno stanje. Rad bi bil zraven. Vse bi naredil, da nam uspe," ne skriva želje, da bi Dravo popeljal v prvo ligo. V družbo najboljših klubov, med katerimi izstopata Maribor in Olimpija.

V Mursko Soboto po zmago

Ptujčani, za katere brani posojeni vratar Olimpije in nekdanji reprezentant Aleksander Šeliga, v drugi ligi zaostajajo le za Muro. Foto: Facebook "V klubu smo potrdili projekt. Če bi se nam ponudila možnost za prvo ligo, je ne bi zavrnili. Moramo pa biti drugi. Še vedno smo odvisni od sebe. Ne odloča nihče drug le mi," se zaveda, da ima Drava prednost pred neposrednimi tekmeci za drugo mesto, Nafto in Radomljami.

"Naša zgodba je jasna. Hočemo končati drugo ligo kot drugi in priti v prvo ligo. Kaj bo, pa bo pokazal čas." Pred Nafto imajo le dve točki prednosti, z Lendavčani pa tudi slabše razmerje v medsebojnih dvobojih (3:1 in 1:4), zato bi, če bi končali sezono z enakim številom točk kot Nafta, potegnili krajšo. V soboto bodo morali tako na velikem derbiju 2. SNL igrati na zmago.

Maribor so odpisovali in poniževali

Čeh je v bogati karieri igral tudi za Club Brugge in dunajsko Austrio, v Sloveniji pa je nosil dres obeh največjih klubov, ki se bosta v soboto udarila v večnem derbiju. Foto: Reuters Ko se bo končal dvoboj v Fazaneriji, se bo pozornost slovenske javnosti usmerila v Ljudski vrt. V večnem derbiju Prve lige Telekom Slovenije se bosta udarila Maribor in Olimpija. Čeh je branil barve obeh klubov, a bodo simpatije le na strani enega.

"S srcem bom navijal za Maribor. Moje rojstno mesto je Ptuj, v bližnjem Mariboru pa sem preživel čudovita leta. Drava in Maribor sta mi dala ogromno. Od srca želim vijolicam, da osvojijo naslov. Odpisovali so jih, poniževali, a so fantje pokazali, da zmorejo. Po vsem, kar se je zgodilo, so se vrnili v igro in so zdaj v boju za naslov prvaka. Lepše zgodbe kot zmage nad Olimpijo si ne morejo želeti," nam je zaupal, da bo v soboto, dvoboja si zaradi obveznosti v 2. SNL ne bo mogel ogledati v živo v Ljudskem vrtu, stiskal pesti za Milaničevo četo.

Prepričan je, da v Ljudskem vrtu ne bo nihče igral na remi. "Vsi pa vemo, kaj pomeni, ko gori Ljudski vrt. Kaj pomeni to za tekmeca. Še marsikoga večjega, kot je Olimpija," je Čeh prepričan, da bodo razprodane tribune Ljudskega vrta v ogromno pomoč gostiteljem.

Maribor si ne bo privoščil spodrsljaja

"Maribor je psihološko v prednosti, imel bo tudi 12. igralca. Glede na to, koliko so opravili do zdaj, si do konca sezone ne bodo več privoščili spodrsljajev, ampak v miru izpeljali načrt do konca." Če ga bodo, bodo v Mariboru kmalu praznovali že jubilejno, 15. državno zvezdico. To jim lahko prepreči le še ljubljanski klub, ki v spomladanskem delu še ni izgubil.

Olimpija v soboto potrebuje zmago v gosteh. Podobno kot Drava v Murski Soboti. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Res je, Olimpija je letos še neporažena, a se je izkazalo, da je zmaga vredna tri, remi pa le eno točko," je spomnil na razlog, zaradi katerega je Maribor prehitel zmaje. Olimpija je na zadnjih šestih tekmah kar štirikrat remizirala. Če bi tudi v soboto, bi se skorajda že poslovila od možnosti za naslov.

Navdušen nad Janom Oblakom "V teh letih je dosegel to, kar marsikdo ni in ne bo v vsem življenju. Nanj gledam z ogromnim spoštovanjem. Osebno ga ne poznam, a se mi zdi zelo umirjen, preprost in pošten fant. Želim mu veliko sreče v karieri," je nekdanji kapetan slovenske reprezentance čestital Janu Oblaku za imeniten dosežek, osvojeno evropsko lovoriko z madridskim Atleticom.

Bodo postavili špalir?

V tej sezoni je dosegel devet zadetkov in je najboljši strelec Drave. Foto: Grega Valančič/Sportida V drugi ligi si je naslov že zagotovila Mura. Ji bodo nogometaši Drave v soboto pripravili šampionski špalir? "Naj to ostane presenečenje. Lahko pa že zdaj čestitam Muri za izredno sezono. Zasluženo so najboljši. Tako organizacijsko kot s športnega vidika. Murska Sobota resnično potrebuje prvoligaša, saj živi za nogomet. S tem se lahko vsi strinjamo," se veseli gostovanja v največjem prekmurskem mestu, ki se vrača na prvoligaški zemljevid.

Na njem je bil pred leti tudi Ptuj. Se bo nanj vrnila tudi Drava, ki od leta 2017 tesno sodeluje z afriškimi investitorji in nosi ime NK Drava Dakinda? "Ni dobro prehitevati dogodkov. Raje počakajmo, da bomo videli, kaj bo v soboto. Najprej moramo urediti svoje stvari," se zaveda, da si bo treba najprej zagotoviti naslov drugoligaškega podprvaka.

Mura si je prejšnji konec tedna zagotovila naslov drugoligaškega prvaka in vrnitev v 1. SNL. Foto: Mario Horvat/Sportida

Šele nato lahko razmišlja o drugih stvareh. Tudi o novih infrastrukturnih pridobitvah. Želi si, da bi mestni štadion na Ptuju končno dočakal reflektorje in bi lahko ljubitelji nogometa uživali tudi v večernih spektaklih. Pričakuje, da bi gospodje v mestni občini znali izpeljati projekt.

Noče prehitevati dogodkov

Je velik optimist, kar zadeva prihodnost ptujskega kluba. Foto: Vid Ponikvar V klubu mu je letos kot predsedniku neprimerno lažje kot v prejšnjih letih. Zlasti zaradi finančne stabilnosti. Na pomoč je priskočila tudi mlada moč. Nigerijski partnerji trdno stojijo ob strani klubskemu vodstvu, ustanovila se je tudi navijaška skupina, mladi nogometaši do 19 let so napredovali v prvo ligo. "Vesel sem in velik optimist, kar zadeva prihodnost kluba," je dobre volje Čeh.

Bo tako napočil trenutek, ko bo kot predsednik in kapetan Drave zaigral še v prvi ligi? Njegova želja je ogromna, a noče prehitevati dogodkov. "Nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Ogromno je dejavnikov, lahko te nepričakovano doleti tudi nova poškodba. Nikoli ni dobro predvidevati stvari vnaprej," ostaja previden. Po derbiju v Murski Soboti bo znanega bistveno več.