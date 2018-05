Negotova prihodnost Anteja Šimundže

Ob uvrstitvi Mure v Prvo ligo Telekom Slovenije

Kot odmev na tudi matematično zagotovitev naslova prvaka v drugi ligi pri Muri zagotavljajo, da bodo zanesljivo unovčili priigrano prvoligaško vstopnico, se ob tem okrepili in merili celo na prvo polovico. Precej manj odločni pa so v Murski Soboti ob vprašanjih, kdo bo ob vrnitvi na prvoligaško sceno vodil črno-bele.

Ante Šimundža: še dve tekmi na klopu Mure, nato pa ... Foto: Mario Horvat/Sportida

"Šimundža Ante, Šimundža Ante," je v nedeljo, ko je Mura proti Taboru vodila z rezultatom 3:0 in si s tem priigrala neulovljivo prednost pred Dravo in Nafto, odmevalo s tribun za prekmurske razmere kultnega štadiona Fazanerija, na kar se je poklicani, ki je navijačem prepustil nekaj krogov skandiranja imena, odzval z dvignjeno levico, usmerjeno proti tribuni, na kateri daje ton navijanju skupina Black Gringos. "Ta navijaška podpora veliko pomeni. Je eden od zaščitnih znakov Mure. Vesel sem, da so me v Murski Soboti sprejeli za svojega," je po tekmi ugotavljal 46-letni Mariborčan na klopi murskosoboškega kluba, ki pa ga v kratkem ne bodo "klicali" zgolj navijači, temveč tudi klubska uprava. Tema pogovora? Prihodnost. Mura s Šimundžo ali brez njega?

Odgovor v enem tednu?

"Želim konkurenčno Muro. Tudi v prvi ligi. S kom na klopi? Se pogovarjamo. Verjamem, da bo vse skupaj rešeno v tem tednu. Verjamem tudi, da bomo storiti tako, da bodo vsi zadovoljni," na vroče vprašanje odgovarja Ante Šimundža, ki je vodenje Mure kot tedaj novopečenega drugoligaša prevzel pred enajstimi meseci. Z jasnim ciljem: ekipo popeljati do prve lige. A ko je že postalo jasno, da mu bo to uspelo, so se okrepile govorice o zgolj enoletni prekmurski avanturi in celo morebitni vrnitvi v Maribor. "Vsak medij ima svojo zgodbo. Njihova naloga je, da pišejo, da se prodajajo. Jaz vem, da je to del mojega poklica. To spada zraven. Vsak naj si ustvari svojo zgodbo," odgovarja Šimundža in dodaja, da mora Mura korektno svoje delo opraviti vse do konca in se v zadnjih dveh krogi 2. SNL pomeriti z Dravo in Zarico.

Robert Kuzmič napoveduje rast Mure. Foto: MaPa

Pogovore s Šimundžo napoveduje tudi Robert Kuzmič, formalno "le" član upravnega odbora Nogometne šole Mura, v praksi pa tisti funkcionar, ki je odgovoren za marsikatero pogumno potezo, vključno z odpiranjem poti do ruskega kapitala. Poslovnež z Goričkega ob tem zagotavlja, da bo zdaj že tretja Mura po osamosvojitvi izkoristila prvoligaško priložnost. "Uvrstitev v prvo ligo je le etapni cilj dolgoročne strategije. Mura gre naprej. Mura gre v prvo ligo. Želimo stabilnega prvoligaša, ki bo pogledoval tudi proti Evropi. Pomurje je pač regija, kjer je nogomet doma. V prihodnjih tednih se bomo kadrovsko in organizacijsko ustrezno pripravili na višjo raven. Zdaj se veselimo, od jutri naprej se začenjajo pogovori, tudi z Antejem Šimundžo," je ob robu nedeljskega popoldanskega slavja dejal Kuzmič.

Draga šola propadlih predhodnikov

NŠ Mura bo po propadli Muri in Muri 05 že tretji murskosoboški prvoligaški pravni subjekt, kot takšen resda brez finančnega nasledstva, a po drugi strani z dobro šolo. "Prvi dve zgodbi poznam kot zunanji opazovalec, zato tega ne želim komentirati. Naša zgodba je nova. Ponavljam, imamo dolgoročno strategijo, ki se je držimo," o "čisti" Muri na pogorišču dveh nekdanjih prvoligašev razmišlja Kuzmič, medtem ko Šimundžo na to temo dodaja: "Razlika s prehodnima zgodbama je velika. V prvi vrsti na račun uprave kluba. Vsi čutimo podporo. Smo mladi in se še učimo. Verjamem pa tudi, da se na napakah ljudje učimo."

Damjan Gajser Foto: MaPa Brata Gajser: kot pomočnika do dvoje krone? Z nogometaši se je v nedeljo prešerno veselil tudi nekdanji slovenski reprezentant Damjan Gajser, zdaj pomočnik Anteja Šimundže. "Ta regija si zasluži prvoligaša. Storili bomo vse, da bi bila Mura konkurenčna tudi na najvišji ravni. Tukaj sem igral v zlatih časih tega kluba. Verjamem, da se to vzdušje lahko vrne," je po zmagi nad Taborom dejal 48-letni nogometni strokovnjak in se ob tem nasmehnil omembi scenarija, po katerem bi bila brata pomočnika trenerja prvakov prve in druge lige. Njegov brat Sašo Gajser je namreč desna roka Darka Milaniča pri NK Maribor. "Verjamem, da bo bratu uspelo, tako da bo slavje dvojno."

