Messi zabrusil Skomini, naj z njim govori lepše

Razkrita vsebina pogovora

Slovenski nogometni sodnik Damir Skomina, ki spada med boljše delivce pravice v Evropi, ima na tekmah opravka z največjimi zvezdniki. V sredo je tako sodil na srečanju lige prvakov med Barcelono in Chelsejaem (3:0). Londončani so mu zamerili, da ni pokazal na belo točko v korist Otočanov, televizijske kamere pa so ujele del pogovora med Koprčanom in Lionelom Messijem. Na ameriški televiziji ESPN so razvozlali vsebino pogovora.