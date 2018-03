Osem velikanov pri Čeferinu. Kroglice se že ogrevajo.

Žreb četrtfinala lige prvakov

V četrtfinalu ni več nosilcev, ne velja pa več niti pravilo, da se med seboj ne moreta pomeriti kluba iz iste države. Tako bi se lahko že v četrtfinalu na primer pomerila največja španska kluba, branilec evropskega naslova Real Madrid in trenutno vodilni klub španskega prvenstva Barcelona.

Poleg morebitnega ''el clasica'' bi lahko četrtfinale poskrbel za številne evropske poslastice. Beli baletniki bodo pod vodstvom Zinedina Zidana in na krilih najboljšega strelca tekmovanja Cristiana Ronalda lovili tretji zaporedni naslov.

Oba mariborska znanca še v igri

Liverpool, ki je jeseni dvakrat nadigral Maribor, je v osmini finala izločil Porto. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V bobnu bosta oba jesenska tekmeca Maribora. Med najboljših osem sta se uvrstila tako Liverpool, ki je z 28 zadetki najučinkovitejši udeleženec lige prvakov v tej sezoni, kot Sevilla, ki je v torek na Old Traffordu zavila v črno Manchester United.

Med četrtfinalisti v svojih vitrinah nimajo naslova evropskega prvaka le trije klubi. To so Roma, Sevilla in Manchester City.

Pri žrebu bo kot ambasador velikega finala, ki bo 26. maja na Olimpijskem štadionu v Kijevu (leta 2012 je gostil finale evropskega prvenstva), sodeloval nekdanji ukrajinski zvezdnik, danes pa selektor članske izbrane vrste Andrij Ševčenko. V ligi prvakov je nastopal v dresih kijevskega Dinama, Milana in Chelseaja.

Letos bo Aleksander Čeferin izročil pokal kapetanu zmagovalca lige prvakov v Kijevu. Bo to ponovno Sergio Ramos? Foto: Guliver/Getty Images

Po sklepnem dejanju sezone bo pokal, namenjen evropskemu prvaku, kapetanu zmagovalcev izročil predsednik Uefe Aleksander Čeferin.