Skomina ni oškodoval Angležev, PSG žrtev karme

Slaviša Stojanović o četrtfinalistih lige prvakov

Barcelona. Messi je poglavje zase.

"Barcelona je eden izmed največjih favoritov za evropski naslov. Če morebiti kaj zaškripa, se pojavi Lionel Messi. On je poglavje zase. V sredo sta šla njegova zadetka bolj na račun vratarja, Thibaut Courtos bi lahko ubranil vsaj enega od teh dveh zadetkov. A vsaka vratarska šola ima svoje poudarke. Barcelona je v Londonu srečno remizirala, skupno pa zasluženo napredovala. Na povratni tekmi je igrala ravno toliko, kot je potrebovala."

Lionel Messi je v sredo dvakrat osmešil belgijskega vratarja Thibauta Courtoisa. Foto: Reuters

"Kar zadeva sporni trenutek na začetku drugega polčasa, ko je Chelsea od sodnika Skomine zahteval enajstmetrovko ... Po tekmi sem si ogledal posebno rubriko na srbski televiziji, v kateri so svoj komentar podali sodniški strokovnjaki. Bili so zelo zadovoljni s sojenjem Skomine in ugotovili, da sploh ni šlo za enajstmetrovko.''

Bayern München. Spet deluje kot nemški stroj.

"Ko se je vrnil Jupp Heynckes, so začeli Bavarci mleti tekmece na enak način kot včasih. Delujejo močno, odgovorno, disciplinirano. Kot nemški stroj. Spet delujejo nemško. Kar nekaj časa so pri Bayernu odstopali od te filozofije, zlasti v času Guardiole in Ancelottija, zdaj pa so se vrnil k slogu, ki jih je že krasil. Za zdaj so kar suvereni."

Bayern pod vodstvom Juppa Heynckesa deluje bolje in močneje kot v začetku sezone, ko je bil trener Bavarcev Carlo Ancelotti. Foto: Reuters

"Ko je na klop Bayerna vskočil Heynckes, to zanj ni bil pretirano problematičen preskok. Večino igralcev je že treniral in poznal. Ob prihodu je postavil neka pravila. Med igralci izžareva strahospoštovanje, igralci spoštujejo njegove ideje. Bayern z njim ostaja velikan."

Juventus. Izjemni menjavi Allegrija.

"Dvoboja med Juventusom in Tottenhamom sta bila res fantastična. Na prvem v Torinu je imel Juventus praktično vse, a se je nato obrnilo v prid Tottenhamu, ki je naredil dober uvod na drugi tekmi, potem pa je sledila šola italijanskega nogometa. Dovolj je bilo pet minut, pa se je vse postavilo na glavo. Odločila je individualna kakovost, trener Juventusa Allegri pa je opravil dve izjemni menjavi. Redkokateri trener bi se na tako pomembni tekmi odločil menjati oba bočna igralca. On pa je s tem tako presenetil tekmeca, da se mu je izšlo. Ne smemo pozabiti, da znajo Italijani takrat, ko imajo želeni rezultat, tega tudi obdržati."

Juventus je na napetem srečanju v Londonu premagal Tottenham in ga izločil iz boja za evropski naslov. Foto: Reuters

"Tottenham je osvežitev v angleškem prvenstvu, tudi v Evropi je Pocchetino pokazal, da je vrhunski trener. Ima lep pogled na nogomet, nekaj zelo talentiranih igralcev, ki so bili še pred nekaj leti neznani, nato pa pod njegovim vodstvom eksplodirali. Bral sem izjavo, v kateri je omenil, da je in ni razočaran po izpadu proti Juventusu. Da se je veliko naučil iz tega, ko je videl, kako so italijanski igralci znali pritisniti na sodnika. Videl je, da za tak uspeh ni treba znati delati le na igrišču, ampak tudi zunaj njega. Tudi v medijskih nastopih. Pri Juventusu zelo spoštujem Buffona. S svojim odnosom do nogometa, soigralcev in tekmecev, medijev je vsem dokazal, kako naj se športnik obnaša in pristopi k svojemu delu. Je dodana vrednost. Spoštujejo ga soigralci, tekmeci, sodniki, mediji. Vsi ga imajo radi, vsi si želijo, da bi Buffon končno zmagal v ligi prvakov."

Liverpool. Kar je Messi za Barcelono, je Salah za Liverpool.

"Po visoki zmagi v Portu s 5:0 so lahko drugo tekmo odigrali povsem sproščeno. Zaslužili so si napredovanje, v tem ni velike filozofije. Na veselje vseh navijačev Liverpoola so po ne vem koliko letih ustvarili nekaj lepega v ligi prvakov. To jim daje veliko motivacijo za naprej."

Mohamed Salah ni samo najboljši nogometaš Liverpoola v tem trenutku, ampak tudi prvi strelec angleškega prvenstva. Foto: Guliver/Getty Images

"Ko je Klopp ostal brez Phillipeja Coutinha, je stvar v svoje roke vzel Mohamed Salah. Je najbolj vroč igralec, če ne v angleškem prvenstvu, pa zagotovo v Liverpoolu. To, kar je Messi za Barcelono, je v tem trenutku Salah za Liverpool. Mi je pa tudi všeč, da sta se v četrtfinale uvrstila oba jesenska tekmeca Maribora."

Manchester City. Dober, hiter in nepredvidljiv.

"Guardiola je končno našel to, kar si je želel. Našel je svojo filozofijo, ki je dajala dobre rezultate v preteklem obdobju tako v Barceloni kot pri Bayernu. Igrajo dobro in hitro. Veliko je mladih igralcev, tako da so nepredvidljivi. Zasluženo so v četrtfinalu. Na drugi tekmi so se resda spotaknili. To naj jim bo v opozorilo, da morajo k vsaki tekmi pristopati na isti način. Trener Guardiola je iz te tekme zagotovo povlekel nekatere sklepe."

Josep Guardiola je z Bayernom trikrat zapored obstal v polfinalu lige prvakov. Kako daleč se bo letos uvrstil z Manchester Cityjem? Lani mu je spodletelo proti Monacu ... Foto: Reuters

"Guardiola upa, da se mu s Cityjem ne bo primerilo tisto, kar se mu je v ligi prvakov z Bayernom. Takrat je bil dovolj suveren, zlasti v domačem prvenstvu, takrat pa mu je v Evropi, ko je trikrat zapored igral v polfinalu lige prvakov, nekaj zmanjkalo za kaj več. V danem trenutku ni pomembno, ali igraš lepo. Moraš znati igrati tudi na rezultat."

Real Madrid. Hrabro je začeti tekmo brez Modrića.

"Če se lahko na kratko vrnem na prvo tekmo v Madridu, je imel PSG dejansko na njej vse v svojih rokah. Imel je dober rezultat, vodil je z 1:0, potem pa je, vsaj kar zadeva mene, sledila nerazumljiva menjava. Po 65 minutah je iz igre odšel Cavani. Nato je za PSG šlo vse navzdol. Real je potreboval le dobrih deset minut, da je to obrnil v svojo korist. Ima ekipo, ki zna odigrati tekme na najvišji ravni. Na tekmi v Parizu je bilo težko pričakovati, da ne bo dosegel vsaj enega zadetka. Na povratni tekmi sem pričakoval bolj odločno in napadalno igro PSG. Nisem je dočakal. Ne vem, ali zaradi poškodbe Neymarja ali česa drugega, to zdaj ni pomembno. A igralci pariškega kluba niso dali tistega, kar se je od njih pričakovalo. Potem se je zgodila še bedarija Verrattija (rdeči karton, op. p.) in pomagala Realu, da je suvereno končal zgodbo."

Cristiano Ronaldo je letos spet strah in trepet tekmecev. Foto: Reuters

"Zidane je taktično postavil igro tako, kot je bilo treba. Ponudil je nekaj presenečenj. Začeti dvoboj brez Modrića je zelo hrabra odločitev, pa čeprav je imel nekaj težav z zdravjem. Zanimivo je pogledati status Benzemaja. Ne zadeva, a mu Zidane še naprej zaupa. Najbrž je dober v drugih segmentih igre, ki jih navadno občinstvo s prostim očesom ne vidi. Morda veže nase veliko igralcev in razbremeni Ronalda. Je pa zaradi tega, ker so konec koncev napadalci v klubu zato, da dosegajo zadetke, samo vprašanje časa, kdaj bo zapustil Real. Ronaldo? To je podobno kot pri Messiju. Ko ekipi ne gre, povlečeta voz in delata na najvišji ravni. Vsak na svoj način, saj gre za različna tipa igralcev, a z identičnim učinkom dela."

PSG je kljub dragi zasedbi iz Evrope izpadel že v osmini finala lige prvakov. Foto: Reuters

"Kar pa zadeva izpad PSG in njegove velike nakupe, so bile pri njem prisotne neke kozmične, karmične sile, ki ti povedo, da ne moreš kar priti, drago plačati igralce in biti prvi. Potem bi lahko to naredil vsak. Vsak bi bil nekje prvi in zmagoval z lahkoto. Tako to ne gre. Tipičen primer je Manchester City, ki se trudi že nekaj let. V principu je prvi od evropskih ekip z bajeslovnimi nakupi. Potreboval je nekaj let, a je še vedno veliko vprašanje, ali lahko pride do konca lige prvakov."

Roma. Spretnejša od Šahtarja.

"Pogledal sem si obe tekmi med Romo in Šahtarjem. Nogometaši Rome so na obeh tekmah pokazali dovolj, da so si zaslužili napredovanje. Šlo je zelo na tesno, a so zasluženo v četrtfinalu."

Edin Džeko je z zadetkom v Rimu odločil potnika v četrtfinale. Foto: Reuters

"Na obeh tekmah so bili spretnejši. Šahtar se je obakrat prepozno zbudil in lovil tekmeca. Ukrajinci so bolj anemično začeli tekmo, kar se jim je pri skupnem izkupičku maščevalo."

Sevilla. Filozofija Mourinha se ni obrestovala.

"Na prvi tekmi v Španiji me je fasciniralo, kako jo je odigrala Sevilla. Bil sem pozitivno presenečen, kako je bila superiorna. Na tej tekmi je pokazala veliko, a malo iztržila. Zato sem si želel, da napreduje. Pri Mourinhu ostaja en trik. Pri njem nikoli ne veš, kaj pripravlja. Obstaja možnost, da nekako doseže zadetek, potem pa čuva vodstvo do konca tekme. Ta njegova filozofija se v tem trenutku ni obrestovala. Sevilla je v Manchestru odigrala dokaj konkretno tekmo. Nekaj igralcev je bilo zelo zanimivih, zelo sposobnih. Imeli so še priložnosti, da bi rezultat lahko bil na koncu še ugodnejši za Sevillo."

Navijači Seville so na Old Traffordu prišli na svoj račun. Foto: Reuters

"United je na dveh tekmah pokazal premalo. Otoški mediji Mourinhu zelo zamerijo, da je kljub velikim in dragim nakupom igralcev iz Evrope izpadel že v osmini finala. Včasih je znal iz igralcev iztisniti maksimum, zdaj pa to več ne gre. Pogba, Rashford, Martial … To so tipični primeri."

Z Latvijci ni podaljšal sodelovanja

Nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović v družbi predsednika NZS Radenka Mijatovića. Foto: Vid Ponikvar Tako o četrtfinalistih lige prvakov razmišlja nekdanji slovenski selektor, ki je trenutno brez nogometnega dela. Z Rigo, latvijskim klubom, ki ga je popeljal v Evropo, ni podaljšal sodelovanja.

"Finančno se nismo uskladili. Po največjem uspehu so hoteli zniževati pogodbe. Razumem predsednika, ker ima dva kluba (še Pafos na Cipru, op. p.) in akademijo v Rusiji, a nisem hotel odstopati. Želel sem, da so poleg mene zadovoljni tudi pomočniki. To je bil tudi glavni razlog, da smo prekinili sodelovanje," je 48-letni Ljubljančan pojasnil, zakaj ni več trener Rige.

To pa še ne pomeni, da bo v bližnji prihodnosti brez nogometnih nalog. Z enim izmed udeležencev svetovnega prvenstva v Rusiji se dogovarja za posebno sodelovanje. "Obstaja možnost, da se za mesec ali dva priključim določeni reprezentanci. To bi bil velik izziv. Ni treba pretirano razlagati, kaj je svetovno prvenstvo. To je vrhunec reprezentančnega nogometa," za zdaj še noče konkretneje razpredati o tem, za katero izbrano vrsto gre. Najprej želi skleniti uradno pogodbo.

Državne naslove je osvajal na klopi Domžal in beograjske Crvene zvezde.

Do takrat lahko uživa v glasbi, saj bo kmalu izšel njegov avtorski prvenec, zbran v projektu Matematika. Konec prihodnjega meseca sledi promocijski koncert v Ljubljani. Deset skladb, vsaka z drugim pevcem. Med njimi nima izrazitega favorita. Podobno velja za četrtfinaliste lige prvakov. O zmagovalcu bo odločalo marsikaj. Ne le kakovost na igrišču, ampak tudi poškodbe, možnosti sodniških napak, trenutni navdih in žreb. Ob 12. uri bo v Nyonu še zelo pestro.