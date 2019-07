Orlom iz Lizbone jo lahko zagode le še Manchester United #video

Čeprav je Benfica v prestopnem roku ostala brez obetavnega 19-letnega zvezdnika Joaa Felixa, katerega je za 126 milijonov evrov kupil Atletico Madrid, na Mednarodnem pokalu prvakov niza zmage. Po Guadalajari in Fiorentini je premagala še AC Milan in tako pozdravila tretjo zaporedno zmago, prvo mesto pa ji lahko prepreči le še Manchester United.

Zmagoviti zadetek Benfice:

Proti rdeče-črnim je zmagoviti zadetek srečno dosegel Maročan Abel Taarabt. V 70. minuti je po strelu z razdalje, ko se je žoga odbila od italijanske obrambe, spremenila smer in premagala Pepeja Reino, postavil končni rezultat. AC Milan si je priigral številne priložnosti. V prvem delu je bil večkrat nenatančen Poljak Krzysztof Piatek, ki bo 6. septembra v kvalifikacijah za EP 2020 gostoval v Sloveniji, Krzysztof Piatek in Lucas Biglia pa sta stresla okvir vrat Portugalcev.

Nogometaši Atletica iz Madrida so v noči na petek v New Jerseyju šokirali mestnega tekmeca Reala. Po 40. minutah igre je bilo že 4:0, ob koncu polčasa pa je že odjeknila petarda, potem ko je Diego Costa dosegel svoj tretji gol.

Prvi mož stroke pri kraljevem klubu Zinedine Zidane je poizkusil tudi z novima okrepitvama Edenom Hazardom in Luko Jovićem, vendar se še nista izkazala, kot bi navijači želeli.

A to ni nič ganilo nogometaše Atletica, ki so v 51. minuti po četrtem golu Coste vodili že s 6:0. Pet minut pozneje je prišlo do kratkega stika prav med Costo in Carvajalom, ki sta si prislužila rdeči karton.

