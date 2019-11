Matjaž Kek pripravlja nov eksperiment

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometaši bodo danes zvečer v Varšavi odigrali zadnjo tekmo kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020, ki ga bodo, to je v soboto postalo tudi dokončno, spremljali prek televizijskih zaslonov. Selektor Matjaž Kek bo v zadnji letošnji tekmi najverjetneje spet preizkušal nove inačice. Kakšne?

"Spremembe zagotovo bodo. Tako v postavitvi kot tudi glede igralskega kadra," je večer pred tekmo na nacionalnem štadionu v Varšavi, kjer bodo Poljaki proslavljali uvrstitev na naslednje evropsko prvenstvo, povedal Matjaž Kek.

Poljska, ki je edini poraz v teh kvalifikacijah za zdaj doživela septembra, ko je v Ljubljani padla z 0:2, si je prvo mesto v kvalifikacijski skupini G že zagotovila, saj ima boljši izkupiček z medsebojnih tekem proti drugouvrščeni Avstriji, pred katero v zadnji kvalifikacijski krog vstopa s tremi točkami naskoka.

Slovenci pred odhodom v Varšavo:

Slovenija je s 14 točkami na četrtem mestu, s tremi manj ji na četrtem oziroma petem sledita Severna Makedonija in Izrael, ki bosta v Skopju obračunala med sabo. Izraelci Slovenije ne morejo več prehiteti. Makedonci, ki so proti Slovencem osvojili štiri točke, jo lahko.

"Tretje mesto je zelo pomembno," je pred tekmo še povedal slovenski selektor, nas pa bolj zanima, s kakšno postavo in postavitvijo se bo lotil lova na nadaljevanje pozitivnega niza proti poljski reprezentanci.

Z njo ima namreč sijajne izkušnje. V zmagoslavnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2010 je Poljake premagal in z njimi remiziral, v tokratnih kvalifikacijah, ki so se za Slovenijo končale precej slabše kot pred desetletjem, pa jih je na prvi tekmi spet premagal.

Vse dozdajšnje tekme Slovenije in Poljske:

Prijateljska tekma (27. marec 1996):

Poljska : Slovenija 0:0



Prijateljska tekma (25. marec 1998):

Poljska : Slovenija 2:0 (1:0)



Prijateljska tekma (18. februar 2004):

Slovenija : Poljska 0:2 (0:1)



Kvalifikacije za SP 2010 (6. september 2008):

Poljska : Slovenija 1:1 (1:1)



Kvalifikacije za SP 2010 (9. september 2009):

Slovenija : Poljska 3:0 (2:0)



Prijateljska tekma (14. november 2016):

Poljska : Slovenija 1:1 (0:1)



Kvalifikacije za EP 2020 (6. september 2019):

Slovenija : Poljska 2:0 (1:0)

Obeta se še ena menjava igralnega sistema

Kaj torej pripravlja Kek, ki je že v soboto na tekmi proti skromni Latviji pri zmagi z 1:0 odstopil od postavitve 4-3-2-1, na katero je prisegal v prejšnjih osmih tekmah kvalifikacij za naslednje evropsko prvenstvo, v isti postavitvi pa sta igrala tudi njegova predhodnika Tomaž Kavčič in Srečko Katanec?

V Stožicah je poskusil s sistemom 4-4-2, po katerem je bil prepoznaven v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2010. Po informacijah, ki smo jih pridobili, se bo tokrat nasprotnika lotil nekoliko drugače in zaigral v formaciji 4-3-3, ki je v teh kvalifikacijah še ni uporabljal. Kaj to pomeni?

Kapetan bo tokrat Jan Oblak. Če bo priložnost dobil Bojan Jokić, bo izenačil rekord Boštjana Cesarja. Foto: SPS/Sportida

Med vratnicama bo seveda stal Jan Oblak, medtem ko bo zadnja vrsta najverjetneje precej spremenjena. Sobotni jubilant Bojan Jokić naj bi mesto na levi strani obrambne četverke mesto prepustil Juretu Balkovcu, kar pomeni, da rekorderja Boštjana Cesarja, ki je reprezentančno pot končal s 101 nastopom, ne bo ujel. Vsaj v prvem polčasu ne.

Namesto kaznovanega Aljaža Strune naj bi od prve minute zaigral branilec Ferencvaroša Miha Blažič in tako vpisal peti reprezentančni nastop. Drugega pod Kekovim vodstvom. V drugem polčasu je zaigral septembra pri zmagi nad Izraelom v Stožicah. Ob njem bo zagotovo stal Miha Mevlja, na desni strani pa ni vprašljiv Petar Stojanović.

Bo v napadu prvič priložnost dočakal najboljši strelec reprezentance?

Sredina? Tam naj bi se zgodile največje spremembe. Slovenija naj bi zaigrala s tremi vezisti, ob Reneja Krhina in Jasmina Kurtića naj bi se razvrstil mladi Jaka Bijol in tako pomagal tvoriti blok za odličen poljski napad.

Idejni vodja zdajšnje slovenske zasedbe Josip Iličić bo tako, podobno kot v soboto proti Latviji, spet igral na desnem krilu, s katerega bo prihajal po žogo in z žogo proti sredini, na levi ne bi smel biti vprašljiv Benjamin Verbič, presenečenje pa se lahko zgodi v napadu. Po informacijah, ki jih imamo z zadnjega treninga v Varšavi, lahko Kek vanj namesto Andraža Šporarja, ki je bil v začetni enajsterici na osmih od devetih kvalifikacijskih tekem Slovenije v letošnjem letu, v ogenj pošlje Tima Matavža, ki pod vodstvom zdajšnjega selektorja ni odigral še niti minute, a je z desetimi goli od slovesa Milivoja Novakovića še vedno najboljši strelec zdajšnje reprezentance.

Seveda pa se lahko zgodi tudi to, da bo mesto v prvi postavi zadržal Šporar, ali pa morda celo to, da od prve minute zaigra Haris Vučkić, ki se je v soboto po več kot sedmih letih vrnil v reprezentančno jato.

Bo Tim Matavž, ki je za reprezentanco nazadnje igral junija lani, prvič zaigral pod vodstvom zdajšnjega selektorja? Foto: Vid Ponikvar

Eksperimentiranje je pričakovano in logično

Roberta Berića v napadu zagotovo ne bo, saj je zaradi poškodbe že zapustil reprezentanco in na Poljsko sploh ni odpotoval. Podobno kot vezist Amedej Vetrih, zaradi katerega je selektor Kek naknadno vpoklical mladega Adama Gnezdo Čerina, ki se po prestopu iz Domžal skuša prebiti v ospredje pri nemškem drugoligašu Nürnbergu, in kaznovani Struna, namesto katerega je vskočil branilec Maribora Nemanja Mitrović, ki se je vrnil "domov". Na Poljskem je namreč, kot član Jagiellonie, igral od leta 2017 do letos poleti.

Kek po današnji tekmi kar nekaj časa ne bo videl svojih varovancev, saj bo novo reprezentančno okno šele marca prihodnje leto, pa potem še junija pred začetkom evropskega prvenstva, tako da veliko časa za uigravanje pred septembrskim začetkom lige narodov ne bo imel. Zato je pričakovano in tudi logično, da je tokratno akcijo izkoristil za preizkušanje novih idej in tudi igralcev. Pa čeprav je res, da je za zdaj priložnost dal samo enemu novemu obrazu, Vučkiću. Bo tokrat drugače?

Verjetna začetna postava Slovenije:

Oblak; Balkovec, Blažič, Mevlja, Stojanović; Kurtić, Krhin, Bijol; Iličić, Matavž, Verbič.

Matjaž Kek v svojem drugem selektorskem mandatu:

Kvalifikacije za EP 2020 (21. marec 2019):

Izrael : Slovenija 1:1 (0:0)



Kvalifikacije za EP 2020 (24. marec 2019):

Slovenija : Severna Makedonija 1:1 (1:0)



Kvalifikacije za EP 2020 (7. junij 2019):

Avstrija : Slovenija 1:0 (0:0)



Kvalifikacije za EP 2020 (10. junij 2019):

Latvija : Slovenija 0:5 (0:4)



Kvalifikacije za EP 2020 (6. september 2019):

Slovenija : Poljska 2:0 (1:0)



Kvalifikacije za EP 2020 (9. september 2019):

Slovenija : Izrael 3:2 (1:0)



Kvalifikacije za EP 2020 (10. oktober 2019):

Severna Makedonija : Slovenija 2:1 (0:0)



Kvalifikacije za EP 2020 (13. oktober 2019):

Slovenija : Avstrija 0:1 (0:1)



Kvalifikacije za EP 2020 (16. november 2019):

Slovenija : Latvija 1:0 (0:0)