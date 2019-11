Slovenije ne bo na Euru 2020, a iz tega ne dela drame

Slovenski nogometni reprezentant Miha Zajc želi kvalifikacijski ciklus za EP 2020 končati z zmago. "Enkrat smo že premagali Poljake. Lepo bi jih bilo še enkrat," ne skriva cilja pred današnjo tekmo v Varšavi. Kekova četa je ostala brez želenega preboja na veliko tekmovanje, a Primorec sporoča, da je treba na vse skupaj pogledati s pozitivne strani in se iz napak, ki so slovensko reprezentanco stale večjega števila osvojenih točk, nekaj naučiti.

Slovenska reprezentanca bo danes sklenila kvalifikacijski ciklus za EP 2020. Na lestvici lahko zadrži tretje mesto, višje več ne more, kar pomeni, da se še petič zaporedoma ne bo uvrstila na veliko tekmovanje. V Varšavi bo ob 20.45 gostovala pri prvouvrščeni Poljski. Pred dvema mesecema jo je v Stožicah premagala z 2:0, to je do danes celo edini poraz poljskih nogometašev v tem ciklusu, zdaj jo želi odpraviti še v gosteh.

S pozitivno energijo lahko prebredeš marsikaj

Iz napak, ki jih je delala slovenska reprezentanca v tem ciklusu, se želi nekaj naučiti. Foto: Vid Ponikvar "Ciklus še ni končan. Motivacije ne bo manjkalo. Moramo se pripraviti na vsako tekmo, ne glede na to, ali je zadnja ali prva. Moramo stremeti v prihodnost, se pripravljati in graditi reprezentanco za naprej. Poljake smo enkrat že premagali. Lepo bi jih bilo še enkrat. Cilj je zmaga," napoveduje Miha Zajc, strelec dveh zadetkov v teh kvalifikacijah. Zatresel je mrežo Severne Makedonije in Latvije, danes pa si bo prizadeval, če mu bo selektor Matjaž Kek namenil priložnost, da pretenta še obrambo Poljske.

Čeprav se Slovenija ni uvrstila na veliko tekmovanje in je oktobra s porazoma proti Severni Makedoniji in Avstriji zapravila možnosti za končni uspeh, 25-letni zvezni igralec iz tega noče delati drame. "Zakaj bi delali dramo? Razočaranje je prisotno, a se moramo iz tega hitro nekaj naučiti. Moramo popraviti napake, ki smo jih delali v preteklosti, in pozitivno gledati v prihodnost," sporoča nekdanji nogometaš Interblocka, Celja, Olimpije in Empolija, ki skuša ohraniti pozitivno energijo tudi v trenutkih, ko slovenski reprezentanci ne gre vse po načrtih. Takšen je tudi kot človek. Uglajen, korekten, ustrežljiv in marljiv. Je sploh kdaj slabe volje?

"Ne," se je zasmejal, ko smo ga to povprašali po zmagi nad Latvijo in dodali, da sta si v tem zelo podobna s kapetanom Bojanom Jokićem. "Na vse stvari, ki se zgodijo, tako v športu kot tudi življenju nasploh, je treba pogledati s pozitivne strani. S pozitivno energijo lahko prebredeš marsikaj, tako v dobrem kot tudi slabem. Pozitivno energijo želim širiti na druge," je ponazoril, kakšno je njegovo poslanstvo.

Strelci Slovenije v kvalifikacijah za EP 2020: 3 – Josip Iličić

2 – Domen Črnigoj, Andraž Šporar, Benjamin Verbič, Miha Zajc

1 – Roman Bezjak, Aljaž Struna

Navijači Fenerbahčeja najboljši na svetu

Foto: Vid Ponikvar V reprezentanci je izgubil mesto v začetni enajsterici, a tega selektorju ne zameri. Njegova tekmovalna forma v tej sezoni namreč ni redna. V klubu dobiva le drobtinice. Čeprav je turški velikan Fenerbahče zanj odštel več kot šest milijonov evrov, bolj ali manj greje klop.

"Želim si, da bi odigral več minut. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Blizu je tudi zimski prestopni rok, a o tem, da bi iskal nov klub, ne razmišljam. Želim si, da bi prejel več priložnosti pri Fenerbahčeju in jih bolje izkoristil. Bomo videli, kaj se bo zgodilo," upa, da bo v nadaljevanju sezone v Turčiji dobil več minutaže pri trenerju Ersunu Yanalu ter da bo večkrat igral pred navijači Fenerbahčeja, ki so ga povsem navdušili.

Navijači Fenerbahčeja v tej sezoni poredko spremljajo Miho Zajca na igrišču. Foto: Reuters

"Najboljši na svetu so. Edinstveni. Vsaka tekma je razprodana, neverjetno. Glasnejšega občinstva od našega še nisem slišal. Sodnika med tekmo sploh ne slišiš. To je težko opisati z besedami, to moraš doživeti v živo," je skušal opisati navijaški kotel, ki ga ustvarijo navijači Fenerbahčeja na domačem stadionu Sükrü Saracoglu. Zato ga danes, ko bo Slovenija igrala pred nabito polnimi tribunami nacionalnega stadiona v Varšavi, kjer prireditelji pričakujejo več kot 50 tisoč domačih privržencev, domači hrup zagotovo ne bo vrgel s tira.