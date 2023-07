Nogometaši Maribora so novo evropsko sezono začeli z remijem z malteško Birkirkaro. V domačem Ljudskem vrtu so imeli terensko premoč, ki pa je bila jalova.

Gostje so povedli v 31. minuti, ko se je Paul Mbong odločil za silovit strel z velike razdalje in s kakšnih 30 metrov ugnal Ažbeta Juga.

Vijolicam je v drugem polčasu le uspelo zatresti mrežo malteške zasedbe. Mbong je nepravilno oviral Marka Kolarja, Mariborčanom se je ponudila priložnost za gol z 11 metrov. Najstrožjo kazen je uspešno izvedel Ivan Brnić, ki je bil na koncu edini strelec gostiteljev, rezultat se kljub pritisku Maribora ni več spremenil.

"Takšne bloke je težko prebiti, a s kakšno idejo več, kombinatoriko bi si morali pripraviti kakšno priložnost več." Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Težko prebiti takšne bloke, a morali bi si priigrati kakšno priložnost več"

"Pričakovali smo čvrsto ekipo, igrali so tako, kot smo pričakovali. Takšne bloke je težko prebiti, a s kakšno idejo več, kombinatoriko bi si morali pripraviti kakšno priložnost več in imeti tudi nekaj sreče, da bi se kaj odbilo tudi v naše noge," je po remiju v klubski izjavi dejal Jan Repas.

Damir Krznar se je zahvalil navijačem in dejal, da imajo veliko odgovornost, da se jim na Malti oddolžijo. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Krznar zadovoljen, da so vztrajali do konca, in navdušen nad podporo

"Prva tekma je vedno najtežja. Kar je pomembno, je to, da smo dosegli gol in da ostajamo v igri. Kar lahko pohvalim in kar je treba izpostaviti, je, da smo od prve do stote minute, kolikor je trajala tekma, poskušali zadeti, vztrajali, nismo odnehali. Pri tem nas je izdatno spodbujalo naše občinstvo. Bili so naš 12. igralec. Zahvaljujemo se jim, kapo dol za takšno podporo. Imamo veliko odgovornost, da se jim na Malti oddolžimo," pa se je po obračunu, ki si ga je v živo na stadionu ogledalo okoli 5.600 gledalcev, trener Damir Krznar zahvalil navijačem.

"Prva misel je, da se bodo morali zdaj tudi oni odpreti in nam omogočiti nekoliko več prostora." Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Prva misel je, da se bodo morali zdaj tudi oni odpreti in nam omogočiti nekoliko več prostora"

Ob tem je pogledal proti 20. juliju, ko bodo njegovi varovanci na Malti lovili napredovanje.

"Prva misel je, da se bodo morali zdaj tudi oni odpreti in nam omogočiti nekoliko več prostora. V takšnih situacijah nam je v igri bolj udobno, boljše se odzivamo. Verjamem, da bo tako," je prepričan Krznar.

Če bodo Mariborčani v seštevku obeh dvobojev uspešni, bo njihov tekmec v drugem krogu luksemburški Differdange.