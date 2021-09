Manchester United celi evropske rane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cristiano Ronaldo in soigralci bodo po evropski zaušnici gostovali pri West Hamu.

Na Otoku bo na sporedu 5. krog. Že danes ga bosta odprla Leeds in Newcastle, nato pa pester sobotni spored ponuja kar šest srečanj. Vse skupaj se bo z derbijem na White Hart Laneu, kjer se bosta pomerila londonska rivala Tottenham in Chelsea, zaključilo v nedeljo.

Liverpool in Manchester City, ki sta med tednom v ligi prvakov prišla do prvih zmag, se bosta tokrat udarila s Crystal Palaceom oziroma Southamptonom. V soboto bo po uvodni zmagi pretekli konec tedna niz neporaženosti želel nadaljevati tudi Arsenal in se dvigniti iz dna prvenstvene lestvice.

Uvod v nedeljsko dogajanje ponuja srečanje med vedno neugodnim West Hamom in Manchester Unitedom, ki bo po evropskem porazu pri švicarskem prvaku Young Boys želel dokazati, da je bil sredin večer zgolj slab trenutek, in se na domačih zelenicah ponovno vrniti na zmagovita pota. Za konec kroga pa sledi že v uvodu omenjena poslastica med londonskima tekmecema.

Angleško prvenstvo, 5. krog Petek, 17. september:

21.00 Newcastle – Leeds United Sobota, 18. september:

13.30 Wolverhampton – Brentford

16.00 Burnley – Arsenal

16.00 Liverpool – Crystal Palace

16.00 Manchester City – Southampton

16.00 Norwich City – Watford

18.30 Aston Villa – Everton Nedelja, 19. september:

15.00 Brighton – Leicester City

15.00 West Ham – Manchester United

17.30 Tottenham – Chelsea